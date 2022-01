鈥淟o importante es militar en el antifascismo y tener la conciencia de que sin una militancia colectiva antifascista no vas a ning煤n sitio鈥

Juanjo Basterra, kazetaria eta militante soziala * E.H

La Coordinadora Antifascista de Madrid (CAM) naci贸 a ra铆z de m煤ltiples ataques neonazis alrededor del 20 de Noviembre, aniversario de la muerte del dictador Franco, a los puestos de las organizaciones pol铆ticas en el rastro hace ya casi treinta y tres a帽os, entre otras agresiones que se sucedieron. Es una referencia de lucha y dignidad, organizan diversos actos y son semilla antifascista que se extiende por Madrid. Militantes de 鈥楲a Cordi鈥 estar谩n este s谩bado 15 de enero en Bilbao. Ser谩 a las 12:00 horas en Zirika! herri gunea y mostrar谩n su historia antifascista.

Un momento de inflexi贸n para la Coordinadora Antifascista de Madrid fue el asesinato del joven antifascista vallecano Carlos Palomino por un militar neonazi en el metro de Madrid, el a帽o 2007. Antes, en diciembre de 1998, Aitor Zabaleta, hincha de la Real Sociedad, fue asesinado por el neonazi Ricardo Guerra, vinculado al grupo Basti贸n del Frente Atl茅tico, en los aleda帽os del Vicente Calder贸n. O el caso m谩s reciente (30 de noviembre de 2014) donde Francisco Javier Romero Taboada, “Jimmy”, fue asesinado a manos del grupo neonazi Frente Atl茅tico. Un portavoz de 鈥楲a Cordi鈥 nos ha contado en esta entrevista algunos detalles de su trabajo y de la lucha antifascista que desarrollan. A su juicio, 鈥淢adrid es el Benidorm de los fascistas europeos鈥 y a帽ade que 鈥渆l fascismo nunca se ha ido, nuestro trabajo es exactamente el mismo desde que empieza 鈥楲a Cordi鈥 hasta hoy鈥.

驴Como surgi贸 la Coordinadora Antifascista de Madrid hace m谩s de 30 a帽os?

Surge hace 32 a帽os a帽os, este a帽o cumplimos 33 a帽os, como una respuesta pol铆tica a unos ataques que sufren en Tirso de Molina. Los domingos en el rastro tambi茅n se suelen poner puestos pol铆ticos y en 1989, un 20 de Noviembre, hubo una serie de puestos que fueron atacados y se sali贸 como respuesta a esos ataques. Y desde ah铆, como respuesta, surge la Coordinadora Antifascista como una r茅plica a esa agresi贸n concreta. M谩s all谩 de que luego se convirtiera en un espacio colectivo, de reflexi贸n y dem谩s, surge en un primer momento como respuesta al fascismo que ataca esos puestos pol铆ticos de Tirso de Molina y otras agresiones que hubo en esas fechas.

驴Cu谩ntos grupos integr谩is la Coordinadora?

En la charla, que hicimos en las jornadas de noviembre, lo planteamos como que ha ido evolucionando la trayectoria hist贸rica dentro de la Coordinadora de todos los colectivos que la han ido integrando. Desde el principio hasta hoy no somos los mismos colectivos. El 煤nico colectivo que lleva m谩s de 25 a帽os dentro de 鈥淟a Cordi鈥 es Izquierda Castellana; pero a lo largo de la historia ha habido diferentes colectivos dinamizando la coordinadora.

En un primer momento, se empieza a ver la relaci贸n de anarquistas y comunistas, luego se producen las t铆picas peleas que tenemos todos, y es cuando llega el proceso de Carlos Palomino. La realidad es que partir del 2000 vuelve a haber un proceso de trabajo conjunto en el sentido de que 鈥榥os llevamos mal, pero tenemos que asumir que tenemos un problema que nos est谩 afectando a todos y tenemos que trabajar colectivamente鈥. Y ah铆, otra vez, la Coordinadora Antifascista con Madrid Antifascista, que surge justo cuando le matan a Carlos, vuelve a trabajar con m谩s colectivos, pero desde los 90 todos los procesos que tiene la Coordinadora Antifascista de persecuci贸n, de ilegalizaci贸n hasta que matan a Carlos Palomino son a帽os en el que 鈥楲a Cordi鈥 tiene un perfil colectivo bajo, aunque s铆 que tiene capacidad de convocatoria los 20N y dem谩s. A partir de la muerte de Carlos, es cuando en Madrid el movimiento antifascista vuelve a hacerse fuerte y es cuando los colectivos vuelven a integrar la coordinadora antifascista en Madrid. Son tres periodos, el final de los ochenta y noventa, el per铆odo preCarlos y Post Carlos y la actualidad. Son los tres per铆odos en los que hacemos una lectura de como ha ido evolucionando 鈥楲a Cordi鈥 hasta hora.

驴Cu谩ntos grupos est谩is?

Actualmente la componemos 12 colectivos. Van entrando y van saliendo, pero somos doce o trece colectivos. Son colectivos de Madrid, organizaciones pol铆ticas juveniles, antifascistas y organizaciones de barrio. Es un perfil variado. Antes era m谩s gente mayor, un perfil m谩s pol铆tico y duro, ahora mismo la integran colectivos de barrio, que son gente que se acercan al antifascismo desde lo barrial y se meten a 鈥楲a Cordi鈥.

Todos los d铆as vemos que le dan mucho chance al fascismo, que crece en intenci贸n de voto, seg煤n las diferentes encuestas, 驴c贸mo lo veis, m谩s en Madrid, claro?

El an谩lisis o nuestra lectura que hemos ido haciendo estos a帽os, sobre todo, desde que irrumpe Vox, que parece que se pone de moda otra vez la palabra fascismo y que hab铆a desaparecido y vuelve a aparecer, es la misma de siempre: el fascismo nunca se ha ido, nuestro trabajo es exactamente el mismo desde que empieza 鈥楲a Cordi鈥 hasta hoy.

Nosotros no hacemos una lectura de Vox como un elemento fascista nuevo, sino como una cara m谩s de un capitalismo en decadencia y un proyecto neoliberal. M谩s all谩 de eso, evidentemente que tiene un discurso racista, clasista, mis贸gino y dem谩s, pero no lo entendemos como un nuevo fascismo, porque entendemos que el fascismo ya estaba. M谩s all谩 del perfil sociol贸gico que vote a Vox como fuerza pol铆tica no se puede personificar ahora y darle toda la importancia que para nosotros no tiene, porque hoy es Vox y ma帽ana no, y el fascismo, sin embargo, seguir谩 existiendo en Madrid y en todas las ciudades del Estado espa帽ol.

Es importante hacer la distinci贸n de que el fascismo est谩 aqu铆 desde Franco, se muere y el fascismo sigue ah铆, en las estructuras judiciales, en las pol铆ticas, en las policiales, en las fuerzas de seguridad鈥videntemente s铆 que tenemos que pensar en Vox como un elemento problem谩tico dentro de los barrios por las acciones racistas, etc, pero no focalizar s贸lo en eso porque es un mu帽eco de paja muy peligroso.

驴C贸mo se combate al fascismo, c贸mo lo hac茅is ah铆 en Madrid, porque cada vez tienen m谩s espacio en los medios de comunicaci贸n, en los parlamentos, en las empresas impulsan sindicatos fascistas鈥?

Madrid es el Benidorm de los fascistas europeos. En Madrid, se puede manifestar con banderas con esv谩sticas, con simbolog铆a de la Divisi贸n Azul, con simbolog铆a neonazi y nazi y no pasar absolutamente nada. En Madrid vivimos el fascismo materialmente. M谩s all谩 del auge del discurso en redes sociales y toda la parafernalia m谩s moderna, s铆 que lo vivimos materialmente cuando esta gente sale a la calle y no pasa nada.

Concretamente hacen sus manifestaciones en el barrio Chueca, gritando fuera jud铆os de nuestros barrios, fuera maricones de nuestros barrios, y no pasa absolutamente nada. Evidentemente esa gente, por otra parte, es la misma que estaba hace diez, quince, veinte a帽os. S铆 es verdad, que se est谩n incorporando j贸venes de los barrios, porque socializan con sus vecinos igual que nosotros, pero sigue siendo la misma gente. No hemos notado un auge especial de los movimientos neonazis en Madrid. S铆 se ha magnificado por eso de las redes sociales, que son absolutamente necesarias, pero que se magnifica todo mucho, pero son los mismos que estaban antes. Les conocemos a todos.

驴C贸mo luchamos contra eso?, que me has preguntado, a lo largo de la historia de 鈥楲a Cordi鈥 ha habido diferentes perfiles de trabajo. Por gusto no es un espacio en el que se vaya a confrontar directamente con los nazis, en el sentido de que 鈥楲a Cordi鈥 no es un espacio de confrontaci贸n directa. Entendemos que al ser una coordinadora de perfiles muy diversos, lo que nos impulsa a nosotros es trabajar el antifascismo en los barrios, desde el punto de vista de charlas de concienciaci贸n, presentaciones, proyecciones, echar una mano a las asociaciones de barrios, a lo chavales que quieran hacer un grupo antirracista o antifascista en su barrio o, entre otras, para dar respuesta a las agresiones que han habido en los 煤ltimos tiempos.

Un ejemplo es que despu茅s del confinamiento en San Blas hubo una agresi贸n por parte de los nazis a unos menores extranjeros no acompa帽ados (MENAS), los chavales se encendieron y est谩n en la c谩rcel. Desde ah铆 la gente del barrio que est谩 en la coordinadora antifascista y la coordinadora tiene un papel de acompa帽ar al proceso y dar una respuesta pol铆tica a eso, m谩s all谩 del enfado y dem谩s, lo que hay que desarrollar es una pol铆tica de base, por qu茅 ha pasado esto y qu茅 podemos hacer con esto. Desde 鈥楲a Cordi鈥 intentamos trabajar no s贸lo desde la respuesta r谩pida de enfado y te pego, al final no te va a llevar a ning煤n sitio, sino trabajar una respuesta pol铆tica desde los colectivos y las organizaciones de los barrios que d铆a a d铆a vivimos con eso. Para eso est谩 鈥楲a Cordi鈥, m谩s all谩 del folklore, postureo y dem谩s.

Y, ahora que hablas de respuesta pol铆tica, 驴t煤 crees que el Gobierno espa帽ol, el Gobierno m谩s progresista de la historia como se autodefinen, est谩 garantizando que no resurja o que no aflore ese fascismo tan prominente?

Te pongo un ejemplo cuando matan a Carlos, la delegada del Gobierno en Madrid es del PSOE. Y todo lo que son las semanas previas al asesinato de Carlos y las posteriores, esa delegada del Gobierno ilegaliza las convocatorias antifascistas y legaliza las convocatorias nazis. Incluso las convocatorias que se meten de urgencia para exigir la justicia para una persona que ha sido asesinada son ilegalizadas, mientras legaliza convocatorias abiertamente nazis.

Nosotros tenemos la experiencia en Madrid de que independientemente sea el PSOE, el PP o cualquier partido pol铆tico la respuesta del antifascismo tiene que ser siempre contundente ante cualquier partido pol铆tico que est茅 en el Gobierno. Nosotros en los 煤ltimos a帽os no hemos notado diferencia entre un gobierno y otro. Te quiero decir que la estructura del Estado trasciende tambi茅n a los partidos pol铆ticos y el gobierno, la aplicaci贸n va a ser siempre la misma. El gobierno m谩s progresista de la historia, bueno; no sabemos d贸nde est谩.

Eso dicen ellos鈥

Ya, pero independientemente de eso, nuestra respuesta siempre tiene que ser contundente y no nos podemos confiar. Porque ya te digo, en el 2007 la delegada del Gobierno era del PSOE y fue la que m谩s trabas puso para hacer los homenajes a Carlos, al antifascismo y dem谩s. Nuestra experiencia m谩s clara es por nuestra experiencia m谩s dolorosa que la sufrimos en ese momento.

Por otro lado, 驴La ley mordaza os est谩 afectando mucho?

Nos afecta bastante, sobre todo, en lo que son acciones y dem谩s que podamos hacer. Este tipo de procedimientos que ahora, supuestamente, pasan por lo administrativo y nadie quiere verlo como un procedimiento penal, limita nuestra capacidad de trabajo much铆simo. Porque de momento que tu tienes multas de 600 euros 鈥 tu trabajo pol铆tico, por suerte o por desgracia en el mundo que vivimos, requiere de financiaci贸n y requiere de gente que no tenga 3.000 euros de multa.

En otros puntos del Estado espa帽ol, por lo que hemos hablado con otra gente, la aplicaci贸n de la Ley Mordaza es contundente, pero no tan contundentemente aleatoria como es en Madrid en que todos tenemos multas o juicios por esta ley mordaza. De lo m谩s absurdo: por pegar un cartel en una manifestaci贸n a lo m谩s diverso, acaban disponiendo de ese marco jur铆dico sobre todo para dificultar nuestra capacidad pol铆tica y nuestra capacidad de acci贸n. Entendemos que s铆 que es una ley para terminar con la militancia pol铆tica.

Dijeron que la iban a derogar, pero Amnistia Internacional tambi茅n ha criticado el nuevo texto.

Ni est谩, ni se le espera. Nosotros tenemos claro que est茅 o no la ley mordaza, evidentemente tenemos que reivindicar su abolici贸n, pero vamos hacer lo mismo estando la ley mordaza como no estando. Es lo que tenemos bastante claro. No limitamos nuestras reivindicaciones a procedimientos concretos o a cuestiones tan particulares, porque entendemos que el antifascismo tiene que estar por encima de ese marco, tiene que saber actuar por encima de los marcos posibles, como venimos haciendo desde que surge 鈥楲a Cordi鈥.

Para este a帽o 2022, 驴ten茅is alg煤n programa planificado?

Nosotros nos marcamos los objetivos cuando empieza el curso, que suele ser en setiembre. Con esto de la pandemia hemos tenido que frenar. De hecho, un ejemplo concreto es que en las jornadas antifascistas, que llevamos haciendo hace casi diez a帽os suelen ser todo noviembre, y hemos tenido que posponer un mont贸n de cosas y el concierto lo vamos a hacer en marzo, aunque originalmente lo hac铆amos en noviembre.

Estamos teniendo dificultades para hacer lo que nos gustar铆a hacer con esto de la pandemia. Independientemente de eso, aqu铆 en Madrid desde que nos soltaron del primer confinamiento duro, hemos sido la 煤nica coordinadora o plataforma que sistem谩ticamente tiene actividad. Que m谩s all谩 de las restricciones y dem谩s, y siempre garantizando la salud de todas y todos, siempre tenemos en mente que no podemos parar. No podemos permitir que lo que no ha conseguido el fascismo lo consiga pandemia.

Tenemos que tener en cuenta esas limitaciones que tenemos, pero nuestro trabajo tiene que seguir adelante. Este a帽o lo que nos hemos planteado es tener todos los meses una actividad en los barrios ya sea de una charla, de apoyo o concentraci贸n, etc, que es el trabajo que tenemos que seguir haciendo. En marzo tenemos el concierto que ser铆a el que hist贸ricamente hacemos en las jornadas antifascistas y que por desgracia no hemos podido celebrar este noviembre. Nuestro trabajo no ha dejado de ser lo mismo en veinte a帽os, no en cuanto al contenido, pero s铆 de la forma de trabajar y la din谩mica que tenemos en Madrid, que tenemos la misma din谩mica, va cambiando el an谩lisis hist贸rico y nuestra din谩mica es no parar y seguir trabajando el antifascismo de todas las maneras posibles.

En junio est谩 la Cumbre de la OTAN en Madrid, 驴qu茅 os plante谩is?

S铆, eso s铆. Ya se est谩 moviendo aqu铆 en Madrid, pero hay una plataforma espec铆fica creada para trabajar lo que ser铆a una respuesta, la anticumbre. La Coordinadora Antifascista de Madrid no participa, s铆 colectivos que est谩n en 鈥楲a Cordi鈥, pero como coordinadora tenemos pocos espacios en los que participamos como tal. Participa la militancia de la Coordinadora Antifascista en tanto en cuanto los colectivos, pero no como Coordinadora, que no tenemos presencia.

驴Qu茅 llamamiento har铆as para acudir a la charla de BIlbao este pr贸ximo s谩bado a la gente que se considera antifascista e igual no se mueve, se queda en casa?

El a帽o pasado hicimos una reflexi贸n motivada por el aprendizaje que hicimos de las jornadas antifascistas tras el inicio de la pandemia. Nosotros cre铆mos que el a帽o pasado iba a haber menos gente, como una reducci贸n, y ha sido el a帽o que m谩s gente ha venido a las charlas, me refiero al a帽o 2020. Sacamos una reflexi贸n clara: el antifascismo sigue siendo m谩s necesario que nunca y, sobre todo, sigue siendo m谩s necesaria la presencia de la militancia.

Evidentemente las redes sociales son importantes y todo lo que sea una proyecci贸n hacia el mundo es relevante, pero el trabajo militante tiene que salir de las redes sociales. Tiene que estar en los barrios.

Con vistas a la charla, nosotros siempre animamos que la gente vaya a la charla para conocer cu谩l es la historia del movimiento de lucha antifascista de Madrid, porque entendemos que dentro del Estado espa帽ol tenemos la posibilidad de aportar una serie de aprendizajes que en otros lugares no han tenido, aunque en Euskal Herria han sido otros, pero en ese tema del antifascismo el fascismo de calle m谩s duro se ha vivido en Madrid. Al final, es importante que compartamos eso para que las ciudades en las que no ha pasado, no pase y tengamos la posibilidad de tener herramientas de respuesta colectiva para luchar contra eso.

Siempre decimos lo mismo, a la Coordinadora Antifascista nos da exactamente igual, me da igual si el chaval o chavala antifascista de su barrio milita en un colectivo antifascista de su barrio o en 鈥楲a Cordi鈥. Da exactamente igual. Lo importante es militar en el antifascismo y tener la conciencia de que sin una militancia colectiva antifascista no vas a ning煤n sitio. Evidentemente, con eso nos quedamos cortos, pero sin ella no podemos ir a ning煤n sitio, por lo menos en Madrid.

Hay algunos otras ciudades que a lo mejor no es necesario ser antifascista, nosotros nos alegramos como no puede ser de otra manera. Cuando la gente de Segovia viene y nos dice que no trabajan el antifascismo de esa manera, nos alegramos. Eso es lo bonito del antifascismo: que se pueda trabajar de muchas maneras diferentes. Por eso, es necesario que se pueda tener ese aprendizaje colectivo.

A partir de esa sabidur铆a que nos han dado los a帽os y las batallas y la guerra que nos est谩n dando es fundamental, sobre todo en un momento en el que nos conocemos todos, pero no se conoce nadie. Parece que la Coordinadora Antifascista de Madrid tiene en instagram 10.000 seguidores y 20.000 en twitter, pero luego nadie nos pone cara en la militancia real, nadie sabe quienes somos, nadie sabe el trabajo que hacemos, o sea que existimos, pero, en realidad, nadie nos conoce. Por eso, insistimos en un encuentro f铆sico, un encuentro en las charlas, encuentro en los debates y en las asambleas y vernos donde nos tenemos que ver, m谩s all谩 de que podamos poner un post y tenga mil 鈥榤e gusta鈥. Eso nos da exactamente igual. Lo que nos importa, de momento, es lo que hay detr谩s, que es un trabajo real, un trabajo de manifestaci贸n, una charla, un concierto, la solidaridad con una persona que han metido presa, lo que sea. Lo importante es el trabajo material y real que llevamos a cabo todos los d铆as del a帽o. Por eso te dec铆a antes con respecto a lo que 铆bamos a hacer este a帽o es seguir en la lucha antifascista, porque no sabemos hacer otra cosa.

Si quieres a帽adir algo.

Hemos hecho el recorrido hist贸rico y dem谩s, y destacar de este a帽o pasado 2021 lo hemos cerrado con gran cantidad de gente que va a la manifestaci贸n en recuerdo de Carlos, despu茅s de 14 a帽os de su asesinato. Creo que una parte de la Coordinadora Antifascista es la memoria hist贸rica de las personas que han dado la vida por esto. Que, al final, la militancia antifascista no es un juego que vengamos aqu铆 a divertirnos o a pas谩rnoslo bien, o ser las y los m谩s guays, sino que nosotros tenemos claro donde estamos y las consecuencias que va a tener eso y puede tener eso en nuestra vida. El caso de Carlos, el de Jimmy son ejemplos de eso. Es un caso de memoria hist贸rica con las nuevas generaciones, porque si algo bueno nos han ense帽ado a nosotros las generaciones anteriores es saber mantener ese trabajo. Creo que hay una parte de ruptura generacional entre la gente que venimos de la gente m谩s mayor, de la gente de la calle y la gente que viene ahora y que es un marco completamente distinto como son las redes sociales, y hay que saber articular una cosa con la otra.

La labor que est谩 haciendo 鈥楲a Cordi鈥 en los 煤ltimos a帽os de saber articular a la gente joven con la gente que venimos de la militancia de m谩s de calle, del antifascismo callejero, creo que es importante y creo que se manifiesta y se explicita en la manifestaci贸n de Carlos este a帽o, que ha habido much铆sima gente y en la manifestaci贸n del 20N de este a帽o, que ha habido todav铆a much铆sima m谩s gente.

Al final, ese papel bisagra hist贸rico que tenemos que tener creo que la Coordinadora Antifascista de Madrid est谩 haciendo un buen trabajo. Eso me gustar铆a que quedase reflejado.

驴Quieres decir que est谩 calando ese discurso antifascista?

Creo que si, porque en estos 煤ltimos cinco o seis a帽os en Madrid est谩n apareciendo un mont贸n de colectivos antifascistas, que es gente que no conocemos. Es lo bonito. Que las nuevas generaciones tengan la iniciativa de organizarse colectivamente, y crean colectivos antifascistas en los barrios, a mi me parece que es un buen trabajo y manifiesta que eso lo estamos haciendo. No digo bien, porque no podemos pecar de soberbia, pero s铆 que nuestro trabajo est谩 teniendo alg煤n fruto y tiene impacto en los barrios, en las realidades en los barrios de Madrid.

Charla 30 a帽os de historia de la Coordinadora Antifascista de Madrid

Urtarrilak 15 Enero

12:00etan

Zirika! herri gunea (Erronda kalea 12, Bilbao) Mugimenduentzako gunea

Casco Viejo <M> Zazpi Kaleak

Material de la Coordinadora Antifascista de Madrid

