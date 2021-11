–

RED

VOLTAIRE – 09/11/2021

La COP26 no es más

que un show montado para desviar la atención del público de

‎lo que realmente se prepara en ese encuentro. El GIEC –el comité

de expertos de la ‎COP que parece estar alertando a gobiernos

sordos sobre la catástrofe que se aproxima– ‎está siendo

utilizado para dotar a esos gobiernos de un discurso que justifica

sus ‎ambiciones políticas. Los presidentes de Rusia, Vladimir

Putin, y de China, Xi Jinping, ambos resueltamente hostiles a los

proyectos financieros que se cocinan en la COP, ‎se negaron a

participar en esa reunión aunque los banqueros más conocidos del

‎mundo hablan allí de 100 000 millones de dólares en inversiones.

‎

James Bond “generalmente

llega al clímax de sus muy lucrativos films hallándose frente a un

‎artefacto apocalíptico y tratando desesperadamente de saber cuál

cable tiene que cortar para ‎desactivarlo, mientras que un reloj

numérico en rojo anuncia implacablemente una ‎detonación que,

como sabemos, pondrá fin a la vida humana (…) Hoy estamos, mis

colegas ‎dirigentes mundiales, casi en la misma situación que

James Bond, pero la tragedia es que esto ‎no es una película y que

el dispositivo apocalíptico es real”. Eso dijo, con la mayor

seriedad del mundo, el primer ministro británico Boris Johnson al

abrir la COP26.‎

La «Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático» viene siempre

acompañada ‎de discursos apocalípticos pero nunca arroja

compromisos cuantificables ni verificables. Sólo ‎da lugar a

promesas, que siempre se firman en medios de grandes despliegues

mediáticos pero ‎también siempre redactadas en condicional. ‎

La COP26 que actualmente

se desarrolla en Glasgow (Reino Unido), desde el 31 de octubre y

‎hasta el 12 de noviembre, no parece que vaya a escapar a esa

regla. Comenzó con un ‎espectacular video, donde un dinosaurio

subía a la tribuna de la Asamblea General de la ONU para ‎lanzar

una llamada de alerta sobre la posible extinción de la especie

humana, y prosiguió con el ‎discurso de apertura del primer

ministro británico, Boris Johnson, sobre lo que haría James Bond

‎ante la amenaza del cambio climático. El show prosiguió en la

calle con una manifestación ‎encabezada por Greta Thunberg, quien

declaró ilegítimos todos los gobiernos del mundo y ‎denunció el

«fracaso» de la conferencia, que sólo estaba comenzando. ‎

Los líderes políticos

que tanto llaman a salvar la humanidad de su extinción inminente son

los mismos ‎que asignan miles de millones de dólares a la

fabricación y desarrollo de armas nucleares capaces ‎borrar de la

faz de la Tierra la especie humana que tanto dicen querer defender

[1].‎

Lo mínimo que se puede

decir sobre la COP26 es que, en vez de ser una reunión diplomática

‎tendiente a lograr una disminución de la emisión de gases con

«efecto invernadero», se trata ‎sólo de una farsa de

cierta calidad montada para los espectadores del mundo entero. ‎

Pero entonces, ¿cuál es

la realidad que se esconde tras ese circo? ¿Y por qué participan en

él ‎todos los Estados miembros de la ONU?‎

El geofísico yugoslavo

Milutin Milankovic (1879-1958) relacionó las ‎variaciones

climáticas con las modificaciones de la órbita terrestre y la

inclinación del planeta. ‎Inicialmente ridiculizada, la teoría de

Milankivic se convirtió en un análisis de referencia para ‎explicar

las variaciones del paleoclima… y también podría explicar las

modificaciones, a menor escala, registradas en los últimos años. ‎



‎

EL «CALENTAMIENTO

GLOBAL»



‎

Para responder a esas

preguntas tenemos que empezar por separarnos de varias “certezas”

‎erróneas sobre el llamado «calentamiento global». ‎

Es un error creer que el

«calentamiento global» amenaza la supervivencia de la

especie humana. ‎El clima siempre ha sufrido cambios, no de manera

linear sino por ciclos. Hace 7 siglos, ‎la Tierra era un planeta

más caluroso que hoy en día. Por ejemplo, en Francia los glaciares

de ‎los Alpes eran menos extensos que hoy –incluso había

camellos silvestres en lo que hoy ‎conocemos como la región

francesa de Provenza– y ciertas partes del litoral de lo que hoy es

‎la Francia continental se adentraban en el mar más profundamente

que en la actualidad ‎mientras que otros tramos de litoral, más

“retirados”, avanzaron con el tiempo. ‎

Se ha comprobado que el

calentamiento climático en Europa coincidió con el momento de la

‎Revolución Industrial. Por eso “creemos” que las evoluciones

climáticas que hoy vemos ‎se aceleraron como consecuencia de las

emisiones de gases de efecto invernadero provenientes ‎de la

actividad industrial, durante los dos últimos siglos. Es posible,

pero la simultaneidad de ‎dos hechos no indica necesariamente que

uno sea la causa del otro. ‎

Existen otras hipótesis,

como la del geofísico yugoslavo Milutin Milankovic, que explican

esos ‎cambios a partir de las variaciones de la órbita terrestre,

determinadas por la excentricidad de ‎dicha órbita [2], entre

otros factores. ‎

Al impulsar la creación

del GIEC (en 1988), la entonces jefa del gobierno ‎británico,

Margaret Thatcher, aspiraba a encabezar una nueva revolución

industrial basada en ‎el uso del petróleo y de la energía

nuclear. En la práctica, la política de Margaret Thatcher

‎consistió en cerrar gran parte de la industria británica y

financierizar la economía del Reino ‎Unido, lo cual nos ha llevado

a la COP26 y a la actual retórica sobre el “calentamiento

‎climático” como medio de justificar el endeudamiento del Tercer

Mundo ante las grandes ‎entidades financieras de la City.



‎

Y MARGARET THATCHER

CREÓ EL GIEC



‎

En 1988, los primeros

ministros de Canadá y del Reino Unido, Brian Mulroney y Margaret

‎Thatcher, convencieron a sus socios (Estados Unidos, Alemania,

Francia e Italia) para financiar ‎un «Grupo Intergubernamental

de Expertos sobre el Cambio Climático» (GIEC, también

designado ‎como IPCC debido a sus siglas en inglés), bajo los

auspicios de la Organización Meteorológica ‎Mundial (OMM) y del

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). ‎Poco

después, Margaret Thatcher declaró que los gases de efecto

invernadero, el hueco de la capa de ‎ozono y las lluvias ácidas

exigían respuestas intergubernamentales [3]. ‎

Pero aquel lindo discurso

ocultaba objetivos políticos. La señora Thatcher estaba empeñada

–‎así lo confirmaron después sus consejeros– en acabar con

los sindicatos de los mineros de los ‎yacimientos de carbón y en

promover una nueva revolución industrial, basada en el uso del

‎petróleo del Mar del Norte y en la energía nuclear [4].‎

El GIEC no es una

academia de sabios climatólogos sino, como su nombre lo indica, un

«grupo ‎intergubernamental». En el GIEC no se habla de

climatología sino de política climática. La gran ‎mayoría de

sus miembros no son científicos sino diplomáticos. En cuanto a los

expertos en ‎climatología que pertenecen al GIEC, no están ahí

como científicos sino como expertos en ‎el seno de su delegación

gubernamental, o sea como funcionarios. Todas sus intervenciones

‎públicas se hacen bajo el control de sus gobiernos. Es por

consiguiente grotesco hablar de ‎consenso «científico»

para designar lo que en realidad es el consenso político que reina

en ‎el seno del GIEC. Eso demuestra un desconocimiento total del

funcionamiento de las instituciones ‎intergubernamentales. ‎

Al contrario de lo que

cree Greta Thunberg, el GIEC no está augurando el apocalipsis a

gobiernos ‎que hacen oídos sordos. En realidad obedece fielmente a

esos gobiernos y elabora, con sus ‎climatólogos, una retórica

destinada a justificar una serie de cambios políticos que la gente

‎normal rechazaría sin los argumentos del GIEC. ‎

Los trabajos del GIEC

sirven de base cada año a una «Conferencia de las Partes»

(COP) firmantes ‎de la «Convención Marco de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático» (CMNUCC). ‎La 26ª edición

de esa conferencia es el encuentro de Glasgow (COP26).

Por cierto, ‎en 1990,

el GIEC estimaba, en su primer informe, como «poco probable»

un claro ‎recrudecimiento del efecto invernadero «en los

próximos decenios o más». En 2021, ‎aquella verdad de 1990

se ha convertido en una herejía. ‎

Las primeras COP se

dedicaban al trabajo de información y de sensibilización del

público sobre la ‎evolución del clima. Estaba claro para todos

que ciertas regiones se harían inhabitables y que ‎algunas

poblaciones tendrían que desplazarse. Pero con el transcurso del

tiempo comenzó a ‎decirse que los cambios serían tan radicales

que podrían amenazar la supervivencia de toda la ‎especie humana.

Como no se ha producido ningún descubrimiento científico inesperado

que venga a cuestionar ‎abruptamente la verdad anterior, el cambio

de retórica tiene como única ‎explicación la evolución de las

necesidades de los gobiernos. ‎

La sociedad de consumo

está al borde del abismo porque no se puede seguir vendiendo a

‎alguien lo que ya tiene. Si se derrumban las industrias, se

pierden los empleos y los gobiernos ‎se ven en peligro de ser

derrocados. Para evitar eso, hay una sola solución, que ya se

utilizó en el ‎pasado. ‎

A finales de los años

1990, la mayoría de las sociedades occidentales ya estaban

informatizadas y ‎se hacía imposible seguir vendiendo

computadoras. Así que se inventó la historia del «error ‎del

milenio», según la cual todos los sistemas informáticos del

mundo iban a entrar en crisis a ‎las 00:00 horas del 1º de enero

del año 2000… y todo el mundo volvió a comprar nuevos

‎ordenadores y programas informáticos concebidos para enfrentar el

«Y2K». Por supuesto, ‎no se cayeron los aviones en vuelo,

tampoco se cayó ningún ascensor ni hubo ordenadores ‎con

problemas. Pero se detuvo la caída de las ventas y se salvó Silicon

Valley. ‎

Hoy en día la solución

sería la «transición energética». O sea, en vez tratar de

vender ‎otro automóvil a alguien que ya tiene uno, habrá que

venderle un vehículo eléctrico para ‎reemplazar su automóvil que

funciona con gasolina. Por supuesto, la electricidad se genera

‎utilizando petróleo y exige el uso de baterías que actualmente

no son reciclables. En definitiva, ‎con la «transición

energética» el planeta se verá más contaminado que antes

pero… ‎¡ahora no hay que pensar en eso!‎

La teoría del origen

humano del calentamiento global garantiza el ‎enriquecimiento

personal del ex vicepresidente estadounidense Al Gore, quien es su

principal ‎promotor. A finales de los años 1990, fue precisamente

Al Gore quien montó el cuento del ‎‎“error del milenio”,

contribuyendo así a la fortuna de Bill Gates y preservando los

intereses de Silicon Valley.‎



‎‎

LA «BOLSA DEL

CLIMA», ÚNICA REALIZACIÓN DE LA COP



‎

Bajo la presidencia de

Bill Clinton, Estados Unidos tomó el control del GIEC e impuso el

Protocolo ‎de Kioto (COP3)… documento que Washington nunca firmó.

El vicepresidente Al Gore estaba entonces a cargo de la política

‎energética de Estados Unidos y así aprobó la guerra en Kosovo

para poder construir un ‎oleoducto a través de los Balcanes. Pero,

como el Protocolo apuntaba originalmente a limitar las ‎emisiones

de 5 gases de efecto invernadero y de 3 sustitutos de los

clorofluorocarbonos, ‎Al Gore promovió la creación de unos

«derechos de emisión de CO₂» para las industrias y se

olvidó de ‎los demás gases. ‎

Ya como ex vicepresidente

de Estados Unidos, Al Gore fundó, junto a varios banqueros de

‎Goldman Sachs y con financiamiento de Blackrock, la Chicago

Climate Exchange (Bolsa del Clima ‎de Chicago). Como Estados Unidos

nunca firmó el Protocolo de Kioto esa entidad funcionó mal, ‎así

que Al Gore abrió en los otros cuatro continentes sucursales que se

desarrollaron ‎rápidamente. Hoy Al Gore percibe una remuneración

por cada intercambio de derechos de ‎emisión de CO₂. Para

desarrollar su negocio, Al Gore se convirtió en “militante” de

la causa ‎climática y produjo el film An Inconvenient Truth

(Una verdad que molesta). Le dieron ‎entonces el premio Nobel de la

Paz, aunque ese film, presentado como un documental científico, ‎es

sobre todo un largo spot publicitario para su “bolsa del clima”

[5].‎

Entre paréntesis, el

redactor de los estatutos de la Bolsa del Clima fue un joven jurista

‎desconocido… un tal Barack Obama, que luego se incorporó al

mundo de la política en Chicago ‎y resultó electo presidente de

Estados Unidos, sólo 4 años después. Ya en la Casa Blanca, Barack

‎Obama elaboró el proyecto de utilizar la histeria sobre el clima

para reformar el sistema financiero ‎global. Ese fue el proyecto

que se adoptó en la COP21, en París, y que debería ponerse ‎en

marcha con la COP26 de Glasgow. ‎







‎Estamos ante el negocio

del siglo. Para aplicar las resoluciones de la COP26, ‎los Estados

tendrán que adaptar su industria y… endeudarse. Todavía no se

sabe bien si el ‎calentamiento global es causado por la actividad

humana pero no hay dudas sobre el origen del saqueo de las

economías.‎ Global Banking & Finance Review

PRÓXIMO OBJETIVO DE

LA COP: “COLOREAR DE VERDE” LA GRAN FINANZA



‎

La COP26 está organizada

por Reino Unido con ayuda de Italia. Cuatro británicos están a

cargo ‎de ese encuentro: dos ex ministros, Alok Sharma (ex ministro

de Economía, Industria y Estrategia ‎Industrial) y Anne-Marie

Trevelyan (ex ministra de Desarrollo Internacional), Mark Carney

‎‎(ex gobernador de los Bancos del Reino Unido y Canadá) y el

cabildero Nigel Topping. ‎Ninguno sabe absolutamente nada de

climatología pero los cuatro defienden un proyecto de ‎reforma de

las instituciones de Bretton Woods –el Fondo monetario

International (FMI) y el Banco ‎Mundial.‎

Si los presidentes de

Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, no participan en la COP26

no es ‎porque estén en desacuerdo con la lucha contra la

contaminación del medioambiente sino porque ‎se oponen a ese

proyecto financiero. ‎

El sitio web de la COP26

explica que se trata de: ‎



‎

«Movilizar

financiamiento. Para alcanzar nuestros objetivos, los países

desarrollados ‎deben mantener su promesa de movilizar al menos 100

000 millones de dólares de ‎financiamiento climático. Las

instituciones financieras internacionales deben desempeñar ‎su

papel y nosotros debemos trabajar para liberar los miles de millares

de millones de ‎dólares de financiamiento del sector privado y del

sector público necesarios para el cero ‎neto mundial.»‎

Lo que se firmaría al

final de la COP26 es la creación de una instancia que, para

movilizar esos ‎fondos, agruparía

el Banco Asiático de

Desarrollo,

el Banco Africano de

Desarrollo,

el Banco Asiático de

Inversión en Infraestructura,‎

el Banco Caribeño de

Desarrollo,

el Banco Europeo de

Inversiones,

el Banco Europeo para la

Reconstrucción y el Desarrollo,

el Banco Interamericano

de Desarrollo,‎

el Banco Islámico de

Desarrollo,

el Banco Mundial

y 450 grandes empresas. ‎

Es importante entender

que el Banco Mundial y sobre todo el Fondo Monetario Internacional

‎‎(FMI) han perdido toda credibilidad, a tal extremo que ya no es

posible seguir endeudando a los ‎países pobres… pero hay que

encontrar cómo mantener a esos países bajo control. Todos los

gobiernos ‎saben ya que las “donaciones” y préstamos de las

instituciones internacionales vienen ‎acompañados de condiciones

leoninas que hacen que sus países sean más vulnerables y que cuando

‎llegue el momento del reembolso el país ya no será dueño de

nada. ‎

Con la COP26, los

banqueros podrán prestar dinero para “salvar el planeta” y

convertirse de paso ‎en dueños de los países cuyos dirigentes

hayan confiado en ellos [6].

