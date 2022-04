–

Oscar Escobar, padre de Camilo, va a dar una conferencia de prensa el próximo sábado 30 de abril a las 9:30 en el bar Sonata, La Rioja 902 esquina Estados Unidos (CABA)..Camilo Escobar fue asesinado en enero del 2019 por presunto policía, quien luego de anunciarse como tal, disparó su arma. La causa se encuentra estancada en el juzgado 50 a cargo del juez Carlos Bruniard. Por Ramiro Giganti (ANRed).

«Ya dejamos personalmente invitaciones en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el CELS. Tenemos la copia con la firma de esos organismos en mesa de entrada que comprometieron su apoyo a la causa», comentó Oscar Escobar ayer. Además está convocando a varios medios, ya sean comerciales o comunitarios, masivos o alternativos, para que estén presentes el próximo sábado.

La noche del 10 de enero de 2019, Camilo fue a Caballito a comprar flores de marihuana en una casa en la calle Neuquén 1259. Cuando ingresó había otro supuesto comprador que había encargado una cantidad importante. En un momento, dentro de la casa, el comprador se anuncia como policía, muestra una chapa y les ordena que se tiren al piso. En la discusión saca su arma de calibre 9mm, se interpone en la puerta de entrada para evitar que quienes estaban escapen y luego dispara al pecho de Camilo causando su muerte. El presunto policía, de quien se desconoce su nombre y paradero, abandonó el lugar, pero 15 minutos después retornó a 30 metros de la casa para buscar su moto, que no tenía patente. En ese momento ya estaba el SAME (ambulancia 354 del Hospital Álvarez) intentando reanimar a Camilo. Una persona reconoció al asesino pero la policía presente no lo detuvo.

En numerosas ocasiones Oscar denunció que el juez desestimó pedidos formales y ajustados a derecho para considerar lo que registraron diversas cámaras de seguridad en las inmediaciones del hecho, ya que en lugar y por disposición de la fiscalía interviniente, se procedió a realizar las tareas de rigor y observó en los siguientes inmuebles la existencia de cámaras instaladas en el frente de: Paysandú 652; Neuquén 1275; Neuquén 1282; Arengreen 1425; y Arengreen 1463. Tampoco se realizó un ADN pedido por Oscar, ya que los testimonios hablar de un enfrentamiento en el que había sangre y algún otro elemento que permitiría detectar la identidad del asesino.

Ante la falta de respuestas por parte de la justicia, Oscar convoca a una conferencia de prensa, para explicar la causa con información recabada su patrocinio y las pruebas pertinentes para exhibir la gravedad de la causa y la inacción por parte del juzgado.

La convocatoria a periodistas, medios, instituciones y organizaciones diversas es para el próximo sábado 30 de abril a las 9:30 en el bar Sonata, La Rioja 902 esq. Estados Unidos.

Convocatoria:

IMPORTANTES NOVEDADES EN LA CAUSA 5698/19 DONDE SE INVESTIGA EL HOMICIDIO DE CAMILO CAUPOLICAN ESCOBAR.

En este marco los invitamos a una rueda de prensa el próximo sábado 30/04 a las 09;30 horas en el bar Sonata, sito en La Rioja 902 esq. Estados Unidos CABA.

Oscar Escobar, Padre de la víctima, clama por justicia y dará a conocer junto a sus abogados patrocinantes de la querella un importante croquis del escenario del crimen, donde se da cuenta del grave ocultamiento por parte del personal policial interviniente y además entregará un apéndice documental, para probar que el Juzgado Criminal y correccional n° 50 del Dr. Bruniard, ha cometido graves irregularidades procesales, que ameritan el pedido de juicio político del magistrado.

Apoyan el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, Autoridades de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), del CELS y María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI.

Bajo el lema de EXIGIMOS JUSTICIA Y BASTA DE IMPUNIDAD

Oscar Escobar los invita y solicita confirmación de asistencia. se gradece su difusión.

