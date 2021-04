–

De parte de Indymedia Argentina April 22, 2021

La Fiscal铆a de C谩mara de San Mart铆n orden贸 reabrir la causa contra el gendarme Antonio Enrique Eliezer Acosta, que hace dos a帽os fusil贸 por la espalda a Cristian 鈥淐oqui鈥 Montecinos y su amigo David Florent铆n. Tambi茅n acept贸 nuestro reclamo de apartar a la fiscal Karina Carbonella de la instrucci贸n y orden贸 instruirle un sumario administrativo por las faltas que cometi贸 en el proceso.

El 25 de marzo pasado, cuando se cumpl铆a el segundo aniversario del asesinato de Coqui y David, nos enteramos que, meses atr谩s, en absoluto silencio, sin notificarnos ni cumplir otros requisitos legales, y aprovechando la imposibilidad de compulsar presencialmente los expedientes por la emergencia sanitaria, la titular de la UFI 20 descentralizada de Malvinas Argentinas, Karina Carbonella, hab铆a dispuesto el archivo de la causa seguida al gendarme Antonio Eliezer Acosta.

De inmediato recurrimos a la Fiscal铆a General del departamento judicial de San Mart铆n, a la vez que realizamos una campa帽a de denuncia p煤blica de lo sucedido, con el reclamo de la reapertura de la investigaci贸n y el apartamiento de la fiscal.

El 19 de abril, el fiscal de C谩maras Marcelo Lapargo acept贸 nuestro planteo y revoc贸 el archivo por prematuro, ya que hay numerosas medidas de prueba que pedimos y la fiscal Carbonella se neg贸 a producir. Adem谩s, confirm贸 que la funcionaria incurri贸 en graves faltas, como no recibir declaraci贸n indagatoria al gendarme imputado, sino escucharlo como simple testigo; no notificar a la particular damnificada su resoluci贸n, ni permitirnos el acceso remoto al expediente e incumplir la normativa espec铆fica para las causas que involucran personal de fuerzas de seguridad, como la Res. 1390 de la Procuraci贸n General de la Corte. Por todo eso, orden贸 que la causa siga tramitando ante otra fiscal铆a, y que se forme un sumario administrativo contra la fiscal por las faltas cometidas.

Con la compa帽era Mariana Vergara, mam谩 de Coqui, a la cabeza de la pelea, y la combinaci贸n de la tarea t茅cnica y la campa帽a de denuncia p煤blica, logramos evitar que se consagrara un nuevo hecho de impunidad a favor de un miembro de una fuerza represiva.

Como dijimos en nuestro recurso, no se trata de que haya funcionarios judiciales que ignoran la ley o desconocen el procedimiento, sino de la decisi贸n de aceptar a libro cerrado la versi贸n del represor y descartar sin el menor an谩lisis cr铆tico todo lo que la cuestione, por evidente que sea.

Hoy celebramos que la lucha dio sus frutos y evitamos el cierre de la causa. Ahora vamos a fondo para probar que el gendarme dispar贸 por la espalda a dos chicos que intentaban escapar, y para exigir justicia para Coqui y David.

隆C谩rcel para el gendarme Antonio Elezer Acosta!

隆Basta de gatillo f谩cil!

隆Basta de impunidad!

Fuente: http://www.correpi.org/2021/coqui-montecinos-la-lucha-le-puso-freno-a-la-impunidad/