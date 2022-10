Convocatoria a marcha y acto contra la militarización y la guerra capitalista y patriarcal. 12 de octubre, 05:00 pm

–

De parte de EZLN October 10, 2022

Oct102022

Convocatoria a marcha y acto contra la militarizaci贸n y la guerra capitalista y patriarcal. 12 de octubre, 05:00 pm

A 530 a帽os de la mal llamada conquista de Am茅rica, nosotras y nosotros no tenemos nada que celebrar, que no sean la resistencia y la rebeld铆a de los pueblos originarios y de la humanidad entera contra la guerra capitalista y la violencia patriarcal.

Desde siempre M茅xico enfrenta flagrantes y sistem谩ticas violaciones a los derechos humanos que se han agudizado en el actual r茅gimen de la 4T. Los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones masivas, as铆 como la represi贸n a estudiantes, mujeres, campesinos, maestros, trabajadores, j贸venes, defensores de los derechos humanos y de la madre tierra, como es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, periodistas, activistas y pueblos originarios son constantes y crecientes; y van desde el hostigamiento y amenazas, hasta el despojo, el desplazamiento, la tortura, la prisi贸n pol铆tica, la desaparici贸n, el homicidio y el feminicidio. Son innumerables las formas de guerra que enfrentamos los pueblos de M茅xico.

Recientemente el Congreso de la Uni贸n aprob贸 modificaciones legislativas para pasar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretar铆a de la Defensa Nacional y para prolongar el tiempo en que el Ej茅rcito y la Marina Armada pueden intervenir en las tareas de seguridad p煤blica hasta el a帽o 2028, ello a pesar del estruendoso fracaso de dicha pol铆tica y el crecimiento paralelo de los c谩rteles criminales por toda la geograf铆a nacional.

Por lo anterior este 12 de octubre pr贸ximo nos movilizaremos en M茅xico y en el mundo para exigir un alto total al cerco militar, los ataques paramilitares y la guerra contrainsurgente dirigida en contra del EZLN y las comunidades zapatistas; y en contra de los pueblos de M茅xico a traves de la militarizaci贸n y paramilitarizaci贸n, el crimen organizado, los megaproyectos de muerte, el despojo y la destrucci贸n de la tierra y la violencia patriarcal en contra de las mujeres. Y en el marco de la ACCI脫N GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACI脫N Y LA GUERRA CAPITALISTA Y PATRIARCAL HACIA LOS PUEBLOS DE TODO M脡XICO Y DEL MUNDO, HACIA EL EZLN Y LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE M脡XICO, CONVOCAMOS A LA:

MARCHA Y ACTO CONTRA LA MILITARIZACI脫N Y LA GUERRA CAPITALISTA Y PATRIARCAL

QUE DAR脕 INICIO A LAS 5:00 PM DE ESTE DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTID脫S, DEL 脕NGEL DE LA INDEPENDENCIA AL Z脫CALO DE LA CIUDAD DE M脡XICO.

ATENTAMENTE

Alto a la guerra contra el EZLN

Alto a la guerra capitalista en M茅xico y en el mundo

Alto a la guerra hacia los pueblos originarios

Alto a la militarizaci贸n

Alto a la violencia hacia las mujeres

Alto a los asesinatos

Alto a las desapariciones

Libertad a los presos pol铆ticos

Nunca mas un M茅xico sin Nosotros

Por la Reconstituci贸n Integral de nuestros Pueblos

CONGRESO NACIONAL IND脥GENA

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala

Pueblos Unidos de la Regi贸n Cholulteca y de los Volcanes (Puebla)

Comunidad Nahua de Amilcingo (Morelos)

Asamblea de Defensores y Defensoras de la Tierra M煤uch鈥橷iiinbal (Yucat谩n y Quintana Roo)

Asamblea de los Pueblos Ind铆genas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDT/Oaxaca)

Uni贸n de Comunidades Ind铆genas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI/Oaxaca)

Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO)

Asamblea del Pueblo Chontal (Oaxaca)

Movimiento Agrario Ind铆gena Zapatista (MA脥Z)

Tequio Jur铆dico A. C. (Oaxaca)

Movimiento de Articulaci贸n de los Pueblos Olvidados de la Ca帽ada (MAPOC-Sierra Mazateca, Oaxaca)

Consejo Supremo Ind铆gena de Michoac谩n

Comunidad Nahua de Santa Mar铆a Ostula (Michoac谩n)

Red Modi Te Yu Nguani (Edomex)

Comunidad Otom铆 de Huitzizilipan (Edomex)

Pueblo Mayo-Yoreme de Cohuirimpo (Sonora)

Comunidad Ind铆gena Otom铆 Residente en la Ciudad de M茅xico

Escuelita Aut贸noma Otom铆

Unificaci贸n de Pueblos y Colonias contra la Miner铆a en Morelos

Comunidad Nahua de Cuentepec (Morelos)

Comunidad Nahua de Tetalama (Morelos)

Movimiento CNI Milpa Alta

Consejo Regional Ind铆gena y Popular de Xpujil (Campeche)

Resistencia Civil de Candelaria (Campeche)

Centro Comunitario Maya U K煤uchil K Ch鈥檌鈥檌balo鈥檕n (Quintana Roo)

Casa de Salud de la Comunidad Nahua de Tuxpan (Jalisco)

CNI/Tepoztl谩n (Morelos)

Radio Chicharra y Talleres de Historia de la Comunidad Coca de Mexcala (Jalisco)

Consejo Ind铆gena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

Pueblo Nahua del Valle de M茅xico (Edomex)

CNUC (Tlaxcala)

UPADI (Tlaxcala)

Hij@s del Ma铆z Pinto (Tlaxcala)

Consejo Aut贸nomo de la Comunidad Otom铆 de Santiago Mexquititl谩n (Quer茅taro)

Proceso de Articulaci贸n de la Sierra de Santa Marta (Veracruz)

Comunidad Wix谩rika/Tepehuana de San Lorenzo Azquelt谩n

J贸venes Comuneros y Comuneras de Milpa Alta

Alianza de Resistencias y rebeld铆as de Milpa Alta

Coordinaci贸n de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco

12 Pueblos de Tec谩mac

Colectivo MATZA de San Miguel Chimalapas, Oaxaca

Asamblea de Pueblos Ind铆genas del Istmo en Resistencia (APIIR)

Asamblea de Comuneros del Uni贸n Hidalgo

SINE-COMUNAR (Chihuahua)

Comit茅 de Padres de los 43 de Ayotzinapa

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥 (Red TDT)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de las Casas (Chiapas)

Nodo de Derechos Humanos (Puebla)

Kalli Luz Marina A. C.

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A. C.

Ciudadan铆a Lagunera por los Derechos Humanos A. C.

Colectivo de Apoyo al CNI-CIG-EZLN Lleg贸 la Hora de los Pueblos

Partido de los Comunistas

Organizaci贸n Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente

Frente del Pueblo Resistencia Organizada

Mexicali Resiste

Colectivo Mujeres Tierra

Coordinaci贸n Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG

UPREZ-Benito Ju谩rez

Organizaci贸n Nacional del Poder Popular-Partido Revolucionario del Pueblo

Consejo Popular Magonista

Tejiendo Organizaci贸n Revolucionaria

Comunidad de Xochitlanezi

Comunidad Tlanezi Calli en Resistencia

Congreso Popular de la Ciudad de M茅xico

Colectivo de Profesores en la Sexta

Colectivo Br煤jula Roja

Colectivo Gavilanas

Colectivo Cuaderno Com煤n

Colectivo los Cafetos

Colectivo lo de menos (Colima)

Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (RAIS)

Coordinadora de Colonias de Ecatepec

Organizaci贸n Popular Emiliano Zapata

Red Universitaria Anticapitalista

Colectivo Zapatista Neza

Caf茅 鈥淶apata Vive鈥

Regeneraci贸n Radio

Colectivo Aequus-Promoci贸n y Defensa de Derechos Humanos

Coordinaci贸n de Familiares de Estudiantes V铆ctimas de Violencia

Resonancia Radio

Laboratorio Popular de Medios Libres

Noticias de Abajo

Zapateando Medios Libres

Plant贸n por los 43

Colectivo La Ceiba

Brigada de Salud Zapatista Pantitl谩n

Mujeres que Luchan, Resisten y se Organizan

Bazar Rebelde

Mujeres y la Sexta

Red Movimiento y Coraz贸n Zapatista

Red Contra la Represi贸n y por la Solidaridad

Colectivo Flor de Asfalto

Red de Resistencia y Rebeld铆a en Apoyo al CIG-CNI del Puerto de Veracruz

Radio Zapote

Red de Rebeld铆a y Resistrenzas Puebla

Ra铆ces Sin Fronteras-Ciudad de M茅xico

Red de Resistencia y Rebeld铆a Ajmaq

Grupo de Trabajo No Estamos Solos

Los Amorosos del Espacio Jos茅 Antonio Reyes Matamoros

Maderas del Pueblo del Sureste

Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Cr铆ticas

Centro de Investigaci贸n en Comunicaci贸n Comunitaria

La Cokectiva Diversa

Red de Feminismos Descoloniales

La Otra en el Sur Morelos

Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala-RRR

Cooperativa Tecuani Kakaw

Red Latinoamericana de Investigaci贸n y Reflexi贸n con Ni帽os, Ni帽as y J贸venes

Tertulias Feministas

Crece La Voz

Colectivo Topos

Empalabrando, colectivo de la palabra viva

Colectivo el Torito

Vendaval, cooperativa panadera y algo m谩s

Grupo de Apoyo en Solidaridad con Miguel Peralta

Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano

Magdalena G贸mez, Margara Mill谩n, Paulino Alvarado Piza帽a, Pedro Faro Navarro, Dora Roblero, 脕ngeles Era帽a, Carmen Ventura, Gilberto L贸pez y Rivas, Alicia Castellanos Guerrero, Barbara Zamora, Jorge Alonso S谩nchez, Ra煤l Delgado Wise, Mar铆a Eugenia S谩nchez, Ra煤l Romero Gallardo, Francisco de Parr茅s G贸mez, In茅s Duran Matute, Roxana Bolio, Leonel L贸pez, Mar铆a de Lourdes Mej铆a (madre de Sinhu茅 Cuevas Mej铆a), Roberto Rodr铆guez Contreras, Tania Jimena Hern谩ndez Crespo, Amanda Ramos Garc铆a, Roxana Carmona Viveros, Alexis Daniel Rosm铆n Mill谩n, Ana Vianey Figueroa Rodr铆guez, Alejandro Araujo Pardo, Jos茅 Antonio Garamendi Hern谩ndez, Ana Lilia F茅lix Pichardo, Roberto Quiroz Gonz谩lez, Ana Lilia Capuchino, Luna, Diana Cecilia Rodr铆guez Ugalde, Mar铆a del Carmen Mart铆nez Genis, Julia Amezcua, Lilia G. Torres, Edith L贸pez Ovalle, Diana Loeza Lim贸n, Luc铆a Linsalata, Isabel Guti茅rrez Paredes, Eva Mar铆a Serna Ar谩n, Mireya P. Ruiz Esparza, Eva Ar谩n Vidal, Adolfo Valtierra, Rosa Rosano Rodr铆guez, X贸chitl Erendira Zolueta Juan, Volga de Pina Ravest, Alfonso Leija Salas, Ver贸nica L贸pez N谩jera, Jacobo Alan Sandoval V谩zquez, Jorge Ismael D谩vila Ruvalcaba, Hilda Teresa Ram铆rez Alcantara, Tania Violeta D谩vila Ram铆rez, Oralba Castillo N谩jera, Carolina Dom铆nguez Quezada, Calixto Carbajal Balderas, Celeste Tamayo, Arturo Luna, Jessica Garc铆a Galeana, J. Jes煤s Mar铆a Serna Moreno, Esther P茅rez Aboytes Celaya, 脕ngeles Enr铆quez Rinc贸n, Enriqueta Castro Hern谩ndez, Mariana Soto P茅rez, Evelyn Gallardo., Laura Quirot, Yolanda Cecilia Villalva Garc铆a, C茅sar Rangel, Laura Ulloa, Isabel Mateos, Alejandra Hern谩ndez, Florina Mendoza Jim茅nez, Dante Saucedo, Jorge Chagoya, Amparo Sevilla, Rodolfo Oliveros, Ana Beatriz Ram铆rez Jim茅nez, Jairo Antonio L贸pez, R. Patricia Rodr铆guez R. Elizabeth Navarro Jer贸nimos, Roc铆o Serv铆n Jim茅nez, Ana Leticia Hern谩ndez V茅lez, Mirna Valdez V., Gustavo Ram铆rez, Celeste Espinoza, Ita del Cielo, Mar铆a Teresa Ascencio, Yunuen Cecilia Manjarrez, Isis Samaniego, Wullfrano Ramirez, Lorena Hern谩ndez Escalona, Nemir VC, Jorge Lanzagorta, Citlali D铆az, Majloc Fot贸grafo, Alejandra Jim茅nez Gonz谩lez.

