Para seguir esparciendo la chispa antifascista por donde vayamos, luego de haber analizado que el discurso antifascista pocas veces se ha renovado queriendo decir que ahora ya no solo es el fascismo de Musolini o de Franco lo que vemos y enfrentamos sino que nuevas tendencias se alimentan del fascismo para pasar desapercibidos en el discurso antifascista y en nuestra mira hacia una sociedad libre de fascismo y de toda opresi贸n. Hasta el punto de se帽alar solo a la derecha como fascista, cuando desde otras tendencias tambi茅n lo son; Creemos necesario seguir haciendo los an谩lisis respectivos para poder tener ideas y visiones claras a la hora de accionar contra el fascismo en los diversas 谩reas f铆sico virtuales mentales en las que podamos hacerlo.

Del antiespecismo o m谩s exacto del veganismo se dice mucho que es una postura burguesa y dem谩s adjetivos no tan lejos de la realidad, pero desde nuestras vivencias y puntos de vista lo llevamos desde una perspectiva anti-opresi贸n que quiere decir alejarnos de lo que desde la zona de confort y el capitalismo que lo perpet煤a nos ofrece para hacer del veganismo una opci贸n de consumo m谩s.

Tambi茅n nos alejamos de aquellas mentes veganas que empatizan con el fascismo y otras formas de opresiones: transfobia, clasismo, racismo, xenofobia, colonialismo, nacionalismo, etc

As铆 tambi茅n nos alejamos desde nuestros guetos, para adentrarnos en las otras luchas que poco o nada saben sobre veganismo o antiespecismo. Tambi茅n nos adentramos al gran grueso de la poblaci贸n y su nociva cultura alimentada por la normalizaci贸n de diversas opresiones entre ellas las del fascismo y el especismo, tal es que es normal darse con la realidad que la mayor铆a de vecinxs de tu cuadra son especistas y odian a lxs extranjerxs. Y claro, no es que siempre lo hagan en base a ideas propias, sino que mayormente lo hacen porque es lo que aprendieron desde ni帽xs. Y esos comportamientos e ideas son aprovechadas por estas olas fascistas y neofascistas a nivel mundial, y ya no basta con hablarles de Hitler o de Musolini o de Franco, porque estos nuevos discursos fascistas muchas veces hasta deslindan con esos nocivos personajes, y otras pocas veces les justifican tal como es m谩s usual cuando les hablas de Pinochet.

Algo repetitivo del ayer y hoy en estos discursos fascistas y neofascistas es el odio al comunismo, englobando a todxs sus contrincantes a ese r贸tulo de comunista, aliment谩ndose de experiencias de dictaduras comunistas para hacer validar su fobia que viene usualmente acompa帽ado con su deseo de muerte a la persona que osa contradecirles y llaman comunista.

En pos de la sinceridad y de la claridad, no nos cerramos a un pensamiento blanco-negro por eso resaltamos que son cosas diferentes con diversas tonalidades hablar de partido comunista, comunismo, socialismo, marxismo, marxismo leninismo, maomismo, troskismo, comunismo libertario, socialismo libertario, etc

Por eso vemos como error defender a partidos comunistas solo por ser comunistas o solo por ser de izquierda, claro a menos que alg煤n provecho saquen las personas que lo hacen, y por eso no quieran ver las nocividades que estos partidos comunistas hacen. Pero conocemos comunistas o socialistas y de dem谩s vertientes que deslindan con esos partidos, as铆 que tenemos muy claro que no todxs entran en un solo saco, por as铆 decirlo.

Otro peligro latente es que no solo lxs comunistas est谩n en la mira del fascismo y neofascismo, sino tambi茅n toda persona que ose contradecirles o cuestionarles o no hacerles caso a sus narrativas, a quienes no tardar谩n en catalogar como comunista para desprestigiarle, darle una paliza, se帽alarle con la polic铆a o matarle.

Desde ya, tenemos que prepararnos f铆sica y mentalmente para estas apariciones, no repitamos los erroes de la izquierda legalista que quiere hacernos creer que el fascismo y neofascismo solo puede ser detenido y contenido desde la legalidad y/o desde la consciencia. Puro cuento de hadas, que ha terminado cobrando la vida de muchxs a nivel mundial porque no se prepararon para estos encuentros, 驴estoy diciendo que es uan guerra?. Pues lamentablemente s铆, porque esa gente cree estar en lo correcto, tal cual tauricida cree que toros caballos y yeguas han nacido para servir a la tauromaquia, que sin la tauromaquia esas especies no tienen un fin en s铆 mismas. As铆 como tambi茅n su otro discurso que por ejemplo sin la tauromaquia el toro de Lidia desaparecer铆a como especie, que no lo dicen porque quieran a lxs individuxs de esa especie, sino porque simplemente no quieren quedarse sin tauromaquia. Si una especie ha de desaparecer, que sea por causa propia, no por nuestra intervenci贸n bajo ninguna justificaci贸n. Ese discurso se asemeja mucho al que lxs empresarixs dicen que sin sus empresas la gente no saldr铆a de la pobreza, cuando es todo lo contrario, no salen de la pobreza porque existen sus empresas.

En fin.

Nuestra tendencia es antiespecista anarqica o anarcxvegan como gusten da igual la chapa, y en ella est谩 impl铆cita ser antifascista y rechazar las otras formas de opresi贸n en el comienzo mencionadas.

En el camino hemos encontrado una lucha m谩s que va con los lineamientos de libertad que seguimos, y es la que se est谩 dando desde el software libre contra las corporaciones GAFAM entre otras que atentan contra la privacidad y anonimato de lxs usuarixs de la internet, que escondi茅ndose en el argumento de recolectar datos de lxs usuarixs (sin que sepan o sabi茅ndolo a no poder tener otra salida al usar sus servicios) para un mejor servicio hacen del control tecnol贸gico algo normal. Tambi茅n estas corporaciones han llevado a la c谩rcel a varias personas por enfrentar sus dominios como el caso del recientemente capturado hacker estadounidense en la Mexico de AMLO, y tambi茅n han llevado a otrxs a la muerte como el caso de Aaron Swartchz.

As铆 que estas corporaciones sirven de soplones de la polic铆a y los Estados, y la labor se les hace m谩s f谩cil cuando sus usuarixs no tienen ni idea que est谩n siendo espiadxs (como el reciente caso del Proyecto Pegasus) y siendo sus datos, movimientos y ubicaciones recolectadas, o simplemente poco les importa porque creen que no les va a suceder nada.

Es por eso que teniendo en cuenta estos cuidados, ponemos una sala de chat v铆a mensjaer铆a XMPP (protocolo de comunicaci贸n virtual no igual, pero parecido al de whatsapp o signal, solo que este protocolo XMPP es m谩s seguro y privado) para esta recopilaci贸n y compartir de materiales.

-Para tener una cuenta v铆a XMPP, basta con registrarse con tu correo (preferentemente que no sea de las GAFAM gmail, yahoo, hotmail, etc) en el cliente XMPP entre algunos este enlace

y luego con esa cuenta entrar a

https://www.suchat.org/webchat/

ah铆 colocar tu cuenta (username) que ser铆a algo as铆 como

username@suchat.org

colocar tu contrase帽a y darle click a 鈥渓ogin鈥

y estando dentro ir al men煤 鈥淥pen Groupchats鈥 darle click al s铆mbolo 鈥+鈥

y en el casillero 鈥淕roupchat address鈥 colocar

nofaxis@salas.suchat.org

que es la sala de chat para esta recopilaci贸n y compartir de materiales antifascistas

y obvio colocando tu Nickname, y darle click a 鈥淛oin鈥 para entrar a esta sala.

*Desde el movil tambi茅n lo puedes hacer descargando la APP Conversations y la APP Xaber para hacerle login y entrar a la sala de chat.

*Para no pagar por esas aplicaciones o no tenerlas que bajarlas desde play store de google, puedes desde tu navegador de internet movil entrar a

https://f-droid.org/

y darle click a 鈥淒ownload F-Droid鈥 para descargar esa APP que es una plataforma de otras APP que provienen desde el Software Libre y funciona similar a play store de google.

-Nos vemos entonces