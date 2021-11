Es en el crisol de la ‘Blockadia’ ecol√≥gica, y en su convergencia con una ‘Blockadia’ social del tipo de los Chalecos Amarillos, donde surgir√° una alternativa

El creciente n√ļmero de cat√°strofes clim√°ticas en todo el mundo es el resultado de un calentamiento de apenas 1,1¬į a 1,2¬į C en comparaci√≥n con la era preindustrial. De la lectura del informe especial del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Clima) sobre 1,5¬įC, cualquier lector razonable concluir√° que hay que hacer todo, absolutamente todo, para mantener la Tierra muy por debajo de este nivel de calentamiento. M√°s all√° de eso, los riesgos aumentan muy r√°pidamente. Existe incluso la posibilidad creciente de que una cascada de retroalimentaciones positivas provoque un cambio irreversible en el planeta hacia un r√©gimen que acabe provocando un incremento del nivel del mar en trece metros o incluso varias decenas de metros m√°s alto que el actual. Una distop√≠a inimaginable‚Ķ ¬°ciertamente incompatible con la existencia de siete mil millones de seres humanos en la Tierra!

Dado el tiempo perdido desde la Cumbre de la Tierra (R√≠o, 1992) -y desde Par√≠s-, no es seguro que el l√≠mite de 1,5¬įC pueda seguir respet√°ndose: al ritmo actual de emisiones, se superar√° en‚Ķ ¬°2030! Sin embargo, lo que es absolutamente cierto es que la carrera hacia el abismo no puede detenerse sin salir del productivismo inherente a la econom√≠a de mercado. Como bien dijo Greta Thunberg, ¬ęla crisis clim√°tica y ecol√≥gica simplemente no puede resolverse dentro de los sistemas pol√≠ticos y econ√≥micos actuales. No es una opini√≥n, es simplemente una cuesti√≥n de matem√°ticas¬Ľ. Dado que la COP26 se mantiene ¬ęen el marco de los sistemas econ√≥micos y pol√≠ticos actuales¬Ľ, el pron√≥stico es claro: la conferencia de Glasgow no detendr√° la cat√°strofe m√°s que las anteriores.

¬ŅSignifica esto que podemos ignorar lo que ocurrir√° en Escocia? No, en la agenda de la cumbre hay temas importantes. Por ejemplo: ¬Ņcu√°ntos pa√≠ses aumentar√°n el nivel de sus ambiciones clim√°ticas?, ¬Ņhasta qu√© punto se reducir√° la diferencia entre los compromisos de los pa√≠ses y lo que deber√≠a hacerse a nivel mundial para salvar el clima? en los compromisos de los principales contaminadores, ¬Ņcu√°l ser√° la proporci√≥n respectiva de las reducciones reales de emisiones nacionales, la ¬ęcompensaci√≥n de carbono¬Ľ mediante sumideros forestales, la captura y el secuestro, y las llamadas inversiones limpias en el Sur?, ¬Ņse aplicar√°, y c√≥mo, el ¬ęnuevo mecanismo de mercado¬Ľ para el carbono adoptado en la COP21? ¬ŅSe adoptar√° un precio global para el carbono, o los pa√≠ses ricos lo impondr√°n de facto a trav√©s de un impuesto sobre el carbono en las fronteras? ¬ŅCumplir√°n por fin estos pa√≠ses su promesa de pagar cien mil millones de d√≥lares anuales al Fondo del Clima, para ayudar al Sur global a afrontar el reto clim√°tico? Etc.

Estas cuestiones ser√°n objeto de fuertes disputas entre los representantes de los Estados, en funci√≥n de sus intereses econ√≥micos y rivalidades geoestrat√©gicas. Todo esto tendr√° que ser analizado en detalle para sacar lecciones sobre el estado del capitalismo y la agudeza de su crisis sist√©mica. Sin olvidar que, en ciertos puntos y hasta cierto punto, las movilizaciones de los movimientos sociales pueden pesar en el resultado. Esto no carece de importancia. Por ejemplo, no est√° de m√°s poner obst√°culos a la ¬ęcompensaci√≥n de carbono¬Ľ, y si se pudiera prohibir este sistema, ser√≠a una victoria importante. Sin embargo, no debemos hacernos ilusiones: en general, la COP26 se mantendr√° ¬ędentro de los sistemas pol√≠ticos y econ√≥micos actuales¬Ľ, como dice Greta Thunberg. As√≠ que podemos ser categ√≥ricos: b√°sicamente, Glasgow no resolver√° NADA.

Más energías renovables… y emisiones

A este punto de vista radical, a veces se objeta que la irrupci√≥n de las renovables podr√≠a ofrecer una salida a la crisis. Este avance es realmente real, principalmente en el sector de la generaci√≥n de energ√≠a. En los √ļltimos veinte a√Īos, la proporci√≥n de las energ√≠as renovables en mix energ√©tico mundial ha aumentado una media anual del 13,2%. El precio del kWh verde se ha vuelto muy ventajoso (especialmente en la e√≥lica terrestre y la fotovoltaica). Seg√ļn la AIE (Agencia Internacional de Energ√≠a), en la pr√≥xima d√©cada, m√°s del 80% de las inversiones en el sector el√©ctrico se destinar√°n a las energ√≠as renovables. Pero es completamente err√≥neo concluir que ¬ęel proceso mundial de abandono de los combustibles f√≥siles est√° muy avanzado¬Ľ, como escribi√≥ recientemente la Comisi√≥n Europea. De hecho, esta afirmaci√≥n es una gran mentira. En diez a√Īos, la cuota de los combustibles f√≥siles en el mix energ√©tico mundial ha disminuido solo de forma imperceptible: del 80,3% en 2009 al 80,2% en 2019; en veinte a√Īos, solo la cuota del carb√≥n ha disminuido, pero muy ligeramente (-0,3% de media anual); la del gas natural ha aumentado un 2,6% y la del petr√≥leo un 1,5% (de 2014 a 2019). ¬°No existe el menor indicio de que se haya iniciado un ‚Äúproceso mundial para abandonar‚ÄĚ los combustibles f√≥siles! Por ello, las emisiones mundiales de CO2 siguen aumentando inexorablemente (salvo durante la crisis de 2008 y la pandemia de 2020).

¬ŅPor qu√© hay m√°s renovables y m√°s emisiones f√≥siles al mismo tiempo? Porque las renovables no sustituyen a los combustibles f√≥siles: s√≥lo cubren una parte creciente del consumo energ√©tico mundial. Este consumo sigue creciendo al mismo ritmo que la acumulaci√≥n de capital (en particular, la creciente digitalizaci√≥n y mayor complejidad de las cadenas de valor internacionales, son dos din√°micas muy intensivas en energ√≠a). As√≠ pues,la pol√≠tica clim√°tica burguesa tiene dos caras, como Jano. Por una parte, los gobiernos capitalistas compiten entre s√≠ con bonitas declaraciones sobre la transici√≥n energ√©tica y la neutralidad del carbono inspirada en la mejor ciencia. Pero sus compromisos est√°n m√°s orientados a favorecer a las empresas que se lanzan al mercado de las tecnolog√≠as verdes que a salvar el clima. Por eso, esta es la otra cara, estos mismos gobiernos tiran del freno de la transici√≥n cada vez que es necesario para mantener el crecimiento del PIB. As√≠, la ley del beneficio prevalece sobre las leyes de la mejor ciencia de la f√≠sica. Esto es lo que han puesto de manifiesto las tensiones sobre el suministro energ√©tico de China.

Cuando los precios de la energía suben en el taller del mundo…

Conocemos el contexto: la naciente potencia china pretende imponerse como l√≠der geoestrat√©gico mundial. Esta ambici√≥n se ha vuelto inseparable de una pol√≠tica clim√°tica responsable, como es el capitalismo verde. Por eso Xi Jiping prometi√≥ en Davos que las emisiones de su pa√≠s empezar√≠an a bajar antes de 2030; un poco m√°s tarde, incluso a√Īadi√≥ que China dejar√≠a de construir centrales el√©ctricas de carb√≥n en el extranjero. Hasta aqu√≠ lo que se dice de cara a la galer√≠a. En la pr√°ctica, a√ļn no se hab√≠a secado la tinta de los peri√≥dicos que informaban de estas declaraciones cuando Pek√≠n aument√≥ la producci√≥n de carb√≥n en Mongolia Interior en un 10%. Esta decisi√≥n es fruto de la combinaci√≥n de unos objetivos clim√°ticos m√°s ambiciosos y la recuperaci√≥n posterior a la crisis del COVID. Los pedidos de productos fabricados en China llegan a raudales, lo que provoca una relativa escasez de electricidad. Las exportaciones rusas de combustibles f√≥siles -especialmente de gas, que tambi√©n es una carga para Europa- son insuficientes para cubrir la escasez, as√≠ que los precios est√°n subiendo‚Ķ lo que amenaza la recuperaci√≥n mundial. La estanflaci√≥n es una amenaza. Por ello, Pek√≠n est√° reactivando sus minas de carb√≥n.

El an√°lisis del Financial Times sobre esta situaci√≥n es claro: ¬ęChina, al igual que otros mercados energ√©ticos que se enfrentan a la escasez, debe realizar un acto de equilibrio: utilizar el carb√≥n para mantener el negocio y, al mismo tiempo, mostrar su compromiso con los objetivos de descarbonizaci√≥n. En v√≠speras de la COP26, esto suena inc√≥modo (¬°sic!) pero la realidad a corto plazo es que China y muchos otros no tienen m√°s remedio que aumentar el consumo de carb√≥n para satisfacer la demanda el√©ctrica.

Cabe destacar que EEUU y Europa se cuidaron de criticar la decisi√≥n china. Por una raz√≥n obvia: una subida incontrolada del precio de la energ√≠a en el taller del mundo capitalista tendr√≠a consecuencias en cascada en todo el mundo. Los dirigentes chinos tambi√©n son muy pragm√°ticos: aunque han impuesto un embargo al carb√≥n australiano -para castigar a Canberra por su postura respecto a Taiw√°n, Hong Kong y otras cuestiones-, hacen la vista gorda cuando los cargueros australianos descargan su carb√≥n en los puertos chinos‚Ķ Conclusi√≥n: no te f√≠es de las promesas clim√°ticas de los pol√≠ticos capitalistas, aunque se cubran con la bandera del comunism¬Ľ. Al final, es el capital el que tendr√° la √ļltima palabra, no el clima. Tanto en la Rep√ļblica Popular China, como en otros lugares.

… ¡se consumen más fósiles en nombre de la transición ecológica!

Estas tensiones en el mercado energético ponen de manifiesto las contradicciones insolubles de la transición energética capitalista. De hecho, China es el principal proveedor mundial de paneles fotovoltaicos (la mayoría de los cuales se fabrican en Xinjiang, con trabajo forzado). También es el principal productor de esas tierras raras cuya explotación y transformación requieren grandes cantidades de energía y que son indispensables para muchas tecnologías verdes… Mientras la humanidad está al borde del abismo climático, la lógica capitalista del beneficio lleva así a este absurdo evidente: hay que quemar más carbón, y por tanto emitir más CO2… para mantener los beneficios… ¡de los que depende la transición a las renovables!

Como China es el taller del mundo, el problema deviene global. ¬ŅC√≥mo afectar√° esto a la pol√≠tica clim√°tica en general? Se supone que la COP26 debe ser m√°s ambiciosa. Esto puede hacerse sobre el papel, para convencer a la gente de que la situaci√≥n est√° bajo control, pero hay un largo camino por recorrer. Sin ir m√°s lejos, un reciente informe de la ONU se√Īala que 15 pa√≠ses (entre ellos EEUU, Noruega y Rusia) proyectan que la producci√≥n de combustibles f√≥siles en 2030 ¬°ser√° m√°s del doble del l√≠mite compatible con el Acuerdo de Par√≠s! En total, en 2030 se superar√≠a el l√≠mite en un 240% en el caso del carb√≥n, un 57% en el del petr√≥leo y un 71% en el del gas.

A preguntas del Financial Times, una experta no cree que ¬ęla escasez de carb√≥n y la subida de los precios de la energ√≠a sean un problema c√≠clico y a corto plazo en China¬Ľ. M√°s bien, dice, este episodio pone de relieve ¬ęlos retos estructurales a largo plazo de la transici√≥n a sistemas energ√©ticos m√°s limpios¬Ľ. La experta tiene raz√≥n. El reto estructural es el siguiente: no hay m√°s margen de maniobra, las emisiones tienen que reducirse inmediatamente, de forma radical. Por tanto, no basta con decir que las renovables podr√≠an sustituir a los combustibles f√≥siles. Hay que decir c√≥mo se van a compensar las emisiones adicionales derivadas del hecho de que haya que utilizar combustibles f√≥siles para fabricar los convertidores de energ√≠a renovable, sobre todo al principio. T√©cnicamente, este reto s√≥lo puede ser superado reduciendo la producci√≥n y el transporte a nivel global.

Socialmente, esta solución técnica sólo puede plantearse si se reparte masivamente el trabajo, el tiempo y la riqueza necesarios. Volveremos sobre ello en la conclusión, pero está claro que las dos ramas -técnica y social- de la solución son totalmente incompatibles con la lógica capitalista de la competencia en el mercado. Es en este contexto donde hay que examinar las promesas de neutralidad del carbono.

La verdadera cara de la neutralidad de carbono y los acuerdos verdes

Desde que Trump cedi√≥ el testigo a Biden, los principales contaminadores del mundo declararon su intenci√≥n de lograr la neutralidad de carbono para 2050 (2060 para Rusia y China) aplicando distintas variantes de acuerdos verdes. Pero, en la pr√°ctica, esta neutralidad de carbono es un se√Īuelo. En teor√≠a, el concepto se basa en la idea de que es imposible eliminar por completo todas las emisiones antropog√©nicas de gases de efecto invernadero, por lo que habr√° que compensar el remanente eliminando el carbono de la atm√≥sfera. Pero en la pr√°ctica, los capitalistas y sus representantes pol√≠ticos llegan a la conclusi√≥n de que pueden enviar al infierno las dr√°sticas reducciones de emisiones que se necesitan urgentemente, porque un d√≠a en el futuro, un deus ex machina tecnol√≥gico eliminar√° cada a√Īo de la atm√≥sfera no un remanente sino 5, 10, incluso 20Gt de CO2.

En consecuencia, mientras que la Uni√≥n Europea y EEUU deber√≠an reducir sus emisiones al menos en un 65% en 2030 (para mantenerse por debajo de 1,5¬įC y cumplir con sus responsabilidades hist√≥ricas), sus compromisos en el marco de la neutralidad de carbono s√≥lo consisten en reducirlas en un 55% y en un 50 o 52% respectivamente.

En esta estrategia subyace un escenario completamente descabellado, el llamado ¬ęrebasamiento temporal. Un escenario que contempla que el mercurio suba por encima de 1,5¬ļC y se aposta a que, m√°s tarde, la Ciencia enfriar√° la Tierra con ¬ętecnolog√≠as de emisiones negativas¬Ľ (TNE). Sin embargo, (1) la mayor√≠a de estos TEN s√≥lo est√°n en fase de prototipo o prueba; (2) estamos muy cerca del punto de inflexi√≥n de la capa de hielo de Groenlandia, que contiene suficiente hielo como para elevar el nivel del mar en siete metros; y (3) por lo tanto, suponiendo que los TEN funcionen, es muy posible que se desplieguen despu√©s de que haya comenzado un proceso masivo deshielo. En ese caso, el da√Īo ser√° evidente: el rebasamiento temporal habr√° provocado un cataclismo permanente‚Ķ

Supongamos, sin embargo, que el rebasamiento temporal sigue siendo muy limitado (lo que exigir√≠a, en cualquier caso, reducciones de emisiones mucho m√°s severas que las que se est√°n discutiendo): en ese caso, cataclismo aparte, ¬Ņc√≥mo ser√≠a el mundo sometido a una estrategia de crecimiento basada en la neutralidad de carbono?

Podemos hacernos una idea de ello a partir de las propuestas de la Agencia Internacional de la Energ√≠a (AIE). Son edificantes. De hecho, seg√ļn la AIE, para poder alcanzar cero emisiones netas en 2050 necesitar√≠amos duplicar el n√ļmero de centrales nucleares; aceptar que una quinta parte de la energ√≠a mundial siga procediendo de la combusti√≥n de combustibles f√≥siles (que emiten 7,6Gt de CO2/a√Īo); capturar y almacenar esas 7,6Gt de CO bajo tierra cada 2a√Īo en dep√≥sitos geol√≥gicos (cuya estanqueidad no puede garantizarse); dedicar 410 millones de hect√°reas a monocultivos industriales de biomasa energ√©tica (¬°esto representa un tercio de la superficie agr√≠cola en cultivo permanente!); utilizar esta biomasa en lugar de combustibles f√≥siles en las centrales el√©ctricas y otras instalaciones de combusti√≥n (de nuevo capturando el CO2 emitido y almacen√°ndolo bajo tierra); producir hidr√≥geno azul a partir del carb√≥n (¬°de nuevo capturando el CO2!) esperando que m√°s adelante la electr√≥lisis industrial del agua permita producir hidr√≥geno verde a un precio competitivo; duplicar el n√ļmero de grandes presas; y‚Ķ seguir destruyendo todo -incluso la Luna- para acaparar las tierras raras indispensables para las gigantescas inversiones que se har√°n en tecnolog√≠as verdes¬Ľ ¬ŅQui√©n quiere vivir en ese mundo?

Políticas de mercado, catástrofes sociales y ecológicas aseguradas

La AIE tiene un plan, otros también tienen planes, pero nadie se plantea la planificación. El neoliberalismo dicta que el mercado debe coordinar la evolución hacia la neutralidad de carbono mediante impuestos, incentivos y un sistema generalizado de derechos de emisión intercambiables. La Unión Europea está en primera línea con su plan Fit for 55. Pionera en la aplicación de los derechos de emisión en sus principales sectores industriales, la UE los extenderá a los sectores de la construcción, la agricultura y la movilidad. Cuanto peor aislada esté la vivienda o más contaminante sea el vehículo, mayor será el aumento de precio para los consumidores. Las rentas bajas se verán penalizadas. Las economías del Sur también se verán penalizadas -y a través de ellas, sus poblaciones- mediante la compensación de carbono y los impuestos fronterizos sobre el carbono. Y todo ello por un plan que (a no ser que hagamos trampas) ni siquiera alcanzará su objetivo insuficiente, que no se puede alcanzar por los mecanismos del mercado.

Reducir las emisiones en un 52% o 55% es mejor que nada, dir√°n ustedes. Pero, en contra de lo que dicen incluso algunos expertos, planes como Fit for 55 no ¬ęvan por el buen camino¬Ľ. Desde el punto de vista clim√°tico, no nos sit√ļan en la senda de permanecer por debajo de los 1,5 grados de calentamiento: hay una brecha importante entre la senda del 55% y la del 65% de reducci√≥n para 2030, y esta brecha no puede cerrarse despu√©s, ya que el CO2 se acumula en la atm√≥sfera. Socialmente, planes como Fit for 55 tampoco van en la buena direcci√≥n, ya que suponen una acentuaci√≥n de los mecanismos coloniales de dominaci√≥n, la mercantilizaci√≥n de la naturaleza y pol√≠ticas neoliberales a costa de las clases trabajadoras. As√≠ pues, no hay tiempo para cometer el m√≠nimo de los errores. Para ir por el buen camino¬ę, tenemos que fijar el rumbo correcto desde el primer paso.

Sí, es una simple cuestión de matemáticas

Volvamos a la cita de Greta Thunberg al principio de este art√≠culo. La joven activista sueca tiene mucha raz√≥n al decir que es ¬ęuna simple cuesti√≥n de matem√°ticas¬Ľ. Las cifras de la ecuaci√≥n clim√°tica son perfectamente claras: 1¬į) mantenerse por debajo de 1,5¬įC requiere una reducci√≥n de las emisiones globales netas de CO2 del 59% para 2030 y del 100% para 2050; 2¬į) el 80,2% de estas emisiones se deben a la quema de combustibles f√≥siles; 3¬į) en 2019, los combustibles f√≥siles segu√≠an cubriendo el 84,3% de las necesidades energ√©ticas de la humanidad (se sabe desde hace a√Īos que 9/10 partes de las reservas se deber√≠an quedar en el subsuelo, ¬°pero la explotaci√≥n y la exploraci√≥n contin√ļan como si nada!); 4¬į) las infraestructuras f√≥siles (minas, oleoductos, refiner√≠as, terminales de gas, centrales el√©ctricas, etc.), cuya construcci√≥n no se ralentiza, ¬°o apenas!, constituyen inversiones a largo plazo (40, 50 a√Īos) del capital; 5¬į) el valor del sistema energ√©tico de los combustibles f√≥siles se eval√ļa en 1/5 del PIB mundial, pero, amortizado o no, este sistema debe ser desechado, ya que las renovables requieren otro.

As√≠ pues, con tres mil millones de personas que carecen de lo b√°sico y el 10% m√°s rico de la poblaci√≥n que emite m√°s del 50% del CO2 mundial, la ¬ęsimple cuesti√≥n matem√°tica¬Ľ conduce a una serie de implicaciones pol√≠ticas sucesivas:

Dejar los f√≥siles bajo tierra y cambiar el sistema energ√©tico manteni√©ndose por debajo de 1,5¬įC y dedicando m√°s energ√≠a a satisfacer los derechos leg√≠timos de los pobres es estrictamente incompatible con la perpetuaci√≥n de la acumulaci√≥n capitalista;La cat√°strofe s√≥lo se puede ser detener por un doble movimiento planificado, que reduzca la producci√≥n mundial y la reoriente al servicio de las necesidades humanas reales y democr√°ticamente determinadas, respetando los l√≠mites naturales;Este doble movimiento pasa necesariamente por la supresi√≥n de la producci√≥n in√ļtil o nociva y del transporte superfluo, y por la expropiaci√≥n de los monopolios de la energ√≠a, las finanzas y la agroindustria;Obviamente, los capitalistas no lo quieren: seg√ļn ellos, es criminal destruir el capital, incluso para evitar un monstruoso cataclismo humano y ecol√≥gico;As√≠ pues, la alternativa es dram√°ticamente sencilla: o bien una revoluci√≥n permite a la humanidad liquidar el capitalismo para reapropiarse de las condiciones de producci√≥n de su existencia, o bien el capitalismo liquidar√° a millones de inocentes para seguir su curso b√°rbaro en un planeta mutilado y tal vez invivible.

Estas implicaciones estrat√©gicas no significan que podamos repetir simplemente la soluci√≥n, la revoluci√≥n. Quieren decir que no hay nada que esperar de los gobiernos neoliberales, de sus COP, de su sistema y de sus leyes. Durante m√°s de treinta a√Īos, los responsables pol√≠ticos vienen afirmando haber comprendido la amenaza ecol√≥gica, pero no han hecho casi nada. O, mejor dicho, han hecho mucho: sus pol√≠ticas de austeridad, privatizaci√≥n, desregulaci√≥n, ayudas para maximizar los beneficios de las multinacionales y apoyo al agronegocio han fragmentado las conciencias, erosionado la solidaridad, arruinado la biodiversidad y desfigurado los ecosistemas, al tiempo que nos han empujado al borde del abismo clim√°tico. Estos pol√≠ticos no son m√°s que gestores al servicio de la l√≥gica mortuoria del capital. Es in√ļtil esperar convencerlos de otra pol√≠tica: en el mejor de los casos, s√≥lo pueden retroceder en funci√≥n de la relaci√≥n de fuerzas.

La esperanza est√° en las luchas

Es necesaria una alternativa y, por tanto, un programa reivindicativo. No existe una soluci√≥n llave en mano, sino que hay que elaborarla paso a paso, partiendo del movimiento real. Para lograrlo, no debemos preocuparnos principalmente por el nivel de conciencia de las clases trabajadoras, sino por proponer (el inicio de) una respuesta global coherente con la situaci√≥n objetiva diagnosticada por la f√≠sica del clima. En resumen: necesitamos un plan para mantenernos por debajo de 1,5¬įC de calentamiento dejando los f√≥siles en el suelo, sin rebasamiento temporal, sin compensaci√≥n de carbono y salvando la biodiversidad; un plan que excluya las tecnolog√≠as peligrosas como la BECCS y la nuclear; un plan que desarrolle la democracia, difunda la paz, respete la justicia social y clim√°tica (principio de responsabilidades y capacidades diferenciadas); un plan que fortalezca el sector p√ļblico; un plan que haga que el 1% pague por producir menos, transportar menos y compartir m√°s: trabajo, riqueza y recursos.

Este plan debe eliminar la producci√≥n innecesaria y perjudicial, garantizando al mismo tiempo la reconversi√≥n colectiva de los trabajadores en actividades √ļtiles, sin p√©rdida de salario; debe, en particular, sacarnos de la agroindustria y de la industria c√°rnica y llevarnos a la agroecolog√≠a. Es evidente que se trata de un plan anticapitalista. Pero su fuerza radica en que es vital, en el sentido literal de la palabra: es esencial para salvar la vida.

No tiene sentido negarlo: hoy estamos lejos de ese plan. Se necesitar√° mucha determinaci√≥n y empe√Īo para convencer, superando la dificultad de las derrotas sufridas por nuestro campo social. Por desgracia, los obst√°culos a superar son numerosos. En una situaci√≥n as√≠, no se puede descartar el riesgo de una desesperaci√≥n masiva. Pero la estupefacci√≥n melanc√≥lica no resuelve nada. Como dec√≠a Gramsci, s√≥lo se puede predecir la lucha, no su resultado. No olvidemos las terribles lecciones del siglo XX: bajo el capitalismo, lo peor siempre es posible. As√≠ que debemos seguir repitiendo: s√≥lo la lucha colectiva puede invertir la tendencia y nunca es demasiado tarde para luchar. Por supuesto, lo que se pierde se pierde, y las especies extinguidas no volver√°n. Pero por mucho que nos adentremos en la cat√°strofe, la lucha siempre puede reabrir el camino de la esperanza.

Para luchar, debemos ser conscientes no sólo de los terribles peligros, sino también de lo que puede reforzar la alternativa. La mera magnitud del peligro puede fortalecernos, siempre que veamos en él la posibilidad de un cambio revolucionario necesario. La asombrosa crisis de legitimidad del sistema y de sus representantes nos refuerza: han dejado crecer la catástrofe ecológica sin hacer nada, aunque estaban informados. Los diagnósticos de la ciencia del cambio climático nos refuerzan: argumentan objetivamente a favor de un plan como el expuesto.

La creciente movilizaci√≥n de la juventud internacional nos fortalece: se levantan contra la destrucci√≥n del mundo en el que tendr√°n que vivir ma√Īana. La nueva ola feminista nos fortalece: su lucha contra la violencia difunde una cultura del cuidado, lo contrario de la mercantilizaci√≥n de los humanos. La admirable resistencia de los pueblos ind√≠genas nos fortalece: su visi√≥n del mundo puede ayudarnos a establecer otras relaciones con la naturaleza. Las luchas de los campesinos nos fortalecen: al decir no al agronegocio, ponen en pr√°ctica cada d√≠a modos de producci√≥n alternativos. Podemos ganar la batalla √©tica y levantar monta√Īas.

Se trata de articular y hacer converger las luchas contra todas las formas de explotaci√≥n y opresi√≥n y de hacer circular los conocimientos que las acompa√Īan. Esta confluencia es decisiva. Es la √ļnica manera de poner en marcha un movimiento tan masivo que permita vislumbrar de nuevo la posibilidad concreta de un cambio profundo en la sociedad, que sea a la vez ecol√≥gico, social, feminista y √©tico. Sin duda, en el contexto actual, ser√° indispensable una poderosa corriente social para que el mundo del trabajo y sus organizaciones rompan el compromiso productivista con el crecimiento capitalista, que les est√° mutilando. En cualquier caso, esta ruptura es un reto importante: no ganaremos la batalla por la Tierra si las y los productores no se levantan contra el productivismo. Tenemos que prepararnos para este levantamiento. A trav√©s de discursos y reivindicaciones que combinen lo rojo y lo verde (en particular la reducci√≥n masiva de la jornada laboral sin p√©rdida de salario), pero esto no es suficiente: hay que multiplicar las iniciativas concretas para reunir y poner en red a las izquierdas sindicales, ecologistas, feministas, campesinas e ind√≠genas.

En este contexto, hay que prestar especial atención a las luchas territoriales contra los megaproyectos productivistas que destruyen la naturaleza y las personas. Es aquí donde lo social y lo medioambiental se enfrentan al reto de superar las barreras que el capital levanta entre ellos. Naomi Klein, en su libro sobre la crisis climática, ha propuesto llamar a estas luchas con el término general de Blockadia. Es en el crisol de esta Blockadia ecológica, y en su convergencia con una Blockadia social del tipo de los Chalecos Amarillos, donde surgirá una alternativa a la apisonadora del Capital: un proyecto ecosocialista para vivir bien en esta Tierra, limpiarla de las manchas del capital, y nosotros con ella.

Viento del sur