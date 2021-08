Convocatoria a Acción Dislocada a 500 años del inicio de la Resistencia

A 500 A脩OS DEL INICIO DE LA RESISTENCIA

NO NOS CONQUISTARON

SEGUIMOS EN RESISTENCIA Y REBELD脥A

13 de agosto de 1521 鈥 13 de agosto de 2021

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al CCRI-CG-EZLN

A la Comsi贸n Sexta del EZLN

Al SubComandante Insurgente Galeano

Al 鈥淓scuadron 421鈥, Semilleros de Resistencia y Rebeld铆a

A la Unidad de Escucha y Palabra, 鈥淟a Extempor谩rea鈥

Al Congreso Nacional Ind铆gena-Concejo Ind铆gena de Gobierno

A Mar铆a de Jes煤s Patricio Mart铆nez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos de M茅xico que resisten contra el desprecio y el olvido

A los Pueblos del Mundo que resisteten contra el sistema capitalista y patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidade y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

Herman@s Tod@s

鈥淰amos a agradecer a lo otro su existencia. A agradecer las ense帽anzas que su rebeld铆a y su resistencia nos han regalado. A entregar la flor prometida. A abrazar lo otro y decirle al o铆do que no est谩 sola, soloa, solo. A susurrarle que valen la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no est谩n, la rabia de que est茅 impune el criminal, el sue帽o de un mundo no perfecto, pero s铆 mejor: un mundo sin miedo.鈥

鈥 Y tambi茅n, y sobre todo, vamos a buscar complicidades鈥 por la vida.鈥

SupGaleano.

Junio del 2021, Planeta Tierra.

鈥淣o nos acabaron. Quedamos todos los que somos en la resistencia y la rebeld铆a, los que veneramos a la madre tierra y que cinco siglos despu茅s, no solo tenemos el territorio, sino que lo resguardamos con la vida. Seguimos hablando nuestras lenguas y so帽ando en colectivo, reconoci茅ndonos en una identidad ind铆gena y escuchando el sentir de los ancestros, pero sobre todo, somos los que no les tenemos miedo.鈥

Comisi贸n de Coordinaci贸n y Seguimiento del CNI-CIG

Julio de 2021

En d铆as pasados, diversos colectivos, organizaciones, pueblos originarios, barrios y comunidades, estudiantes, asamblea de centros ceremoniales, hombres y mujeres de buen coraz贸n desde el espacio en Resistencia y Rebeld铆a, mejor conocida como la #TomaDelINPI, nos reunimos para escuchar nuestros dolores, pero sobre todo nuestras rabias. Y desde las entra帽as de un pueblo que no se rinde, que no claudica y que no traiciona, acordamos movilizarnos tambi茅n, para acompa帽ar la gira de la delegaci贸n zapatista y el CNI-CIG en la Europa insumisa, la de abajo y a la izquierda.

A 500 a帽os del Inicio de la Resistencia de nuestros Pueblos y Comunidades Ind铆genas en contra de un Sistema Capitalista y Patriarcal, hoy les decimos que no nos conquistaron, que seguimos en Resistencia y Rebeld铆a. Y 鈥淨ue estamos quiz谩 ante la 煤ltima esperanza que, como humanidad, tenemos para hablar en nombre de la vida de este nuestro mundo; que las y los compa帽er@s delegados y delegadas del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional, del Congreso Nacional Ind铆gena- Concejo Ind铆gena de Gobierno y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua llevar谩n a las tierras europeas el escucha y la palabra, porque es el momento de contar la historia verdadera, desde el pensamiento digno de los que abajo seguimos existiendo en colectivo, esa que hemos hecho luchando y organiz谩ndonos.鈥

Es por ello, que hemos resuelto CONVOCAR:

鈥淎 los pueblos, naciones y tribus originarias de M茅xico y del mundo, a las organizaciones, colectivos y colectivas que buscan justicia ante los graves cr铆menes que los gobiernos de antes y de ahora han cometido contra el pueblo, a quienes en busca de justicia para sus asesinad@s y desaparecid@s caminan la oscuridad del mal gobierno, a quienes en nombre de la naturaleza se organizan y luchan desde el campo y las ciudades, a participar en la鈥︹

ACCI脫N DISLOCADA

鈥淎 500 A脩OS DEL INICIO DE LA RESISTENCIA鈥

EL D脥A 13 DE AGOSTO DE 2021, 11:00 HRS.

La cita es en el Hemiciclo a Ju谩rez para caminar al Z贸calo de la Ciudad de M茅xico, donde llevaremos a cabo un acto de repudio al despojo de la Tierra, el Territorio y la Vida.

鈥淥 sea, que invitamos a cada quien, en sus propias formas y geograf铆as, en acciones chiquitas o grandes, a movilizarnos para conmemorar la resistencia y rebeld铆a de nuestros pueblos que lucharon desde hace 500 a帽os por nuestras misma dignas y justas causas, para rechazar a los gobiernos que sirven al invasor en contra de los pueblos y la naturaleza, con la mirada puesta en la esperanza y la semilla de un mundo vivo, donde quepan todos los mundos.鈥

Esta fecha, s铆mbolo de la resistencia de nuestros pueblos, no debe ser arrebatada por los malos gobiernos que son la continuidad de ese sistema capitalista, colonial y racista que impera y que se impuso a sangre y fuego sobre nuestras tierras y nuestras vidas. Llamamos a seguir resistiendo, a luchar por alimentaci贸n, trabajo, salud, vivienda, soberan铆a alimentaria, democracia, libertad, justicia, agua, tierra, territorio y en defensa de la vida y nuestra madre tierra.

Compa帽er@s, debido a la pandemia que sigue azotando al mundo, es necesario tomar todas las medidas preventivas, tapabocas, gel, anti-bacterial, distancia solidaria y si te sientes mal, no asistas. Cuid茅monos tod@s.

NO NOS CONQUISTARON, AQUI SEGUIMOS: 隆RESISTIMOS!

No a los Megaproyectos de muerte

Con Resistencia y Rebeld铆a, Convocamos:

Desde la #TomaDelINPI, Comunidad Ind铆gena Otom铆, residente en la CDMX.

Desde el #Plant贸nDeBONAFON, Pueblos Unidos de la regi贸n Cholulteca, Puebla.

Desde la #TomaDelPozo Barrio 4o, Consejo Aut贸nomo de Santiago Mexquititl谩n, Quer茅taro.

Desde la Coordinaci贸n de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, CDMX

Desde la Escuela Normal Rural de Mactumactz谩, Chiapas

Desde la Asamblea de Centros Ceremoniales

Desde la Coordinadora de Colonias de Ecatepec, EdoMex

Desde el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano

Desde el Colectivo Yaocihuatl de los Pedregales de Coyoac谩n

Desde los 12 Pueblos Originarios de Tec谩mac, EdoMex

Desde la Coordinaci贸n Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG.