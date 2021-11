–

Compañeras y compañeros:

Un año más, se acerca el 25N, Día Internacional para la erradicación de la violencia machista y, un año más, la CGT ha elaborado una campaña confederal para manifestar nuestro compromiso en esta lucha.

En las diferentes localidades de nuestra Territorial se van a realizar concentraciones y manifestaciones en las que os animamos a participar. Las mujeres y hombres de la CGT llevamos años concienciando sobre las desigualdades que atraviesan la vida de las personas trabajadoras y la desigualdad por razones de sexo, cuya expresión más cruel y violenta son los asesinatos machistas, también nos concierne.

Es necesario y urgente ABRIR LOS OJOS ANTE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.

CONVOCATORIAS 25N:

ALICANTE

25 N 19 H. CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE LA MONTAÑETA, organiza PFA

CASTELLON

25 N 19 H. MANIFESTACIÓN CON SALIDA EN LA PLAZA DE MARIA AGUSTINA, organiza 8M Castellon

(Iremos añadiendo las demás localidades según nos vayan llegando)

Saludos,

SEC. DE LA MUJER CGT PV Y M

Enlace a la Campaña Confederal CGT 25N 2021:

CAMPAÑA 25N 2021

Convocatòries 25N: Dia Internacional per a l’erradicació de la violència masclista

Companyes i companys:

Un any més, s’acosta el 25N, Dia Internacional per a l’erradicació de la violència masclista i, un any més, la CGT ha elaborat una campanya confederal per a manifestar el nostre compromís en aquesta lluita.

En les diferents localitats de la nostra territorial es realitzaran concentracions i manifestacions en les quals us animem a participar. Les dones i homes de la CGT portem anys conscienciant sobre les desigualtats que travessen la vida de les persones treballadores i la desigualtat per raons de sexe, l’expressió del qual més cruel i violenta són els assassinats masclistes, també ens concerneix.

És necessari i urgent OBRIR ELS ULLS DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.

CONVOCATÒRIES 25N:

ALACANT

25 N 19 H. CONCENTRACIÓ EN LA PLAÇA DE LA MUNTANYETA, organitza PFA

CASTELLÓ

25 N 19 H. MANIFESTACIÓ AMB EIXIDA EN LA PLAÇA DE MARIA AGUSTINA, organitza 8M Castelló

(Anirem afegint les altres localitats segons ens vagen arribant)

Salutacions,

SEC. DE LA DONA CGT PV I M

Enllaç a la Campanya Confederal CGT 25N 2021:

CAMPANYA 25N 2021