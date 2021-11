–

M谩s n煤meros sobre la Autov铆a de Punilla y Paravachasca, cuyo monto total son diez veces m谩s a lo que gastar谩 la Provincia el pr贸ximo a帽o para combatir el hambre. Detr谩s del avance vial, se pretende mantener la profundizaci贸n de matriz sojero-maicero de la provincia. Como consecuencia de ello, la principal dirigencia pol铆tica local se enfoca en una mirada 鈥渃audill铆stica鈥 desprendida de los riesgos de un endeudamiento a la deriva. Por Lea Ross (Luna con Gatillo).

La semana pasada, La Luna con Gatillo expuso los n煤meros en bruto sobre cu谩nto se gastar铆an en los a帽os 2022 y 2023 en la provincia de C贸rdoba para los dos proyectos viales m谩s importantes de la gesti贸n de Juan Schiaretti: la Autov铆a de Punilla y la Autov铆a de Paravachasca. Ambos est谩n dentro de un marco operativo financiero, donde la administraci贸n provincial propone, seg煤n lo consignado en el Presupuesto 2022, y de cada a 2023, un gasto privilegioso para la asistencia social y la obra p煤blica. Pueden volver a leerlo aqu铆: https://bit.ly/3HWJr2f

Sin embargo, como vemos en la siguiente gr谩fica, los enormes gastos para ambas obras de ac谩 hasta en la previa de las elecciones a gobernador, son magn谩nimas en comparaci贸n a lo que se pretende emitir para el pr贸ximo a帽o para un m铆nimo resguardo alimenticio, como son la Tarjeta social, el reciente plan M谩s Leche M谩s Prote铆na, y los complementos nutricionales para sectores vulnerables. Precisamente, las movilizaciones se vuelven m谩s recalcitrantes en reclamo de apoyos en los comedores por parte de organizaciones barriales.

La siguiente gr谩fica hace una comparativa entre la totalidad de pesos que se gastar铆an entre los a帽os 2022 y 2023 de ambas autov铆as, que son unos $ 27,4 mil millones, con distintos programas sociales en distintos 谩mbitos del Estado que sean inferiores a esa cifra, seg煤n lo propuesto en el Presupuesto 2022. Por fuera de esa imagen, podemos decir que la suma de los dos proyectos viales equivalen a la sexta parte de todo los programas del Ministerio de Educaci贸n ($ 157 mil millones), y un 40% de todos los programas de Salud ($ 65 mil millones).

Desde luego que se aclara, nuevamente, que los gastos para esas autov铆as son de ac谩 a dos a帽os y no solo al 2022, que s铆 lo pautan la lista de programas estatales. Pero permiten medir la envergadura del privilegio que se pone a las grandes obras monumentales, y cuestionadas por un sector de la sociedad, en detrimento de las urgencias sociales en un panorama de incertidumbre econ贸mico, social, sanitario y nutricional.

Estamos hablando de dos proyectos que pretenden desmontar bosque nativo, atravesar cuerpos de agua que se utilizan como fuente para el suministro bebible, zonas arqueol贸gicas y paleontol贸gicas de m谩xima conservaci贸n y el temor que se desencadene un boom inmobiliario con falta de regularidad territorial.

En cuanto a los gastos que est谩n por debajo de lo que se pretende gastar por las dos autov铆as, se encuentran los programas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que abarca desde el mantenimiento de los establecimientos penitenciarios, la formaci贸n educativa de las personas privadas de su libertad, los aportes al Archivo Provincial de la Memoria y pol铆ticas de asistencia a menores de edad. Abarcan un total de 18 mil millones de pesos, dos terceras partes a lo que costar铆a las autov铆as de Punilla y Paravachasca.

Luego tenemos los programas de Desarrollo Social, cuyo combo abarca desde personas damnificadas por situaciones de desastres, las Salas Cuna, las atenciones para personas mayor de edad, veteranos de Malvinas, comedores y todos los programas alimenticios. Este 煤ltimo, por ejemplo, abarca los $ 3 mil millones que mencionamos al comienzo del presente informe. La totalidad dentro de la 贸rbita del ministerio es de $ 12 mil millones, menos de la mitad que de las dos autov铆as, que a su vez la suma de 茅stas dos obras viales son diez veces m谩s a lo que asiste el gobierno para que lxs ni帽xs no mueran de hambre.

Despu茅s tenemos los programas de empleo, donde aparece el Plan Primer Paso, el Programa de Inserci贸n Laboral, etc. En total, son $ 5,7 mil millones, la cuarta parte de las autov铆as. Parecido a los programas de fortalecimiento habitacional (Vida Digna, Vivienda Semilla), que son $ 5,3 mil millones.

Por 煤ltimo, todo lo que se gastar谩 en los boletos de transporte gratuito (educativo, social, obrero) son una sexta parte, $ 4 mil millones; todos los programas del Ministerio de la Mujer, para atender casos de violencia de g茅nero, familiar y trata, son de $ 1,5 mil millones (20 veces menos), igual que todos los programas que incentiven las investigaciones en ciencia y tecnolog铆a ($ 1 mil millones), ambiente ($ 775 millones), h谩bitat social ($198 millones) y econom铆a familiar ($ 101 millones).

Finalmente, las organizaciones socioambientales de C贸rdoba advierten que ambas autov铆as no han sido dise帽adas para mejorar el turismo en los departamentos, sino como alternativas para el paso de transporte de gran porte que carguen los granos de soja y ma铆z directo a los puertos. De hecho, durante la audiencia p煤blica de la Autov铆a de Punilla, los autores del estudio ambiental reconocieron que el trayecto estuvo inspirado plan IIRSA, un proyecto continental planeado al comienzo del presente siglo y enfocado en la inversi贸n de infraestructuras para facilitar el transporte y exportaci贸n de materia prima para el mercado de China.

Servicios m谩s econ贸micos que sociales

Entre aquel panorama presupuestario, y lo que denuncian las asambleas ciudadanas serranas, todo es acorde a lo que plantean los 煤ltimos datos publicados por el Observatorio de Trabajo, Econom铆a y Sociedad (OTES), que realiz贸 un breve informe sobre algunas consideraciones propias sobre esos gastos a tener presente.

Se calcula que, en t茅rminos reales (es decir, valores nominales descontados por la inflaci贸n estimada), el Presupuesto C贸rdoba 2022 tendr谩 un crecimiento del 15%, en comparaci贸n al a帽o saliente. Pero lo que se subraya a continuaci贸n es que el principal aumento se da en el rubro de los Servicios Econ贸micos, con un abultado 76%, como se muestra en la gr谩fica. Esos fondos, se destinan principalmente al rubro agropecuario. Una realidad muy distinta al de los Servicios Sociales, que solo crece menos del 3%.

De hecho, ese 2,8% 鈥渜ueda un 6,4% por debajo de su nivel m谩ximo presupuestado en 2016鈥, se帽ala en el informe que, adem谩s, si en el a帽o 2012, los Servicios Sociales representaban un 51% del presupuesto y los Servicios Econ贸micos un 7%, para el a帽o 2022 estos porcentajes pasan al 41% y 19% respectivamente. En el siguiente gr谩fico, vemos el gran salto se da en Servicios Econ贸micos y que el gasto en Administraci贸n Gubernamental tambi茅n alcanza su mayor valor en el periodo.

Cuando hablamos de Servicios Sociales nos referimos a Salud y Educaci贸n, los principales rubros que crecen menos del 4%, sin alcanzar los niveles m谩ximos del a帽o 2016: 鈥淓s parad贸jico que en el contexto actual de necesidades urgentes los componentes de Promoci贸n y Asistencia Social y Vivienda y Urbanismo sufran un recorte del 2% y 23% respectivamente. Este 煤ltimo se mantiene en ca铆da libre desde 2016鈥.

Mientras que los Servicios Econ贸micos, no solo el sector agr铆cola se beneficia con un creciente gasto a su favor, que alcanza un 297% en relaci贸n a 2021, sino que adem谩s recibe un 35% de lo asignado a Transporte, a trav茅s del Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario. Como contracara, los programas de incentivo a la Industria caen un 4,5% y participan marginalmente en relaci贸n al total de los mencionados. Por otra parte, tambi茅n se destaca un 17% de aumento a la Administraci贸n de los Servicios Econ贸micos, donde casi todo sus fondos (un 93%) se destinan a la Agencia de C贸rdoba de Inversi贸n y Financiamiento, ACIF, una pol茅mica entidad aut谩rquica que administra los fondos dolarizados de la deuda p煤blica para financiar pol茅micas obras p煤blicas. De hecho, un 39% de su presupuesto se utiliza para el pago de esos cr茅ditos.

Finalmente, el informe de OTES cierra advirtiendo que 鈥渆l modelo productivo con predominancia del sector agropecuario en la provincia es fomentado por pol铆ticas directas de afectaci贸n de recursos por parte del ejecutivo cordob茅s. A煤n en un contexto de serias dificultades econ贸micas y sanitarias, distintas 谩reas del gasto provincial altamente sensibles acumulan p茅rdidas significativas en los 煤ltimos a帽os, como la Educaci贸n y la Vivienda. Y otras, como Salud y Asistencia Social, no muestran signos de recuperaci贸n鈥.

La descentralizaci贸n del puerto

La protecci贸n pol铆tica hacia el agronegocio no est谩 prescindida de los resultados electorales, del cambio del Congreso Nacional y del panorama econ贸mico-pol铆tico actual. El polit贸logo Jos茅 Natanson, director del Le Monde Diplomatique, escribi贸 recientemente que 鈥淎lberto no es Alfons铆n, pero el clima es alfonsinismo鈥, en referencia a la incertidumbre que se vive sobre las presiones de establecer un acuerdo o no al pago con el Fondo Monetario Internacional, mientras los mercados empujan a que el d贸lar oficial sea igual al de los d贸lares paralelos, lo cual eso llevar铆a a que el peso argentino se devalue a la mitad y, con ello, una fuerte suba de precios inaguantable a esta altura.

鈥淐omo Alfons铆n, Alberto es un presidente de vocaci贸n progresista obligado a gobernar bajo fuertes restricciones financieras. Tiene por delante la tarea dif铆cil de encontrar un camino finito, que estamos acostumbrados a pensar como un todo pero que podr铆a descansar en equilibrios que superen la trampa del empate: por ejemplo, combinando medidas 鈥榩or derecha鈥 (segmentar y aumentar tarifas) con otras 鈥減or izquierda鈥 (alg煤n tipo de ingreso universal). Si las elecciones del domingo le dieron una inesperada segunda vida, de su capacidad para encontrar una s铆ntesis depende que el m贸dico alivio electoral no se desvanezca en el aire鈥, se帽ala Natanson.

En 1989, Ra煤l Alfons铆n hab铆a renunciado como presidente seis meses antes de terminar su mandato, ante una terrible situaci贸n socioecon贸mica, caracterizada por la hiperinflaci贸n y materializada por los saqueos. De ah铆, la proeza caudill铆stica de un Carlos Menem, aclamado en su tierra natal de La Rioja, que promet铆a la revoluci贸n productiva. Cuando lleg贸 a Buenos Aires, se quit贸 las patillas y lanz贸 la Convertibilidad, manteniendo la paridad del peso y el d贸lar. Las inestabilidades burs谩tiles, que empezaron con el efecto tequila, ser铆an el comienzo de lo insostenible del modelo, que concluy贸 en el cierre del a帽o del 2001, una de las peores crisis que se vivi贸 en nuestro pa铆s. Casualmente, para las elecciones de 2003, quienes ven铆an a responder las demandas del nuevo milenio, fueron tambi茅n hombres de caudillo: Menem de nuevo y N茅stor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz; sin embargo, ambos arribaron a Buenos Aires con mucho menos 茅pica, porque en ese entonces, lo 茅pico fue privilegiado por las calles, al haber alcanzado la destituci贸n de un presidente.

En la actualidad, pretendiendo ser m谩s cercano a 1989 que al 2001, sectores de la oposici贸n nacional pretenden reiterar una supuesta 茅pica federal a lo Facundo Quiroga o el Chacho Pe帽aloza, enfocado en un discurso de proteger al sector agropecuario, manteniendo una f茅rrea defensa a la quita y baja de retenciones m贸viles, aunque eso implique menos generaci贸n de divisas. As铆 se contempl贸 tanto en las difundidas 20 propuestas de Hacemos Por C贸rdoba, y la fracasada consigna de 鈥淓llas鈥, como as铆 tambi茅n las declaraciones p煤blicas de Juntos Por el Cambio, encabezado por Luis Juez. Esa descentralizaci贸n hacia el puerto, que incluso implicar铆a borrar a la figura de Mauricio Macri del mapa pol铆tico, se materializ贸 en un encunetro fotogr谩fico entre el gran ganador cordob茅s, junto con Carolina Losada, ganadora del mismo frente en la provincia de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, triunfante en la provincia de Buenos Aires. Eso s铆, no se dej贸 pasar que ese encuentro se hizo en la Capital Federal.

Dar agenda

Seg煤n una entrevista reciente a Luis Juez en medios de la capital cordobesa, y que lo pueden ver a continuaci贸n, el electo senador sentenci贸 que la agenda p煤blica sobre temas candentes son instalados desde Buenos Aires, pero que no se condice como paliativo a los problemas de la pobreza, como la Ley de Etiquetados y la Ley de Envases, 鈥渃on el verso de ayudar las cooperativas de Grabois鈥. Para el entrevistado, los temas que 鈥渘o se discute鈥 son el cepo de la exportaci贸n, la carga impositiva y las retenciones, que lleva a que un productor agropecuario no pueda exportar por 鈥渘o tener un d贸lar competitivo鈥.

El proyecto de ley de envases consiste en aplicar una tasa a toda empresa que no recicle los envases como residuos, cuyo monto en gran parte se destinar谩 para la gesti贸n integral de residuos de municipios con participaci贸n de organizaciones cartoneras.

La iniciativa es rechazada por la C谩mara de Comercio Bilateral entre Argentina y Estados Unidos (AmCham), integrada por grandes firmas como DirectTV, el laboratorio Pfizer, Amercian Express, IBM, PyG, Motorola, Pan American, los bancos BBVA, HSBC y City, la cerealera Cargill y la agroqu铆mica Dupont. Pero tambi茅n tiene su delegaci贸n en la provincia de C贸rdoba, donde participa el Banco de la Provincia de C贸rdoba.

De hecho, el dirigente de la UTEP, Juan Grabois, coment贸 por televisi贸n, en base a lo que le se帽al贸 su compa帽ero en la C谩mara Baja Ita铆 Hagman, que AmCham le financi贸 a varios legisladores un viaje a la capital estadounidense, con alojamiento all inclusive, con tal de evitar que voten a favor del proyecto. Se comenta que la propuesta fue recibida con encanto por parte de un diputado cordob茅s que empieza con la letra 鈥淐鈥.

Se tratar铆a de un legislador se帽alado como un posible candidato a gobernador bajo el sello de Hacemos Por C贸rdoba.

Evidentemente, el federalismo logra cerrar grietas nacionales, como tambi茅n internacionales.

