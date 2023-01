–

De parte de Indymedia Argentina January 3, 2023

Hoy decidimos dar lugar al recuerdo de la vida. Coqui tenía 26 años, vivía con su compañera y tres hijos. Trabajador, vecino y lleno de amigos en un barrio humilde de la zona norte del gran Buenos Aires.

Hoy cumpliría 30 años, pero el gatillo fácil del gendarme Eliezer Acosta le quitó la vida a los 26 años.

Mariana, luchadora incansable y compañera de CORREPI lo recuerda asi:

“Lo más triste es que llega su cumpleaños, no está para saludarlo… mis mejores lo recuerdos son como el hijo que todos los días venía a verme, no podía estar un día sin venir a saludarme…

Lo recuerdo, y los amigos y familiares sabíamos lo compañero que era ♥, los chistes y anécdotas, el chiste que le gustaba: había un hombre arriba de un edificio que se queria tirar de arriba, pasaba uno de abajo sin dos brazo y le dice amigo por qué te queres matar, y el otro le dice porque está cansado de la vida, el q no tiene dos brazos le dice, vos estas cansado de la vida, sabes que feo es que te pique el culo y no poder rascarte?… eso si es feo (risas)… También lo tengo siempre que veo a sus amigos, siento que tienen algo de él, lo recuerdo en cada canción o en todas partes dónde ande, hay algo que recordar y luego pienso que estaría acá, lo que más duele es que no tuvo un accidente, sino que no lo tenemos porque un asesino decidió por su vida, pero me quedo con los mejores recuerdos como fue, un buen hijo y un muy buen amigo de sus amigos del barrio donde lo quería todos y conocían quién era Coqui, recuerdos lindos de él muchos, los mejores y lo más importante es que siempre fue muy fiel a sus amistades y familia, mi lindo bostero, hincha del indio, mi querido gitano como le gustaba a él que yo su mamá le diga, gitano porque realmente Coqui era de sangre gitana, le encantaba que le dijera gitano, el me respondió “así soy yo mamá, andariego y puedo vivir en todos lados no puedo estar encerrado, me gusta andar”… no hay un día que no lo piense, todos los día me levanto y siempre tengo un despertar pensando en su nombre, mi Coqui, si estuviese acá, pero es lo único que me queda, decir su nombre y recordar cada momentos que tuvimos y lo grandioso que fue como hijo, siempre me hizo feliz su llegada, mi primer hijo… muy jovencita él me enseño a ser madre…”.

Feliz cumpleaños Coqui… aunque no estés, celebramos tu vida y la de cada pibe que en su barrio decidió vivir feliz siendo amigo y compañero.

Fuente: http://www.correpi.org/2023/coqui-montecinos-en-la-memoria-y-el-corazon/