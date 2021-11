Gastamos demasiado para que la econom铆a vuelva a una “normalidad” que, de hecho, ya no podemos permitirnos

Con la cumbre clim谩tica mundial COP26 en Glasgow, los expertos est谩n examinando la din谩mica. Los informes se suceden con el mismo tenor: la ventana de oportunidad que nos queda para contrarrestar a tiempo una cat谩strofe clim谩tica inminente se cierra cada vez m谩s r谩pidamente. Cada “sigan as铆” nos llevar谩 a un calentamiento global promedio de m谩s de dos grados en las pr贸ximas d茅cadas y de 2,7 grados a finales de siglo. Y eso, seg煤n c谩lculos optimistas. Hay pocos negacionistas ac茅rrimos del cambio clim谩tico, pero hay muchos que, con los pies en el freno, son igual de da帽inos.

Eliminaci贸n, incluso gradual, de los combustibles f贸siles y las tensiones resultantes

Como se muestra en el anual “Informe sobre la brecha de producci贸n” del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) [elaborado por primera vez en 2019], los proyectos de los 15 principales pa铆ses exportadores de petr贸leo, gas y carb贸n son incompatibles con los objetivos clim谩ticos establecidos en 2015 en el Acuerdo de Par铆s [1].

Lo que se conoce como brecha de producci贸n, la diferencia entre los vol煤menes de producci贸n de combustibles f贸siles establecidos con estos objetivos y los vol煤menes de producci贸n reales o proyectados, no se est谩 reduciendo. Por el contrario, aumentar谩 en 2040 si pa铆ses como Australia, EEUU, Brasil, Canad谩, China, Indonesia, Rusia, Arabia Saud铆, Sud谩frica, Emiratos 脕rabes Unidos y Gran Breta帽a mantienen sus niveles de producci贸n. Como productor de carb贸n, Alemania tambi茅n forma parte de este grupo. Los gobiernos de los pa铆ses mencionados han demostrado que invierten mucho m谩s en nuevos proyectos de extracci贸n de combustibles f贸siles que en energ铆as limpias (renovables). Y lo han estado haciendo durante a帽os.

Existen razones poco convincentes para retrasar o aplazar el abandono de los combustibles f贸siles, como hacen las empresas de energ铆a de todo el mundo, sobre todo con el argumento de que simplemente hay demasiado capital invertido por el sector privado (sin mencionar el dinero p煤blico) en instalaciones mineras y de transporte que a煤n pueden generar ganancias. Solo se puede lograr un cambio en la pol铆tica clim谩tica si los pa铆ses industrializados ricos y las 鈥渆conom铆as emergentes ambiciosas鈥 no solo no contin煤an aumentando sus emisiones de petr贸leo, gas y carb贸n como estaba previsto para 2030, sino que las reducen radicalmente. Para los EEUU, los pa铆ses de la OPEP, Rusia y Australia, esto significa no solo renunciar al aumento de las exportaciones, sino tambi茅n reducirlas dr谩sticamente. La producci贸n de petr贸leo, gas y carb贸n debe disminuir, cada a帽o y cada vez m谩s r谩pidamente.

Algunas delegaciones en Glasgow proponen la eliminaci贸n acelerada de los combustibles f贸siles. Pero deben saber lo que eso significa: continuas tensiones con las industrias nacionales de petr贸leo, gas y carb贸n y con los sindicatos [p茅rdida de puestos de trabajo, entre otros], agravadas por conflictos con todos los involucrados. Que se ven afectados por una distribuci贸n injusta de responsabilidades y el coste de desmantelamiento; y, en 煤ltima instancia, miles de millones de p茅rdidas para las arcas del Estado y una disminuci贸n permanente de influencia geoestrat茅gica.

Esto concierne principalmente a EEUU, Rusia, Arabia Saud铆, los Emiratos del Golfo y Australia. El pa铆s que mejor puede hacer frente al desmantelamiento de la producci贸n de petr贸leo es Noruega, que ha invertido sabiamente los beneficios de esta actividad durante d茅cadas y que no tiene demasiadas ambiciones pol铆ticas globales. 驴Pero los dem谩s? Como actores globales, no renunciar谩n a sus objetivos de crecimiento sin luchar.

***

En Alemania, desde el documento exploratorio de los tres posibles partidos gubernamentales [SPD-Verts-FDP], ha surgido una disputa sobre si es posible eliminar gradualmente la producci贸n de lignito [carb贸n] para 2030. Los eternos postergadores de la transici贸n energ茅tica bajo el liderazgo de Angela Merkel se ha decidido por un largo per铆odo de transici贸n econ贸mica y ecol贸gica insensata hasta 2038, todo en inter茅s de la industria. Cualquiera que se tome la pol铆tica clim谩tica en serio, aunque solo sea un poco, no puede compartir el supuesto equilibrio 鈥渏usto鈥 de intereses, por un lado, de empresas como RWE [conglomerado activo en el sector energ茅tico, segundo productor alem谩n de electricidad a base de carb贸n, despu茅s de E.ON], con algunos miles de empleados y, por otro los del resto del mundo (no solo alemanes).

Para un pa铆s como Polonia, las cosas son muy diferentes. Resolver el problema del abandono paulatino del carb贸n, tan peque帽o para Alemania y, comparativamente, enorme para Polonia, encaja con la UE, tan denunciada. La misi贸n de la UE deber铆a ser compensar las p茅rdidas distribuidas de manera desigual de una transici贸n energ茅tica a escala europea, a trav茅s de uno o dos Planes Marshall. Tal enfoque tambi茅n puede ser ejemplar a escala global y por tanto convencer a grandes potencias como EEUU, Rusia, China o India.

En su informe anual “World Energy Outlook”, la Agencia Internacional de Energ铆a (AIE) confirm贸 hace unos d铆as [13 de octubre de 2021] que la explotaci贸n y uso de nuevas reservas de petr贸leo, gas y carb贸n debe cesar de inmediato si se deben cumplir los objetivos clim谩ticos acordados en Par铆s. En Glasgow, se brinda la oportunidad de contraer un compromiso vinculante para reducir eficazmente la extracci贸n mundial de combustibles f贸siles.

Est谩 claro que ni Joe Biden ni Vladimir Putin ni el brasile帽o Jair Bolsonaro quieren ir en esa direcci贸n. Como el de Rusia, otros jefes de estado no ir谩n a Glasgow. Es lamentable que el presidente chino, Xi Jinping, tambi茅n est茅 ausente. En su pa铆s, la eliminaci贸n gradual del carb贸n no est谩 prevista antes de 2040, pero los chinos producen muchos menos gases de efecto invernadero per c谩pita que los estadounidenses o los europeos.

Una pol铆tica medioambiental y clim谩tica del tipo que se lleva a cabo en China es en gran parte desconocida en Alemania. Se帽alar con el dedo a China es, con mucho, el sustituto m谩s popular de la pol铆tica clim谩tica occidental. Sin embargo, el gobierno chino ya espera mucho m谩s de sus ciudadanos de lo que la 鈥渃anciller del clima鈥 Angela Merkel se ha atrevido con los suyos. Para China, la pol铆tica clim谩tica y la geoestrategia van de la mano: cuanto m谩s renuncia a la importaci贸n de combustibles f贸siles, mejor [2].

La “normalidad” ya no est谩 en orden

Aunque la pandemia est谩 lejos de haber terminado, la econom铆a mundial se est谩 recuperando, gracias en particular a la pol铆tica presupuestaria que los europeos han hecho esta vez al endeudarse colectivamente: 750 mil millones para el plan de recuperaci贸n llamado Next Generation EU, y unos cientos de millones para el Fondo de Solidaridad Covid de la UE.

A nivel mundial, hasta ahora se han movilizado poco m谩s de $ 13 billones para compensar las p茅rdidas causadas por la pandemia. Pero solo $ 380 mil millones est谩n destinados a apoyar la transici贸n a la energ铆a limpia. Gastamos demasiado para que la econom铆a vuelva a una “normalidad” que, de hecho, ya no podemos permitirnos.

—-

Notas:

[1] “ La producci贸n de combustibles f贸siles planificada por los gobiernos sigue peligrosamente fuera de sinton铆a con los l铆mites del Acuerdo de Par铆s”.

[2] Frente a la alineaci贸n del gobierno australiano con la pol铆tica estadounidense (entre otras), Beijing ha tomado medidas comerciales de “represalia”, incluida la no importaci贸n de carb贸n australiano. No obstante, seg煤n Les Echos del 5 de octubre: 鈥Frente a la violencia de la crisis energ茅tica que atraviesa, China ha descargado varios cargamentos de carb贸n desde Australia, aunque dichas importaciones parec铆an prohibidas desde octubre de 2020 en un contexto de tensiones comerciales entre los dos pa铆ses, informa el Financial Times de este martes 5 de octubre鈥. China, en 2020, fue el mayor productor mundial de carb贸n y el mayor importador, aunque produce la mayor parte de sus necesidades de carb贸n.

alencontre.org