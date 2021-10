Cop15:las decisiones que se tomen en la cumbre mundial de diversidad biolÓgica determinarÁn el futuro de la especie humana

Del 11 al 15 de octubre se celebra en formato virtual la primera parte de la Cumbre Mundial de Diversidad Biol贸gica (COP15), en la que participar谩 Ecologistas en Acci贸n.

La organizaci贸n ecologista reclama mayor ambici贸n pol铆tica a los gobiernos en las negociaciones para acordar el Marco Global de Biodiversidad Post 2020, capaz de detener totalmente la p茅rdida de diversidad biol贸gica en 2030.

Tras dos fracasos, en 2010 y 2020, del acuerdo mundial para detener la p茅rdida de biodiversidad, y despu茅s de tres rondas de negociaciones, contin煤a la elaboraci贸n del Marco Global Post 2020. Este documento definir谩 los compromisos de los gobiernos para detener la p茅rdida de biodiversidad y recuperar los procesos ecol贸gicos de los que dependen todos los seres vivos, tambi茅n los humanos.

El acuerdo, que deb铆a aprobarse en 2020, se retras贸 debido a la pandemia. La aparici贸n de la COVID鈥19 ha sido una muestra clara de los v铆nculos entre biodiversidad y salud humana. Cuando se destruye la biodiversidad se destruye el sistema que sustenta la vida. Un ecosistema sano supone una barrera natural de control de plagas y pat贸genos y previene la aparici贸n de nuevas enfermedades zoon贸ticas. Las causas detr谩s del auge de enfermedades zoon贸ticas son las mismas que est谩n provocando la p茅rdida de biodiversidad: deforestaci贸n, invasi贸n de h谩bitats de vida silvestre, la agricultura y ganader铆a industrial, la gran utilizaci贸n de plaguicidas, la pesca marina o la caza.

Sin embargo, para Ecologistas en Acci贸n este retraso no justifica que el 煤ltimo borrador del Marco Global Post 2020 contin煤e siendo un acuerdo voluntario, que los gobiernos pueden o no cumplir, que no se hayan incorporado medidas concretas que garanticen que aplicando este acuerdo en 2030 se logre detener la p茅rdida de biodiversidad, y que todav铆a no exista financiaci贸n suficiente para hacer cumplir este acuerdo. Es esencial que este acuerdo incluya mecanismos para atajar las causas subyacentes de la p茅rdida de biodiversidad, entre las cuales destaca la necesidad de cambiar el modelo econ贸mico imperante en el mundo.

Ya en el a帽o 2000 y en el 2010 los pa铆ses miembros de la Convenci贸n de la Biodiversidad se comprometieron a detener la p茅rdida de biodiversidad en 2010 y 2020, compromisos que los responsables pol铆ticos incumplieron. En el caso espa帽ol, ni los gobiernos del Partido Popular ni los del PSOE adoptaron medidas espec铆ficas para intentar cumplir estos acuerdos, demostrando, seg煤n Ecologistas en Acci贸n, un nulo inter茅s en esta materia.

Si las administraciones espa帽olas e internacionales contin煤an dando la espalda a la biodiversidad, tal y como advierten la ciencia y el movimiento ecologista, se pondr谩 en riesgo el ox铆geno que se respira y que producen las plantas, as铆 como la capacidad de almacenar carbono, ambas importantes para la regulaci贸n del clima y la creaci贸n de aire respirable. Tambi茅n est谩n seriamente afectados los ciclos biogeoqu铆micos, como los del agua, el nitr贸geno o el f贸sforo, esenciales para la vida salvaje, para la agricultura y, por tanto, para la vida humana.

Si la biodiversidad deja de proporcionar alimento o se pierde la polinizaci贸n y el control de plagas, as铆 como la salud del suelo, el ser humano ser谩 una de las especies m谩s perjudicadas. Por ello, tanto por razones 茅ticas como meramente utilitarias, es vital realizar ya las transformaciones necesarias para que la sociedad viva en armon铆a con la naturaleza. Las decisiones que se tomen en la Cumbre Mundial de Diversidad Biol贸gica determinar谩n el futuro de muchas especies, entre ellas la humana.