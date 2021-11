–

En mayo del 2021 sali贸 de imprenta La 煤ltima esperanza negra, primera novela de Pedro Yag眉e y primera publicaci贸n de Cordero Editor. Nos gust贸 empezar as铆: con manija y arbitrariedad, con narrativa y algo m谩s, sin saber muy bien hacia d贸nde 铆bamos. En las p谩ginas de la novela descubrimos dos apuestas que nos interesaron. La primera ten铆a que ver con el modo en que se articulaba lo social y lo pol铆tico con lo narrativo. No hab铆a mensaje, propuesta ni posicionamiento. No hab铆a un r茅gimen de opini贸n funcionando como tel贸n de fondo para la escritura. La segunda apuesta ten铆a que ver con la disoluci贸n de la primera persona insular, tan caracter铆stica de estos tiempos. La novela construye cuatro puntos de vista que, en su montaje y articulaci贸n, componen una perspectiva. Adem谩s de eso, el encierro, la asfixia, lo interior. Nos gust贸 empezar as铆.

En la solapa trasera del libro escribimos: 鈥淐ordero quiere moverse. Tiene en sus patas las cadenas de la m谩quina cultural, con sus pol铆ticas de victimizaci贸n, sus estereotipos y sus jergas. Las l贸gicas instrumentales que rodean a la palabra lo asfixian y debilitan. Necesita algo diferente: unas ganas, una sonrisa c贸mplice, una carcajada. Solo eso lo podr铆a animar. No busca palabras, sino alimento para recuperar las fuerzas. Cordero edita para escaparle a esta 茅poca, para respirar, para buscar su propio tiempo鈥. La solapa fue, en cierto sentido, una invitaci贸n a la complicidad.

Hace apenas unos d铆as ingres贸 a imprenta nuestro segundo libro: Nada que esperar. Historia de una amistad pol铆tica, de Sebasti谩n 鈥渆l ruso鈥 Scolnik. La edici贸n junto a Lobo Suelto y Tinta Lim贸n se inscribe en el sentido de la solapa. El contenido del libro tambi茅n. 驴De qu茅 se trata? 驴Una novela? 驴Un ensayo? 驴Una autobiograf铆a? No lo sabemos, probablemente una mezcla de todo eso. Un h铆brido. En tiempos en que el neoliberalismo ha instalado el realismo zonzo, la autorreferencia insulsa como sustento de la an茅cdota, Scolnik nos ofrece algo diferente: una primera persona en plural, la historia de una amistad pol铆tica. Es desde ah铆 que el libro se permite revisar la experiencia de estas 煤ltimas d茅cadas desde lo que podr铆amos llamar un rev茅s de trama. Los a帽os noventa, por ejemplo: donde los saberes estereotipados reconocen la ausencia de pol铆tica, la pasividad, Scolnik encuentra la experimentaci贸n y la resistencia en carne viva, la audacia, la indeterminaci贸n, la invenci贸n de pr谩cticas y saberes colectivos. Los a帽os kirchneristas tambi茅n: mientras periodistas, funcionarios y acad茅micos festejaban el retorno de la pol铆tica, Scolnik no pod铆a sino ver el reemplazo de ciertos saberes pol铆ticos por las narrativas tentadoras de la nueva era.

Estamos contentos con estos libros del 2021 y con los pr贸ximos que vendr谩n. Sin embargo, a煤n rumiamos preguntas que no sabemos responder. 驴Por qu茅 editar? 驴Por qu茅 agregar una editorial m谩s a la sobreoferta de libros y escritores? No tenemos respuesta. Y aunque no lo tengamos del todo claro, de algo s铆 estamos seguros: vamos a editar porque hay amigos que lo necesitan. Esa es la raz贸n por la que naci贸 Cordero. La necesidad. Nos interesa ser fieles a los textos, no a una supuesta marca editorial. No queremos acomodar los libros a una est茅tica prefabricada ni a las modas que, sabemos, siempre son pasajeras. Solo queremos que se vaya armando algo real, algo que no tenga ni a la guita ni al prestigio en el horizonte. De ah铆 la necesidad, la sensaci贸n de que este espacio nos andaba faltando.

* Gonzalo P茅rez Turdera dirige las publicaciones de Cordero Editor.

