La Cumbre del Clima de Glasgow finaliza hoy en un ambiente de escepticismo por los avances de las negociaciones y de indignaci贸n por la falta de acci贸n de los pa铆ses.

En un borrador de las decisiones finales que se acaba de publicar, Ecologistas en Acci贸n constata que el texto es un paso atr谩s en todos los avances que deber铆a conseguir esta COP26.

De aprobarse estos borradores, la Presidencia brit谩nica habr谩 pasado de prometer un encuentro hist贸rico a convertir esta cumbre en una nueva oportunidad perdida para esta d茅cada cr铆tica.

La organizaci贸n ecologista se帽ala los tres puntos que se deben cerrar en esta recta final para que las negociaciones no se conviertan en papel mojado y contribuyan a frenar el calentamiento global y la justicia clim谩tica.

We are watching you (Os estamos mirando) es uno de los gritos de la sociedad civil en en la Cumbre del Clima en Glasgow desde que comenzaron las negociaciones el domingo 31 de octubre. Han pasado dos semanas y hoy, el 煤ltimo d铆a en agenda para que finalicen los debates, todas las miradas est谩n puestas en una resoluci贸n final que no se sabe si llegar谩, cu谩ndo ni c贸mo.

A pesar de que el presidente de la COP26, el brit谩nico Alok Sharma, haya asegurado en varias ocasiones que las negociaciones iban a terminar en agenda, el escepticismo generalizado es patente. No solo ninguna de las 煤ltimas cumbres ha logrado firmar el acuerdo final seg煤n el calendario previsto, sino que por los documentos borradores que han trascendido hasta ahora, no parece que las negociaciones est茅n demasiado avanzadas ni que est茅n cumpliendo con lo que la ciencia y la sociedad civil demandan.

Hoy a las siete de la ma帽ana se ha publicado un nuevo borrador de las decisiones finales. Seg煤n Ecologistas en Acci贸n, este borrador supone un paso atr谩s claro respecto a textos anteriores, que ya eran insuficientes. Si este acuerdo se aprueba se habr谩 perdido otra oportunidad para responder a la emergencia clim谩tica que hace falta en estos momentos.

Tal y como ha podido constatar la delegaci贸n de Ecologistas en Acci贸n en Glasgow, el texto falla en todo lo importante: financiaci贸n, menci贸n a los combustibles f贸siles, ambici贸n y una menci贸n espec铆fica a la transici贸n justa en el 谩mbito laboral.

Para la organizaci贸n ecologista son tres los temas que se deben cerrar para seguir avanzando en la reducci贸n de las emisiones de efecto invernadero y para conseguir la justicia clim谩tica:

1. La financiaci贸n. Este es uno de los temas centrales de la COP de Glasgow, una reivindicaci贸n de los pa铆ses del Sur global que viene de lejos y que tiene tres vertientes:

鈥 Fondo Verde para el Clima, es decir, los 100.000 millones de d贸lares que la comunidad internacional hab铆a prometido para 2020 y a fecha de hoy todav铆a no se ha desarrollado. Los acuerdos finales deben poner fecha clara y cercana en el tiempo sobre cu谩ndo va a hacer efectivo este fondo para no demorarlo m谩s.

鈥 Fondos para las p茅rdidas y los da帽os, aquellos destinados para afrontar los efectos catastr贸ficos que el cambio clim谩tico ya est谩 suponiendo a muchos pa铆ses y regiones. Aunque se han dado t铆midos avances en c贸mo ponerlo en marcha todav铆a no hay garant铆as de c贸mo se va a llevar a cabo. Esto es lo que se debe esperar del acuerdo final.

鈥 Fondos para la adaptaci贸n. En estos momentos existen muchas reticencias para incrementar sustancialmente esos fondos, por lo que un buen resultado ser铆a que en la decisi贸n final de la Cumbre del Clima se mantenga la referencia de, al menos, duplicarlos en los pr贸ximos a帽os.

2. Necesidad de desinversi贸n a los combustibles f贸siles. En los borradores que se hab铆an publicado hasta hoy aparec铆a por primera vez en la historia de las COP vez una menci贸n a este tema, algo que sin duda es positivo porque marca un camino a seguir. Para que el acuerdo final sea un buen resultado esta menci贸n tiene que mantenerse, reforzarse y acompa帽arse de acciones completas, fechas e instrucciones concretas sobre c贸mo se van a abandonar estos combustibles. Sin embargo, seg煤n el borrador publicado esta ma帽ana no parece que esta menci贸n vaya a reforzarse sino que, por el contrario, se ha diluido.

3. Los tiempos comunes, es decir, los plazos de revisi贸n de los compromisos de reducci贸n, adaptaci贸n y financiaci贸n que los pa铆ses tienen que presentar seg煤n el Acuerdo de Par铆s (NDC). En estos momentos hay un acuerdo provisional de que estos plazos de revisi贸n sean de cinco a帽os. Un buen resultado en la resoluci贸n final deber铆a incluir esta revisi贸n en periodos de tiempo de al menos cada 5 a帽os, adem谩s de una obligaci贸n a que dicha revisi贸n se ajuste al cumplimiento de las indicaciones cient铆ficas para mantener la temperatura global por debajo de 1,5 潞.

Irene Rubiera, delegada de Ecologistas en Acci贸n en la Cumbre del Clima en Glasgow ha declarado: 芦El borrador que acabamos de recibir se ve empobrecido, adem谩s con respecto al anterior ya que la menci贸n del abandono de los combustibles f贸siles y su financiaci贸n que valor谩bamos positivamente se ve debilitada. En lugar de mencionar a los combustibles f贸siles como el problema, se incluye en un p谩rrafo gen茅rico sobre tecnolog铆a, debilitando el texto y permitiendo as铆 la continuidad de los sectores que nos han tra铆do a la situaci贸n actual禄.

Rubiera tambi茅n ha se帽alado que el 煤ltimo borrador saca del texto una menci贸n expl铆cita a la necesidad de una transici贸n justa en el empleo. Esto, en sus palabras, supone 芦una falta de consideraci贸n y falta de visi贸n a largo plazo si no consideran el empleo como uno de los ejes de la transici贸n justa que necesitamos ver en los pr贸ximos a帽os禄.

Javier Andaluz, tambi茅n delegado en Glasgow ha concluido: 芦La comunidad internacional lleva mucho tiempo discutiendo todos estos puntos y parece que est谩 m谩s preocupada en discursos que en afrontar la emergencia clim谩tica. A d铆a de hoy seguimos sin tener acuerdos claros y son textos donde parece que se imponen los intereses de la industria f贸sil. Ser谩 imposible cumplir con el Acuerdo de Par铆s si no somos capaces de dar una respuesta global a la altura de la emergencia clim谩tica. Pero todav铆a queda tiempo para proveer todos estos mecanismos que hab铆a que discutir antes de la cumbre. No podemos perder el tiempo porque se est谩 agotando禄.