De parte de Congreso Nacional Ind铆gena April 25, 2021 18 puntos de vista

Hermanas y hermanos del mundo.

Desde este fuego sagrado con el que hablamos con nuestras deidades, que nos dicen que debemos pagarle por la lucha que, con sacrificios, hemos llevado desde hace cientos o miles de a帽os para pagar a nuestra madre la tierra, que est谩 viva como vivos y vivas estamos quienes la defendemos; nos dirigimos al mundo para decirles que

Hacemos un respetuoso llamado a todas las familias tepehuanas y wixaritari, para seguir adelante en el esfuerzo de nuestros antepasados por sanar nuestra tierra, esa que defendieron nuestros abuelos y que debemos estar unidos y juntos para dar los pasos que nuestros dioses nos han encomendado.

Que ayunamos y caminamos los cerros sagrados, que son esquinas que delimitan nuestro t铆tulo virreinal, donde bendecimos las mojoneras antiguas con la sangre de un toro, un guajolote, un gallo, un borrego y un venado en cada sitio. Peregrinamos a los lugares sagrados con la ayuda de nuestros mayores para traer las aguas benditas y bailamos las danzas de nuestros ancestros tepehuanos y wixaritari, que hoy juntos somos la comunidad aut贸noma de San Lorenzo Azquelt谩n.

Recurrimos a los poderes de la tierra, que son grandes ante los poderes corruptos de los que gobiernan y de los ricos que ambicionan quedarse con nuestras tierras. Que son m谩s grandes que esos que hacen como que no nos ven ni nos escuchan, aunque nos paremos frente a ellos y para tratar que escuchen el dolor de nuestro pueblo.

Los jueces encarcelan a nuestros comuneros por alzarle la voz a los caciques y a ellos los liberan con descaro cuando intentan asesinarnos cuando nos quitan con violencia la tierra, que es el sustento de cientos de familias. Hacen como que no existimos y se r铆en de nuestro sufrimiento.

En eso, no hay diferencia entre ning煤n partido pol铆tico que hoy vienen a pedir con descaro nuestro voto, porque no se trata de colores o partidos sino de hacer de nuestra madre tierra una mercanc铆a en beneficio de quienes tienen dinero. Lo que no saben es que ese dinero nada vale para nuestros antepasados y lo que hacen se llama robar.

Por eso el d铆a de hoy, a ver si nos miran, nos tapamos el rostro, porque as铆 de frente no lo quieren ver. No les conviene porque defendemos la vida y esa no tiene precio. Llamamos a los pueblos ind铆genas y no ind铆genas a estar atentos a nuestra palabra, a las acciones de los jueces y magistrados, de los terratenientes y capitalistas.

Y ahora que comenzaron los poderosos con sus vulgares campa帽as pol铆ticas, decidimos hacer nuestra propia campa帽a y convocamos al mundo a acompa帽arnos a la

CAMPA脩ANA NACIONAL E INTERNACIONAL POR LA JUSTICIA Y EL TERRITORIO EN AZQUELTAN

Que llevaremos a cabo desde el d铆a de hoy y hasta el 24 de agosto de 2021, y que iremos anunciando en nuestra p谩gina oficial de internet https://www.comunidadazqueltan.org/ desde donde llamaremos a diversas acciones para lograr lo que la madre tierra y nuestro patr贸n San Lorenzo nos ha pedido y que resumimos en los siguientes puntos.

1. Exigimos el castigo a los responsables de las agresiones y despojos que se han realizado en contra de nuestro pueblo Tepehuano y Wix谩rika

2. Exigimos el pleno respeto a nuestro gobierno comunitario, tanto tradicional como agrario, as铆 como que los gobiernos garanticen la protecci贸n de nuestras tierras comunales y la seguridad de las autoridades y comuneros de Azquelt谩n

3. Exigimos el pleno respeto y reconocimiento legal a nuestros bienes comunales

Por 煤ltimo les decimos mundo, que con la bendici贸n de nuestros dioses, estamos listos para no dar un paso atr谩s en la recuperaci贸n de las tierras invadidas y el reconocimiento legal agrario.

Atentamente

Desde el fondo del ca帽贸n de Bola帽os

A 25 de abril de 2021

Que viva la madre Tierra

Comunidad Aut贸noma de San Lorenzo de Azquelt谩n, municipio de Villa, Guerrero Jalisco

https://youtu.be/dzJflU7JAGA