De parte de Congreso Nacional Indígena February 1, 2023

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

“Como que el capitalismo dejó pendiente una parte de la conquista del mundo en el neoliberalismo y que ahora tiene que completarlo. En su desarrollo, el sistema “descubre” que aparecieron nuevas mercancías y esas nuevas mercancías están en el territorio de los pueblos originarios: el agua, la tierra, el aire, la biodiversidad; todo lo que todavía no está maleado está en territorio de los pueblos originarios y van sobre ello. Cuando el sistema busca (y conquista) nuevos mercados, no son sólo mercados de consumo, de compra-venta de mercancías; también, y sobre todo, busca y trata de conquistar territorios y poblaciones para extraerles todo lo que se pueda, no importa que, al terminar, deje un páramo como herencia y huella de su paso.”

300. Primera parte:

UNA FINCA, UN MUNDO, UNA GUERRA, POCAS PROBABILIDADES.

Agosto del 2018.

Subcomandante Insurgente Galeano

Afirmando. Que frente a la resistencia y rebeldía de nuestros pueblos por la defensa del Agua y la Vida, el sistema capitalista y patriarcal, no sólo impone el despojo, el saqueo y la muerte; impone, una GUERRA DE EXTERMINIO en contra los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas de este país y del mundo.

Recordando, que el 22 marzo de 2021, en el marco del día mundial del agua, después de meses de protestas e indiferencia gubernamental y con más de 29 años de saqueo del agua en beneficio de las empresas transnacionales como Volkswagen, Audi, Bonafont-Danone, Junghans, Coca-Cola, granjas Caroll, Hylsa-Ternium, entre otras, diversos pueblos unidos y comunidades de la región Cholulteca en Puebla, la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX y muy diversas colectividades y organizaciones tomaron la Planta Bonafont del corporativo Danone en el pueblo de Cuanalá, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla y denunciaron una extracción de más de 1´800,000 litros de agua al día. Casi, al mismo tiempo, el 31 marzo del mismo año, ante el saqueo y escasez de agua en la región ÑHÖÑHÖ, el pueblo de Santiago Mexquititlán, tomó el Pozo de agua, para impedir que pipas privadas se lleven el vital líquido de su comunidad. Como respuesta a esa acción, el gobierno municipal y estatal, respondieron con disparos al aire, hostigamiento y represión. En la víspera de cumplirse dos años de la toma, por acuerdo de la asamblea de la comunidad, el pozo sigue tomado.

Un año después, en el marco del Día Mundial del Agua y sin importar el violento desalojo del que fueron objeto los pueblos unidos cholultecas, diversos colectivos, pueblos, organizaciones, redes e individu@s, convocaron a la realización de la “Caravana por el agua y por la vida: Pueblos unidos contra el despojo capitalista”, esta caravana recorrió por más de 30 días, diversas luchas y resistencias en igual número de pueblos y comunidades en los estados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Querétaro.

En agosto del mismo año, en Santa María Zacatepec, Puebla, se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida; el objetivo: “encontrarse y escucharse para visibilizar, denunciar y construir en conjunto propuestas para continuar nuestra lucha en contra del despojo, represión, explotación, contaminación y exterminio del agua y la vida.” Por lo anteriormente expuesto y…

CONSIDERANDO

Que, enfrentamos un contexto de violencia capitalista y patriarcal en México: baste recordar, el asesinato de 31 periodistas y 72 activistas mayoritariamente indígenas, defensor@s del agua, la madre tierra y los derechos humanos, tal es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes; se registran más de 100, 000 mil desapariciones forzadas en México, tal es el caso de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa que a 8 años, no hay verdad, no hay justicia y de nuestros compañeros Ricardo Lagunes y Antonio días desaparecidos el 15 de enero del presente año entre los límites de Colima y Michoacán, hasta la fecha no tenemos noticias de ellos, la empresa Ternium junto con los tres niveles de gobierno y sus instituciones son directamente responsables de su desaparición; se registraron solamente en 2022, cerca de 3,500 feminicidios, es decir, 10 mujeres asesinadas cada día. Frente al grave problema de seguridad pública, la Cuarta Transformación, crea la Guardia Nacional como fuerza civil, pero al final, termina siendo, para lo que fue creada, una fuerza militar incorporada por decreto a la SEDENA y la MARINA, es decir, se ha militarizado el país como nunca en la historia reciente, en contraste, esta administración ha sido permisiva con el crimen organizado. Que, estamos viviendo una guerra planetaria que viene de arriba y que apuesta la destrucción de la Madre Tierra, con la finalidad de extraer, traficar y vender el agua, los bosques, los ríos, los mares, minerales, flora, fauna y todo lo que mantiene la vida, con la finalidad de perpetuar el poder y la ganancia de unos pocos a costa de todos los seres vivos. Que, las formas en que esta guerra se expresa son innumerables, entre ellas: desapariciones forzadas, pobreza, enfermedades, asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados, paramilitarismo, presos políticos, feminicidios, discriminación, racismo, misoginia, contaminación, mentiras, corrupción, traición y simulación. Que, el sistema capitalista y patriarcal, es el responsable de esta nueva forma de conquista-despojo hacia nuestros pueblos, pero que se impone, no sólo con la militarización y la contrainsurgencia, pues avanza sobre nuestro territorio con las cuatro ruedas del capitalismo, el Despojo, la Explotación, la Represión y el Desprecio. Que, miles de hectáreas de suelo de conservación y del patrimonio arqueológico, histórico y cultural; así como las afectaciones de la flora y fauna, donde se imponen los megaproyectos de muerte-industrialización como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucia y la Refinería de Dos Bocas, entre otros, pretenden subastarlas a empresas trasnacionales y a al gran capital financiero. Que, Andrés Manuel López Obrador, capataz de la 4T, protege a las empresas mineras, destructoras del medio ambiente y promotoras del narcotráfico, por ende, responsables de las desapariciones forzadas y de miles de asesinatos. Un ejemplo de esto es el caso del Pueblo de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, donde la minería el crimen organizado van de la mano desapareciendo y asesinando a los pueblos en resistencia. El 12 de enero del presente año fueron asesinados tres miembros de la ronda comunitaria: Isaúl Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano. Que, en Puebla y Tlaxcala los gobiernos estatales y federal pretenden imponer el Plan de Desarrollo Metropolitano que comprende 39 municipios de dichos estados, así como en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, impone leyes criminales que justifican e institucionalizan el despojo a través de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial; privatiza el agua, criminaliza la protesta social y militariza la Ciudad y su transporte público, como es el Metro.

Por todo ello y porque nuestra lucha es por la vida, pero también es anticapitalista, antipatriarcal, y antipartidista, los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas del campo y la ciudad; así como las distintas colectividades, redes, organizaciones e individu@s que participamos en la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, ratificamos, que la lucha debe ser en todas partes y a todas horas, según sus calendarios y geografías, pero con el objetivo muy claro, la destrucción del sistema capitalista y patriarcal, como única garantía, para preservar la vida; y, teniendo como base los acuerdos alcanzados en la 1ª Asamblea Nacional por el agua y la vida… hacemos pública la siguiente:

CONVOCATORIA

Los pueblos, barrios, tribus, naciones, comunidades, organizaciones, colectiv@s, hombres y mujeres de buen corazón, que luchan y resisten contra el sistema capitalista y patriarcal y por la defensa de la vida; les hacemos la atenta invitación a participar en la…

2ª ASAMBALEA NACIONAL por el AGUA Y LA VIDA

Que se llevará a cabo en Barrio Quinto, Santiago Mexquititlán Amealco Querétaro.

Los días 18 Y 19 de febrero, 2023

Esta 2ª Asamblea, tiene como objetivo, volver a encontrarnos y escucharnos para visibilizar, denunciar y construir en conjunto propuestas para continuar nuestra lucha en contra del despojo, represión, explotación, contaminación y exterminio del agua y la vida. Decidiremos colectivamente construir acciones coordinadas y concretas en nuestros territorios, en nuestras geografías, promoviendo la autogestión, la autodeterminación, la resistencia, la organización y la autonomía de nuestros pueblos, desde lo que llamamos, la Ley de los Pueblos, que es nuestra forma de ser y de hacer, poniendo al centro la vida. Dicha Asamblea, se llevará a cabo bajo el siguiente…

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 17 de febrero

Horario Actividad 07:00-10:00 Hrs. Desayuno y Registro 10:00-11:00 Hrs. Ceremonia y Ofrenda 11:00-12:00 Hrs. Inauguración y Presentación de los niños de la Escuelita Autónoma Otomí, CDMX Contextualización política y social de la Primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida 12:00-13:00 Hrs. Ponencias de invitados: – Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán – Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno – Comunidad Indígena Otomí, CDMX – Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac 12:00-13:00 Hrs. Participación (Denuncia de las luchas y resistencias de los Pueblos asistentes que decidan participar) 13:00-15:00 Mesas de trabajo: M1. Análisis del despojo (global y local) Militarización, paramilitarismo, espionaje y violencia de estado (detenidos, desaparecidos y/o asesinados). Megaproyectos, gentrificación, Programas y Planes de desarrollo que despojan el agua y la vida. Violencia patriarcal (estructuras de poder y sometimiento). Criminalización, estigmatización estrategias de polarización. M2. Herramientas que fortalecen la Defensa del agua y territorio (ya existen otros mundos posibles). Espiritualidad autonomía y autodeterminación. Organización y redes de apoyo (locales, nacionales e internacionales). La otra comunicación autogestora (radios comunitarias, voceos, asambleas). Autogestión, herramientas legales y de DH. Mapeo comunitario. Capacitaciones de emancipación comunitaria. M3. Experiencias de Autogestión, autonomía y recuperación del agua el territorio y por ende la vida. ¿Qué nos pueden compartir los otros pueblos y que podemos compartir nosotrxs como pueblo? ¿Cómo recuperamos la conciencia y la decisión, para hacer valer la ley de los pueblos (autonomía, autodeterminación) del agua y los demás espacios sagrados que es todo el territorio? Experiencias de autogestión, autonomía, recuperación del agua y el territorio. M4. Acciones coordinadas en defensa del Agua y la vida Presentar propuestas, iniciativas, acciones que nos permitan coordinarlas colectivamente y realizarlas conjuntamente o dependiendo de sus calendarios y geografías, realizarlas cada quien es su territorio. Presentar propuesta de la 3ª. Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (posibles lugares y fechas). 15:00-16:00 Hrs. Comida 16:00-18:00 Hrs. Mesas de trabajo, segunda parte 18:00-19:30 Hrs. Actividades Culturales 19:30-21:00 Hrs. Cena 21:00 Hrs. Reunión de balance e integración de relatorías

Domingo 18 de febrero

Horario Actividad 06:00-08:00 Hrs. Recorrido en los espacios de Resistencia del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán 08:00-09:00 Hrs. Desayuno 09:00-11:00 Hrs. Presentación de conclusiones 11:00-14:00 Hrs. Lectura de Acuerdos y clausura 14:00 Hrs. Comida 15:00-16:00 Hrs. Participación (denuncia de las luchas y resistencias de los Pueblos asistentes que decidan participar)

Se invitará a participar a medios de comunicación en los espacios públicos que se especifiquen en esta convocatoria y los espacios que se determinen durante el desarrollo del evento.

Se dispone para el registro previo el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdngLs8dpLIM8m5vhQvSwbZUBzgxWWuK6-HtoV94Smi72mvdg/viewform

Se recomienda llevar ropa abrigadora, cobijas, casa de campaña, no abandonar el área destinada a la asamblea y respetar las indicaciones del comité organizador.

NO ALCOHOL, NO DROGAS, NO ARMAS

Lleva tu plato, vaso y cuchara.

ATENTAMENTE

Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos

Nunca más un México sin Nosotrxs

Zapata Vive, la Lucha Sigue

Samir Vive la Lucha Sigue

Hasta que la dignidad y la Justicia se haga costumbre

¡El agua no se vende carajo!

Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos

No al Tren Maya

No al Proyecto Integral Morelos

No al Corredor Interoceánico

Viva el EZLN

Viva el CNI-CIG

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno; Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro; Comunidad Indígena Otomí residente de la CDMX; UPREZ, Benito Juárez; Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG; Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes; UPVA 28 de octubre; Radio comunitaria Santa María Zacatepec, Puebla; Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz; Geo-grafías comunitarias; 8 SERXS; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla. Morelos y Tlaxcala; Guardianes y Guardianas del Río Metlapanapa; Cuenca Río Santiago; Red en Defensa del Agua y la Vida-REDAVI; NODHO de Derechos Humanos; Mazatecas por la Libertad; Un Salto de Vida, Jalisco; Laboratorio Popular de Medios Libres; Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco; Alternativa socialista; Concejo Regional Totonaco; Colectivo entre las cebollas; Red Universitaria Anticapitalista; Múuch Xiímbal