De parte de La Haine March 17, 2022 87 puntos de vista

Ma帽ana mi茅rcoles 16 de marzo se tramitan en las Cortes las enmiendas presentadas a la Proposici贸n de Ley

para la CREACI脫N DE UN FONDO DE COMPENSACI脫N PARA LAS V脥CTIMAS DEL AMIANTO.

Recordamos que son muchas las trabajadoras y los trabajadores de Metro de Madrid que han trabajado

(y siguen haci茅ndolo) diariamente expuestos al amianto, que un n煤mero importante ya ha desarrollado

la enfermedad y que, al menos ocho de ellos desde que se destap贸 el envenenamiento por amianto han

fallecido a consecuencia de esta exposici贸n.

Solidaridad Obrera, como miembro del Comit茅 de Empresa de Metro de Madrid, junto con el resto de

sindicatos que lo integran, ha convocado paros de 11:00 a 14:30, y una Concentraci贸n frente a las Cortes

como medida de presi贸n para no verse excluidos de esta Propuesta de Ley, tal y como quiere hacer, seg煤n

enmienda del propio PSOE, siguiendo las directrices del Sr. Ministro D. Jos茅 Luis Escriv谩.

Desde este Comit茅 de Empresa se han redactado una serie de variaciones en el articulado de la proposici贸n

de ley y con cabida en alguna de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, para

exigir la no discriminaci贸n a la que el Sr. Escriv谩 quiere someter a las trabajadoras y trabajadores de las

empresas que m谩s personas han estado expuestas y, por consiguiente, m谩s v铆ctimas tienen y m谩s van a

padecer de futuro a corto, medio y largo plazo, entre ellas Metro de Madrid que, en estos 煤ltimos meses

ha visto aumentado de forma exponencial el n煤mero de personas con sospecha o con asbesto reconocido.

Solidaridad Obrera no va a permitir que se ignore a los empleados y empleadas de Metro de Madrid, y por

extensi贸n, al resto de las distintas empresas que se pretenden dejar fuera de esta Proposici贸n de Ley, es

m谩s, creemos que no s贸lo se debe indemnizar a quienes desarrollen (o ya han desarrollado) esta afecci贸n, si

no a todos aquellos y aquellas que han trabajado durante a帽os expuestos a este veneno que, seg煤n estudios

de la OMS, van a ver rebajada su expectativa de vida en al menos 14 a帽os.

Por ello exigimos que todos ellos sean reconocidos por ese riesgo y que, estando en activo y habiendo

estado incluido en los listados oficiales de trabajadores/as expuestos al amianto (RETEA) de las distintas

Comunidades Aut贸nomas, acreditando haber cotizado al menos 20 a帽os al R茅gimen General de la Seguridad

Social, se puedan jubilar a los 60 a帽os con el 100% de su pensi贸n.

Adem谩s, es necesario abrir una v铆a de dialogo (a trav茅s de la negociaci贸n colectiva o de acuerdos de

empresas) dirigida a mejorar la situaci贸n laboral de los trabajadores de m谩s de 57 a帽os de edad, incluidos

en el RETEA o que hayan estado expuestos o inhalado fibras de amianto directa o indirectamente, que a煤n

no hayan manifestado la enfermedad, desarrollando convenios reguladores con la Seguridad Social.

Madrid a 15 de marzo de 2022