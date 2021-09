La Asociciaci贸n soriana Recuerdo y Dignidad convoca junto con el Certamen Internacional de Cortos de nuevo la secci贸n “Cortos de Memoria” a los que se puede optar hasta el 30 de septiembre

Recuerdo y Dignidad colabora por quinto a帽o consecutivo con el Certamen Internacional Los trabajos podr谩n presentarse hasta el 30 de septiembre.

El Certamen Internacional de Cortos 鈥淐iudad de Soria鈥 (Soria International Short Film Fest) junto a la Asociaci贸n Soriana Recuerdo y Dignidad, conscientes de la fragantes violaciones de los derechos humanos hacia las v铆ctimas del franquismo y tratando de aportar visibilidad a esta y a otras situaciones similares, vuelve a convocar a los directores y directoras para su participaci贸n en la secci贸n 鈥淐ORTOS DE MEMORIA鈥 Los trabajos podr谩n presentarse hasta el 30 de septiembre de 2021. Bajo esta denominaci贸n podr谩n participar cortometrajes que se ci帽an a los siguientes objetivos: 1.- Cortometrajes que contribuyan a recuperar la memoria de la II Rep煤blica, el Golpe de Estado del 18 de julio, los cr铆menes y la represi贸n contra la poblaci贸n civil, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transici贸n, en todos sus aspectos y a todos los niveles. 2.- Cortometrajes que versen sobre las violaciones de los derechos fundamentales en el Estado Espa帽ol bajo el franquismo o con la intervenci贸n del fascismo o el nazismo, civiles asesinados, desaparecidos, condenados a penas de presidio y en batallones de trabajadores penados, trabajadores esclavos, muertos en prisi贸n, exiliados, v铆ctimas de torturas, violaciones o violencia sexual, poblaci贸n civil v铆ctima de los bombardeos fascistas durante la Guerra Civil, deportados y dem谩s v铆ctimas republicanas de la persecuci贸n nazi, beb茅s robados, sus padres y madres, menores v铆ctimas de orfanatos y preventorios franquistas, empleadas y empleados p煤blicos depurados, v铆ctimas del expolio de sus bienes, mujeres rapadas, ni帽os robados, ni帽os de la guerra, ilegalizaci贸n de estructuras sociales鈥 As铆 como cortometrajes que traten la represi贸n hacia civiles en los territorios que escapaban al control franquista durante la Guerra Civil. 3.- Cortometrajes que muestren las consecuencias en el presente de no haber afrontado nuestras obligaciones como Estado hacia las v铆ctimas de las fuerzas del fascismo europeo. 4.- Cortometrajes que aborden las etapas del punto 1 y las tem谩ticas del punto 2 desde la perspectiva de la democracia y los derechos humanos. 5.- Cortometrajes que traten sobre el retraso al que llev贸 el franquismo, o sobre los avances que se interrumpieron respecto a la ciencia, el arte, los derechos civiles, los derechos de las mujeres, el laicismo, la educaci贸n, la pedagog铆a, la pol铆tica y un largo etc 6- Cortometrajes sobre otros pa铆ses que hayan atravesado circunstancias similares. 7- Se considerar谩 la participaci贸n en la categor铆a de cortometrajes que reflejen violaciones de derechos fundamentales en el presente. 8 鈥 Un jurado formado por miembros de la Asociaci贸n Recuerdo y Dignidad, ser谩 el encargado de elegir el cortometraje ganador. 9 鈥 Los cortometrajes no podr谩n superar los 30 minutos de duraci贸n y deber谩n haber terminado su producci贸n a partir de Enero de 2020. Los cortometrajes seleccionados en Cortos de Memoria podr谩n entrar a concurso en el XXIII Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria si cumplen los requisitos de calidad necesarios, aunque la selecci贸n en esta categor铆a no implica necesariamente la entrada a concurso en el Certamen. Para poder participar hay que enviar un enlace de la pel铆cula al correo de la ASRD (recuerdoydignidad@gmail.com) y/o al Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria a trav茅s de la plataforma www.festhome.com o www.shortfilmdepot.com El cortometraje ganador contar谩 con un premio de 200 鈧 adem谩s de con Trofeo. La inscripci贸n implica la aceptaci贸n de todas las bases.