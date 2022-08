El investigador y catedr谩tico Antonio Barrag谩n. A. MORENO

M谩s de 20.000 personas fueron v铆ctimas de la represi贸n franquista en C贸rdoba. El dato, por s铆 solo, provoca escalofr铆os. Lo acaba de certificar el catedr谩tico Antonio Barrag谩n en una colosal investigaci贸n que le ha costado m谩s de doce a帽os de abnegado trabajo. En todo ese tiempo, ha revisado uno por uno 10.980 expedientes militares diseminados por tres archivos castrenses de C贸rdoba, Sevilla y Guadalajara. Por sus manos han pasado 770.000 folios de literatura de terror pol铆tico. Y el resultado es un voluminoso libro de casi 950 p谩ginas bajo el t铆tulo Enterado. Justicia militar de guerra en C贸rdoba 1936-1945.

No hay en Andaluc铆a un an谩lisis tan completo y detallado de los consejos de guerra activados por los golpistas a partir de febrero de 1937. Hasta entonces, los militares sublevados aplicaban de forma mec谩nica el bando de guerra. Detenci贸n, arresto y, en su caso, fusilamiento. Sin procedimiento judicial ni acusaci贸n formal de naturaleza alguna. Hasta 2.500 personas fueron ajusticiadas sin juicio en C贸rdoba. Pero a partir del s茅ptimo mes del golpe franquista se puso en marcha una maquinaria de justicia militar expeditiva y sin garant铆as jur铆dicas. Las conclusiones de Barrag谩n son estremecedoras. Entre los casi 11.000 expedientes revisados, 1.980 tuvieron como consecuencia la pena capital. Son los acusados de delitos extremadamente graves. 驴Qu茅 delitos? Por ejemplo, haber sido alcalde. O concejal. O diputado. O sindicalista. Es decir: haber tenido alg煤n cargo pol铆tico en la Rep煤blica.

鈥淎unque no hayan intervenido personalmente, se les responsabiliza de los actos violentos sucedidos en su pueblo o ciudad鈥, explica el catedr谩tico, ya jubilado, de la Universidad de C贸rdoba. Para formular la acusaci贸n no es necesario aportar pruebas solventes. Solo basta con la declaraci贸n oral de testigos o los atestados de la Guardia Civil. Adem谩s, se trata de procedimientos sumar铆simos de urgencia. Se acortan los plazos y apenas hay tiempo para articular una defensa en condiciones. Muchas veces las sentencias se produc铆an el mismo d铆a de la vista.

Los expedientes est谩n plagados de latiguillos vagos o imprecisos. 鈥淪e dice que鈥, 鈥渟e ha comentado que鈥, 鈥渧iendo sus antecedentes no es extra帽o que鈥 encabezan imputaciones que comportan hasta la pena de muerte. 鈥淓s un proceso muy poco garantista鈥, asegura Barrag谩n. De hecho, el c贸digo procesal que se les aplica es el de 1890. La reforma impulsada por la Rep煤blica para ampliar sus garant铆as legales fue eliminada por Franco precisamente para tener mano libre en la formidable marea represiva que se avecinaba. Los tribunales estaban compuestos por cinco miembros y presididos por un coronel o teniente coronel. Los vocales sol铆an ser capitanes y el fiscal formaba parte del cuerpo jur铆dico militar. La defensa del reo la ejerc铆a un oficial aunque de graduaci贸n m谩s baja que los anteriores. 鈥淗ay que reconocer que el defensor intentaba hacer todo lo posible por aminorar el peso de la condena鈥, aduce el historiador.

Casi 800 penas fueron conmutadas por condenas de rango inferior. Tras la condena a muerte, se impon铆an castigos de treinta a帽os de prisi贸n, aunque tambi茅n de veinte, de doce y de seis. Un grupo notable de procesados fueron los soldados rendidos tras la Guerra Civil, cuyos expedientes fueron sobrese铆dos. No quiere decir, sin embargo, que fueran autom谩ticamente puestos en libertad. Muchos de ellos fueron derivados a los batallones de trabajos forzados, que llevaba aparejada una condena m铆nima de nueve meses. Para la conmutaci贸n de la pena, era imprescindible contar con el aval de una persona de reconocido prestigio entre las nuevas autoridades.

Por ser mujeres

El caso de las mujeres represaliadas es particularmente revelador. Y anuncia las nuevas coordenadas en que se va a sustentar el nuevo r茅gimen de car谩cter ultraconservador. A las condenas en distinto grado de rebeli贸n, se les suman imputaciones de tipo moral. A las mujeres republicanas se las reprende judicialmente por su 鈥渄udosa moralidad鈥, porque viven amancebadas, porque no cumplen con sus obligaciones religiosas de llevar a sus hijos a la iglesia, o porque, en t茅rminos generales, llevan una 鈥渧ida licenciosa鈥.

Antonio Barrag谩n ha examinado m谩s de 750 expedientes militares de mujeres. El nuevo orden moral impone un rol femenino tradicional que las vuelve a enclaustrar en los estrictos m谩rgenes de la vida dom茅stica. 鈥淪e les imputa no solo por consideraciones pol铆ticas, sino por el propio hecho de ser mujeres鈥, argumenta el catedr谩tico de la UCO, 鈥渟obre todo cuando entran en contraste con el tipo femenino que homologa la dictadura鈥. En el nuevo marco mental, las mujeres est谩n condenadas a la 鈥渁tenci贸n al marido y los hijos, a la custodia de la vida hogare帽a y a la defensa de los valores familiares鈥. En muchos casos, las mujeres eran condenadas por el mero delito de ser esposa, hija o familiar de dirigentes republicanos.

Antes de febrero de 1937 no se constituyen tribunales militares, excepto para los uniformados leales al orden constitucional. La primera ejecuci贸n militar que se produce en C贸rdoba fue para el capit谩n de guardia de asalto Manuel Tarazona Anaya. Fue detenido el mismo 18 de julio porque se resisti贸 a sumarse al golpe de Estado. Se le instruy贸 un consejo de guerra y el 8 de agosto, apenas veinte d铆as despu茅s, fue ejecutado en el cuartel del Marrubial. Tarazona Anaya era de talante conservador, pero los sublevados quer铆an enviar una se帽al clara sobre la determinaci贸n imparable de su alzamiento. En C贸rdoba capital no se produjeron combates. El golpe del 18 de julio triunf贸 desde el primer momento y no hubo resistencia alguna. Incluso as铆, la represi贸n civil fue implacable.

鈥淓s una paradoja que yo llame a mi libro justicia militar de guerra鈥, alega Barrag谩n. 鈥淓s decir, que llame justicia a algo que no lo fue. Se acusa de rebeli贸n a los defensores de la legalidad constitucional. Lo hicieron sin tapujos. Y yo intento explicar en el libro c贸mo se hizo ese proceso de inversi贸n鈥. El historiador cordob茅s ha examinado todos los consejos militares hasta octubre de 1945. Esa es la fecha en que Franco decret贸 el indulto para todos los represaliados por delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939.

El decreto no afecta, sin embargo, a los detenidos en zona republicana. A partir de 1941, los condenados a penas menores de seis a帽os de prisi贸n son puestos en libertad. Los consejos de guerra se prolongan en la d茅cada de los cuarenta. En 1949, por ejemplo, un expediente militar procesa a 32 cordobeses por intentar recomponer al PCE.

C谩rceles y campos

El centro principal de detenci贸n de C贸rdoba durante la Guerra Civil fue el Alc谩zar de los Reyes Cristianos, uno de los monumentos hist贸ricos m谩s se帽eros de la ciudad, y sede de la Inquisici贸n a partir del siglo XVI. La c谩rcel de F谩tima, la 煤nica de C贸rdoba hasta el siglo XXI, no se terminar铆a de construir hasta 1941. En la provincia, se erigieron campos de prisioneros en Valsequillo, La Granjuela, Pe帽arroya, Montilla, Aguilar y otros tantos para dar cabida al ingente n煤mero de detenidos, que en C贸rdoba alcanz贸 la pavorosa cifra de 25.000 al t茅rmino de la guerra. El hacinamiento en los centros de reclusi贸n fue tremendo, lo que provoc贸 una elevada mortandad en los primeros a帽os de posguerra.

鈥淟o m谩s conmovedor de mi trabajo ha sido constatar que detr谩s de cada expediente hay una vida鈥, lamenta Barrag谩n. 鈥淣o son n煤meros. Son personas, para quienes la guerra fue un cataclismo鈥. En su opini贸n, el an谩lisis pormenorizado de la justicia militar revela la sistem谩tica falta de respeto a los derechos humanos. 鈥Se consideraba delito el ejercicio de derechos protegidos por la Constituci贸n. A un ciudadano del siglo XXI todo esto hoy le resultar铆a incre铆ble鈥. El profesor de la Universidad de C贸rdoba admite igualmente la existencia de una dura represi贸n en zona republicana.

Pero realiza distingos: 鈥Fue una represi贸n profundamente asim茅trica. La de Franco fue planificada y tiene continuidad en el tiempo. En zona republicana es producto de la descomposici贸n de la administraci贸n, que se hundi贸 desde el primer d铆a. En cuanto se recompusieron las instituciones republicanas, la represi贸n fue desapareciendo鈥.

Solamente en C谩diz y Almer铆a se ha abordado el estudio de los consejos de guerra en Andaluc铆a, y no de manera tan exhaustiva como lo ha hecho el profesor Barrag谩n. No es el primer trabajo que el historiador cordob茅s acomete en relaci贸n con la Rep煤blica y la Guerra Civil. Toda su trayectoria investigadora la ha desarrollado en los m谩rgenes del estudio de aquellos a帽os decisivos de la historia de Espa帽a y sus consecuencias en C贸rdoba. De hecho, fue el primero y el 煤nico docente durante d茅cadas que radiografi贸 este espinoso tema en la Universidad cordobesa.