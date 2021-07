–

No somos delincuentes, somos trabajadoras

Ante las desproporcionadas

condenas a ocho compa帽eras por el conflicto sindical entre la CNT y La

Suiza, las organizaciones firmantes llamamos al pueblo de Asturias a

responder arropando a las compa帽eras en la manifestaci贸n que partir谩 de

la Plz. Del Humedal el 10 de Julio a las 12:30

Esta es una historia antigua, tanto como la explotaci贸n: es la

historia del patriarcado. Esta es la historia de una mujer con miedo.

Con miedo a ir a trabajar, con miedo a la precariedad, con miedo al

futuro de su familia si daba un paso adelante, con miedo a que la

sociedad la juzgara. Esta es la historia de una mujer valiente que a

pesar de todas las voces que quer铆an intimidarla estuvo dispuesta a

contar su verdad. Es la historia de una mujer que ya no quiso seguir

viviendo con miedo.

Esta es la historia de las compa帽eras que estuvieron dispuestas a

creerla, a arroparla, a decirle que no estaba sola y que la iban a

acompa帽ar. Esta es la historia de los sanos hijos del patriarcado que

vieron temblar sus privilegios y pusieron en marcha los resortes del

sistema. Esta es la historia de la sororidad entre mujeres y entre la

clase trabajadora. Esta es la historia de las que se organizaron contra

la explotaci贸n en la hosteler铆a y el comercio. Esta es la historia de

c贸mo el sistema conden贸 y encarcel贸 a quien se atrevi贸 a alzar la voz.

Esta es la historia de quienes salieron a la calle a reivindicar

porque se cansaron de ver que 芦el sistema禄 las olvidaba. Y durante un

tiempo en las calles de Xix贸n se sab铆a que hab铆a un sindicato de iguales

que entend铆a tu situaci贸n, que tej铆a redes, que te apoyaba y te

amparaba. Molestaba, claro que molestaba. Molestaba a los empresarios y

tambi茅n a las fuerzas represivas del Estado, que para eso est谩n, para

desmontar los movimientos sociales, para imponer la paz de los que

mandan. Para guardar los silencios de los poderosos.

Esta es la historia de c贸mo se us贸 la precariedad y la desprotecci贸n

de una trabajadora para crear un relato que infundiera miedo a sus

iguales. Esta es la historia de la Represi贸n. As铆 empezaron las

detenciones irregulares y el hostigamiento. Y as铆 las sacaron de sus

casas, las detuvieron con una 煤nica intenci贸n: se acab贸 la lucha en la

calle. Pero result贸 que no eran sus casas, ni sus calles, ni sus

cuerpos. Result贸 que enfrente se encontraron con todas las compa帽eras

que no estaban dispuestas a abandonar. Result贸 que enfrente se

encontraron a un sindicato que no estaba dispuesto a poner precio a la

dignidad de sus compa帽eras. Result贸 que enfrente solo se ped铆a el

cumplimiento de SU ley: que se cumplan los convenios y se respeten

nuestros derechos.

M谩s de treinta personas hemos sido llamadas a declarar, hemos sido

absueltas de infinidad de denuncias presentadas durante los 煤ltimos

a帽os, absueltas tambi茅n de injurias, calumnias, suplantaci贸n de

identidad, falsas denuncias鈥 delitos que dieron origen a la querella y

desaparecen ahora por arte de magia.

Sin embargo, las siete elegidas nos enfrentamos a penas de tres a帽os y

medio de c谩rcel y una multa que ronda los 150 000 euros. No hemos

robado a nadie, no hemos asaltado con fuerza, no hemos violado, no hemos

pegado a nuestro vecino ni hemos usurpado objetos sagrados. Solo hemos

dicho NO a los sanos comportamientos del patriarcado. Y por ello quieren

condenarnos a galeras.

No les entra en la cabeza que las mujeres trabajadoras tengamos

derechos. Y es por ello por lo que tras armar un caso sin ninguna

consistencia pretenden amilanar nuestra solidaridad. El mero hecho de

hacer sindicalismo para defendernos como trabajadoras es interpretado

por la justicia, los polic铆as y los empresarios como delincuencia.

Si nos condenan a galeras, remaremos. Pero no remaremos para mover

sus barcos de guerra, no remaremos para atemorizar a otras poblaciones,

no remaremos para que otras se enriquezcan. Remaremos para que cada

persona pueda vivir en condiciones dignas, donde no haya trabajos

precarios, donde se pueda conciliar la vida familiar y la laboral, donde

haya justicia para nuestra clase.

No somos las 煤nicas. Trabajadores de ALSA, EBHI, TUA, VAUSTE est谩n

imputados policialmente a la espera de condenas penales por luchar

contra la precariadad, los despidos los ERES etc鈥

驴Cu谩ntas veces dir铆as: 芦驴Hay que moverse, no se puede tolerar esto鈥β?

Pues es la hora de remar juntas y el remo de las trabajadoras es la

solidaridad. Si los de arriba solo entienden de dinero y poder y no

tienen escr煤pulos, demostremos que a nosotras nos mueve la dignidad, el

apoyo mutuo y la justicia social. El d铆a 10 tienes una cita inexcusable.

隆Por nosotras, Por todas!

CNT, CCOO Asturies, UGT

Asturies, CSI, CGT, SUATEA, CS La Semiente, CS La Xusticia, CS

L鈥檃piaderu, CS La LLume, Llar El Mataderu, Llar La Llegra, Milenta

Muyeres, Les Rudes, Fuerza Muyer, Muyeres Rurales del Oriente

d鈥橝sturies, Feminismos polos DDHH, Bloque Cr铆ticu Asturies, Comit茅

d鈥橝sturies pola Amnist铆a, Coordinadora en defensa de las pensiones

Asturias, Ecoloxistes n鈥橝ici贸n d鈥橝sturies, Podemos Asturies, IU

Asturies, PCA, PCTE, CJC, Andecha Astur, Anticapitalistes, FSOA, FSOF,

La Rede Xix贸n Oeste, Grupo Higinio Carrocera FAI, Sindicato

d鈥橢studiantes, Libres y Combativas, Izquierda Revolucionaria,

Sindicalistas de Izquierda, Kellys Uni贸n Asturias, Asturies feminista 8M, Coru

Antifascista Al Altu la Lleva, AMA Asturies, La Federacion Asturiana

Memoria y Republica (Famyr), Pachakuti, CSA La Kuadra, Asturias

Socialista, Tiempo de Cerezas, Organizacion de Mujeres de la Conferencia

Intersindical, Fundaci贸n Andreu Nin de Asturies, Movimiento Pensionista

de Siero, Asociaci贸n de Pensionistas de Gij贸n, G眉esperon, Plataforma de

trabajadoras de Centro de d铆a y Crad de Asturies y Federaci贸n de

Asociaciones Vecinales de Xix贸n.

