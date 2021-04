–

De parte de Frente De Liberacion Animal April 12, 2021

Recibido anónimamente:

«RESCATE DE CORDEROS ANTES DE LA PASCUA EN EURE (Francia), Sábado 3 de abril de 2021.

Introducirse dentro de una granja, abrir las jaulas y sacar de allí a las víctimas es una evidencia, y durante este sábado 3 de abril, un día antes de la Páscua, se ha hecho justicia para siete de nuestras hermanas y hermanos, prisioneras de uno de esos campos de concentración.

A pesar de que la libertad les ha llegado a siete de ellas, para billones de otros individuos, esta libertad está siendo violada diariamente.

Los humanos, que no pueden encontrear a un miembro de su misma especie libre de vicio y perversión, designa a uno de los animales más inocentes como representante de la pureza que parece que está fuera de su alcance: El cordero.

A través de las religiones, impregnadas con especismo y repulsiva hipocresía, establece el asesinato entre humanos como un pecado, pero consagra la barbarie de muerte de un animal inofensivo como arrepentimiento de todos sus pecados. Derramar la sangre de un recién nacido no puede ser un acto de bondad, y si en la ficción el sacrificio de estos inocentes es sinónimo de absolución para la humanidad, la realidad de estos crueles asesinatos solo puede probar la perversión psicópata más grande de esta humanidad.

Y en esta misma realidad, prueba de nuestra ideología supremacista, al dar a luz a estos corderos, secuestrarlos, mutilarlos, torturarlos y matarlos, les coloca como víctimas y no como privilegiados de un sacrificio sagrado.

Debemos abrir las jaulas y cobertizos, romper las cadenas de las granjas de cría del mundo. Para ésto, son necesiarixs muchxs de nosotrxs, la pasividad frente a este holocausto debe finalizar y de ahí surgir una acción directa y radical por la liberación.

Cuánto más podamos movilizarnos contra su situación carcelaria, menos represión especista nos alcanzará.

La lucha contra la ganadería y todos los abusos que los humanos realizan será hecha, pase lo que pase, unirse a la resistencia por los demás animales es un deber ético y moral.

Y si la tradición religiosa especista les empuja al asesinato de todos esos individuos inocentes, nuestro deber será el de darles la libertad que se merecen.

El derecho a disponer libremente de sus propias vidas, es inalienable para todo ser sintiente. Mientras existan jaulas, estaremos ahí para abrirlas.»

francés:

«SAUVETAGE AGNEAUX AVANT PÂQUES, Eure, France, Samedi 3 Avril 2021.

S’introduire dans un élevage, ouvrir les cages et en sortir des victimes n’est qu’évidence, et en ce samedi 3 avril, veille de Pâques, justice a été faite pour sept de nos soeurs et frères, prisonnier.ère.s d’un de ces camps de concentration subventionnés.

Mais si pour sept d’entre elleux la liberté a été rendue, pour des milliards d’autres, elle est bafouée quotidiennement.

L’humain, qui ne saurait trouver au sein de sa propre espèce un.e membre exempt de vice et de perversion, désigne alors un animal des plus innocents comme représentant de cette pureté qui lui semble hors d’atteinte : l’agneau.

Par les religions, imprégnées de spécisme et d’une hypocrisie révoltante, il établit le meurtre entre humain.es comme péché, mais consacre le meurtre barbare d’un animal inoffensif comme repentance pour tous ses péchés. Verser le sang d’un nouveau-né ne peut être un acte de bonté, et si dans la fiction, le sacrifice de cet innocent est synonyme d’absolution pour l’humanité, la réalité de son assassinat cruel ne peut être autre qu’une preuve supplémentaire de la perversion psychopathique de cette humanité.

Et cette même réalité, preuve de notre idéologie suprémaciste, en faisant naître ces agneaux et agnelles, en les séquestrant, mutilant, torturant et massacrant, les placent en victimes et non en privilégié.e.s d’un saint sacrifice.

Nous nous devons d’ouvrir les cages et hangars, de briser les chaînes des élevages du monde entier. Mais pour cela, nombre d’entre nous seront nécessaires, la passivité face à un tel holocauste doit prendre fin, et l’action directe et radicale de libération doit émerger.

Plus nombreuses et nombreux nous serons à nous mobiliser contre leur situation carcérale, moins la répression spéciste nous atteindra.

Le combat contre l’élevage et toutes les dérives humanistes se fera, quel qu’en soit le prix, rejoindre la résistance animaliste est un devoir moral.

Et si la tradition religieuse spéciste nous pousse au meurtre de tout.es ces innocent.e.s, la morale, elle, nous conjure de leur rendre la liberté qu’ils et elles méritent.

Le droit à disposer librement de sa vie est inaliénable pour tout individu sentient. Tant qu’il y aura des cages, nous serons là pour les ouvrir.»

inglés:

«LAMBS RESCUE BEFORE EASTER, Eure, France, Saturday April 3, 2021.

Breaking into a farm, opening the cages and taking out the victims is an evidence, and on this Saturday, April 3, day before Easter, justice has been done for seven of our sisters and brothers, prisoners of one of these subsidized concentration camps.

But if for seven of them freedom has been given, for billions of others it is violated daily.

Humans, who can’t find a member of their own species free of vice and perversion, designate one of the most innocent animals as the representative of this purity that seems beyond their reach: the lamb.

Through religions, impregnated with speciesism and revolting hypocrisy, he establishes murder among humans as a sin, but consecrates the barbaric murder of a harmless animal as repentance for all his sins. To shed blood of a newborn baby can’t be an act of goodness, and if in fiction, the sacrifice of this innocent is synonymous with absolution for humanity, the reality of its cruel murder can only be one more proof of the psychopathic perversion of this humanity.

And this same reality, proof of our supremacist ideology, by giving birth to these lambs, by sequestering, mutilating, torturing and slaughtering them, places them as victims and not as privileged ones of a holy sacrifice.

We must opening cages and sheds, breaking the chains of the world’s breeding farms. But for this, many of us will be needed, passivity in front of this holocaust must end, and direct and radical action for liberation must emerge.

More we can be to mobilize against their prison situation, less the speciest repression will reach us.

The fight against animal husbandry and all humanist abuses will be done, whatever happening, joining the animalist resistance is a moral duty.

And if the specieist religious tradition pushes us to the murder of all these innocent people, morality conjures us to give them the freedom they deserve.

The right to freely dispose of one’s life is inalienable for every sentient individual. As long as there are cages, we will be there to open them.»