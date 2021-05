May 14, 2021

El 15 y 16 de mayo, para celebrar la llegada a Europa del virus de la resistencia y rebeld铆a zapatistas, romper las fronteras visibles y simb贸licas

Desde principios de mayo, el nav铆o zapatista La Monta帽a, en el cual viajan cuatro mujeres, dos hombres y una otroa, el Escuadr贸n 421, surca el oc茅ano Atl谩ntico, rumbo a las costas europeas, a Vigo (Galicia), d贸nde arribar谩 a mediados de junio. Su objetivo:

recorrer Europa, un primer paso al que seguir谩n otros en otras geograf铆as, 鈥渂uscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perd贸n y la l谩stima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales鈥. Se cumplen justo ahora 20 a帽os de la

Marcha del Color de la Tierra que zapatistas y Congreso Nacional Ind铆gena realizaron en 2001 para reclamar un lugar en un M茅xico que los ignora.

Este fin de semana, el s谩bado 15 y el domingo 16 de mayo, muchas ciudades europeas se van a manifestar de manera simultanea en apoyo a a la Gira por la vida, como han bautizado las comunidades zapatistas en rebeld铆a a su visita a Europa, y a la declaraci贸n Esperando al barco por la vida: https://viajezapatista.eu/es/esperando-albarco-por-la-vida/

Esta declaraci贸n ha sido suscrita hasta la fecha por mas de 600 organizaciones en toda Europa. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran organizaciones y movimientos sociales, partidos pol铆ticos, sindicatos as铆 como personalidades del mundo acad茅mico,

europarlamentarios y parlamentarios de distintos lugares Los pasados 1 y 2 de mayo ya se celebr贸 una movilizaci贸n 鈥淧or la vida鈥 similar a la de este fin de semana en la que se llevaron a cabo acciones en: Alemania (Bremen, Hamburgo, Munster, Rheinland, Thuringen, Wendland, Meclenburg-Vorpommern), B茅lgica (Bruselas), Chipre, Dinamarca (Kopenhagen, Makv盲rket), Finlandia

(Helsinki, Turku), Francia (Aspres-sur-Bu毛ch, Marsella, Montreuil, Paris, Puerto de Douarnenez), Grecia (Agrinio, Atenas, Kalamata, Kamena Vourla, Leonidio, Kavala, Larisa, Veroia, Salonica, Calcidika-Megali Panagia-Skouries, isla de Chios , Kavala, Iraklio, Pireo, Stagiates), Italia (Empoli, Lanciano, Roma, Sicilia, Pescara), Noruega (Oslo), Pa铆s Vasco (Bilbao, Donibane Garazi), Catalu帽a (Baix Montseny, Barcelona), Galicia, Estado espa帽ol (Burgos, Castell贸 de la Plana, Castilla y Leon, Extremadura, Madrid, Valencia), Pa铆ses Bajos (Amsterdam, Wageningen), Portugal (Coimbra), Rep煤blica Checa (Praga, Morava), Rusia (San Petesburgo), Suiza (Geneva)…

Si quer茅is m谩s informaci贸n sobre la 鈥淕ira por la vida鈥, pod茅is escribirnos a info@viajezapatista.eu