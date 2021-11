Convocada una concentración en apoyo de Joan Cogollos

–

Joan Cogollos, activista antidesahucios de La Safor, ser谩 juzgado el mi茅rcoles 1 de diciembre en Gandia y desde diferentes organizaciones, entre las que se encuentra la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT), convocan a concentrarse frente a los juzgados de la capital de La Safor a las 10:30 para mostrarle solidaridad y apoyo.

Joan Cogollos, activista antidesahucios de la PAH Safor- Valldigna, se enfrenta a un juicio por el que le piden a帽o y medio de prisi贸n, el pr贸ximo 1 de diciembre. El activista de 75 a帽os est谩 acusado de atentado contra la autoridad en una convocatoria para detener un desahucio, el 14 de setiembre de 2018 en Oliva. Le achacan haber agredido, herido e insultado a un agente de la polic铆a, hecho que desde los movimientos sociales niegan totalmente 鈥渇ue una acci贸n pac铆fica, quien conozca a Joan sabe que es una acusaci贸n falsa鈥.

El juicio fue pospuesto el pasado 8 de febrero porque una de las personas implicadas, precisamente una de las mujeres que fueron desahuciadas, y que estaba tambi茅n denunciada, no pudo acudir al juicio debido a que estaba de parto. Cogollos se neg贸 en septiembre de 2020 a llegar un acuerdo con la Fiscal铆a por el que aceptar铆a los hechos que se le imputan a cambio de rebajar la pena. Las organizaciones que apoyan al activista han anunciado una 鈥渃oncentraci贸n pac铆fica de apoyo鈥 en las puertas de los juzgados de Gand铆a, donde se celebrar谩 el juicio, el mismo mi茅rcoles 1 de diciembre e informan que en la vista judicial 鈥渟e aportar谩n unas grabaciones del d铆a del desahucio que prueban que tanto el activista, como las otras dos personas acusadas, no agredieron a ning煤n agente de las fuerzas de seguridad鈥.

Desde CGT, organizaci贸n de la cual Joan Cogollos es afiliado desde hace 20 a帽os, participan del llamamiento a concentrarse y consideran 鈥渋naceptable la represi贸n que est谩 sufriendo Joan Cogollos, activista de largo historial pacifista y c铆vico鈥. La organizaci贸n anarcosindicalista exige 鈥渓a derogaci贸n de las leyes que sirven para enmordazar a los activistas en defensa de los derechos sociales鈥 y advierten que 鈥渓a represi贸n no parar谩 los movimientos sociales鈥. CGT confirma su presencia en la concentraci贸n de apoyo afirmando 鈥渘osotros tambi茅n somos Joan鈥.

Joan Cogollos, activista antidesnonaments de La Safor, ser脿 jutjat el dimecres 1 de desembre a Gandia i des de diferents organitzacions, entre les quals es troba la Confederaci贸 General del Treball (CGT), convoquen a concentrar-se enfront dels jutjats de la capital de La Safor a les 10.30 per a mostrar-li solidaritat i suport.

Joan Cogollos, activista antidesnonaments de la PAH Safor- Valldigna, s鈥檈nfronta a un judici pel qual li demanen any i mig de pres贸, el pr貌xim 1 de desembre. L鈥檃ctivista de 75 anys est脿 acusat d鈥檃temptat contra l鈥檃utoritat en una convocat貌ria per a detindre un desnonament, el 14 de setembre de 2018 a Oliva. Li atribueixen haver agredit, ferit i insultat a un agent de la policia, fet que des dels moviments socials neguen totalment 鈥渧a ser una acci贸 pac铆fica, qui conega a Joan sap que 茅s una acusaci贸 falsa鈥.

El judici va ser posposat el passat 8 de febrer perqu猫 una de les persones implicades, precisament una de les dones que van ser desnonades, i que estava tamb茅 denunciada, no va poder acudir al judici pel fet que estava de part. Cogollos es va negar al setembre de 2020 a arribar un acord amb la Fiscalia pel qual acceptaria els fets que se li imputen a canvi de rebaixar la pena. Les organitzacions que fan costat a l鈥檃ctivista han anunciat una 鈥渃oncentraci贸 pac铆fica de suport鈥 a les portes dels jutjats de Gandia, on se celebrar脿 el judici, el mateix dimecres 1 de desembre i informen que en la vista judicial 鈥渟鈥檃portaran uns enregistraments del dia del desnonament que proven que tant l鈥檃ctivista, com les altres dues persones acusades, no van agredir a cap agent de les forces de seguretat鈥.

Des de CGT, organitzaci贸 de la qual Joan Cogollos 茅s afiliat des de fa 20 anys, participen de la crida a concentrar-se i consideren 鈥渋nacceptable la repressi贸 que est脿 patint Joan Cogollos, activista de llarg historial pacifista i c铆vic鈥. L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista exigeix 鈥渓a derogaci贸 de les lleis que serveixen per a enmordazar als activistes en defensa dels drets socials鈥 i adverteixen que 鈥渓a repressi贸 no parar脿 els moviments socials鈥. CGT confirma la seua pres猫ncia en la concentraci贸 de suport afirmant 鈥渘osaltres tamb茅 som Joan鈥.