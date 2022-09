–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos September 1, 2022 297 puntos de vista

El pasado 23 de agosto, tres defensores ambientales fueron detenidos cuando se retiraban pac铆ficamente de una manifestaci贸n que busca frenar el avance de la obra de la Autov铆a de Punilla que implicar谩 la destrucci贸n del monte nativo y de sitios arqueol贸gicos ancestrales. Uno de los detenidos fue el comunicador, Juan Yacobs quien se encontraba registrando para la radio Panamericana, de Huerta Grande. D铆as despu茅s la emisora recibi贸 ataques a su instalaci贸n. Tres d铆as antes del 23, 4 activistas hab铆an sido detenidos tambi茅n en defensa del R铆o Yuspe. La represi贸n, detenciones y judicializaci贸n al derecho a la protesta en defensa del ambiente no cesa en el valle , m谩s all谩 de que la jueza de Control y Faltas, Celeste Ferreyra, di贸 lugar a un habeas corpus en favor de los activistas de Punilla, Parachavasca y Sierras Chicas, ante el accionar violento de las fuerzas policiales. Este 31 de agosto, nuevamente 6 personas fueron detenidas en Santa Mar铆a de Punilla cuando se encontraban manifest谩ndose en defensa de un sitio arque贸logico. En el Enredando las Ma帽anas dialogamos con el periodista Juan Yacobs. Por Red Nacional de Medios Alternativos.



La radio termin贸 con vidrios rotos por unos piedrazos an贸nimos. Supimos que fuiste a hacer la denuncia y que la polic铆a te dijo que no hab铆a efectivos porque estaban todos en el r铆o Yuspe y atr谩s de la Autov铆a de Punilla. Tambi茅n sufriste una detenci贸n ilegal e imputaci贸n por defender el ambiente. Queremos saber el panorama y la lectura que est谩n haciendo de los hechos.

Lo que viene pasando y estamos viendo es que la fuerzas de seguridad de la provincia de C贸rdoba, en el marco de la construcci贸n de la Autov铆a est谩n corridas de su funci贸n institucional, que es custodiar la calle, cuidar al vecino. En esta locura de la autov铆a que viene con millones de d贸lares a ser una obra innecesaria, est谩n forzando a las instituciones del Estado, a la Justicia, a la Fiscal铆a y a las fuerzas de seguridad a llevar adelante acciones que no corresponden a su labor. Esto es lo que pas贸 el martes pasado con las detenciones. El marco de irregularidad con el que se mueve la fuerza policial, que pudimos ver. Y esto tuvo su correlato en el ataque a radio Panamericana. El martes pasado nosotros est谩bamos en el Yuspe, que es una reserva natural, en Cosqu铆n, es un santuario para innumerable cantidad de especies 煤nicas de fauna y flora, un santuario patrimonial adem谩s en t茅rminos culturales para la gente que habita el lugar, para los pueblos originarios. Frente a la ilegalidad del avance de una obra absolutamente irregular, la manifestaci贸n p煤blica fue ir a exigir documentaci贸n al trabajo de las maquinarias, antes de que destruyan el patrimonio. Ah铆 hay sitios patrimoniales arqueol贸gicos de comunidades ind铆genas de la edad de piedra que datan de m谩s de 10 mil a帽os. Y hay denuncias hechas ante escribanos p煤blicos para que esto se contemple ante el avance de las m谩quinas.

Fuimos con las denuncias, nos presentamos ante los ingenieros, operarios, les ped铆amos informaci贸n, que iban a destruir los sitios arqueol贸gicos, qu茅 qui茅n se iba a hacer cargo, qui茅n iba a responder por eso. Y en ese ida y vuelta, que es lo que viene pasando los 煤ltimos d铆as, autom谩ticamente llaman a fiscal铆a. Pedimos que la misma se presente, que muestre una orden ,que si nos iban a desalojar lo hicieran con una orden judicial. En ese juego est谩bamos el martes pasado cuando se acab贸 el di谩logo y los papeles. Bajaron 50 polic铆as, m谩s de 12 m贸viles policiales, totalmente sacados, sin identificaci贸n. Nos empezaron a violentar, le pregunt谩bamos por la orden, nos dec铆an no hay orden, no hay nada. La Constituci贸n, el derecho a la protesta, nada. Nos empezaron a manotear sin respetar diferencia de g茅nero, gente mayor, menor. Una brutalidad total. Ah铆 caemos detenidos. Yo en mi lugar, estaba haciendo cobertura para la radio. Obviamente tengo una posici贸n tomada sobre este tema pero uno est谩 trabajando. Pero no se respetaba nada, ni el derecho al trabajo, a la protesta, a la informaci贸n, ni al debido proceso, ni garant铆as. As铆 est谩n actuando porque evidentemente esta gente est谩 muy nerviosa porque las comunidades se est谩n organizando cada vez m谩s. Est谩n dilapidando su capital pol铆tico, porque lo que est谩n haciendo es inviable, inaceptable y a pesar del cerco medi谩tico, a pesar del cerco pol铆tico por al abroquelamiento de los partidos, en la sociedad empieza a hacer mella la indignaci贸n, por algo que es innecesario, que cuesta una fortuna en millones de d贸lares, mientras hay comunidades que no tienen hospitales, que las escuelas se caen a pedazos.

Tom贸 mucha visibilidad las detenciones que nos perpetraron el martes. Nos llamaron y se solidarizaron desde todo el pa铆s. Al final est谩n causando lo contrario a los que ellos quisieran, que es invisibilizarnos, ningunearnos. Tratarnos de minor铆a extrema, como dice el intendente de Huerta Grande, Mat铆as Montoto.

Las detenciones nos pusieron de relieve a nivel nacional. A tal punto, que hubo una marcha en Buenos Aires pidiendo por la libertad de los defensores ambientales.

Me parece que la respuesta a eso es la impotencia, el nerviosismo y de esa manera atacaron la radio. El jueves llegamos y hab铆a un ventanal roto, no quisimos darle mayor trascendencia porque no sab铆amos que pod铆a ser, pero despu茅s al mediod铆a rompen otro ventanal y ya queda confirmado que es intencional y dentro de este marco. M谩s o menos, podemos sospechar de donde viene el ataque. Viene de ah铆, del nerviosismo, impotencia de un sector del poder que a pesar de tener el dinero, las fuerzas, las armas, los medios de comunicaci贸n, no est谩 logrando llevar adelante su cometido.

La lectura que hacen en la radio, entonces: 驴es que todo este ataque tiene una vinculaci贸n con el ejercicio que est谩 haciendo radio Panamericana, transmitiendo en vivo lo que ocurre en el territorio y su posici贸n tomada con respecto a la Autov铆a de Punilla?

Totalmente, no nos cabe duda porque el ataque fue en esa semana que tomamos visibilidad nacional como medio y fue dos veces en un d铆a, no fue una casualidad. Fue a la madrugada del jueves y se repiti贸 en la mediod铆a del mismo d铆a. Y el intendente de Huerta Grande, estuvo hablando contra nosotros en la prensa local diciendo que somos extremistas, minor铆a, nos mand贸 a trabajar. Es un correlato de ese discurso violento a nivel pol铆tico, porque cuando trata de extremistas a los defensores ambientales, lo que est谩 diciendo en definitiva es su propia posici贸n extremista. La posici贸n violenta del Estado frente a esto. Es entendible, razonable que el correlato sea este ataque violento. No s茅 si lo orden贸 el indendente pero viene de ese lado.

Ustedes quedaron imputados luego de la detenci贸n, les han comunicado de una causa abierta, 驴cu谩l es la situaci贸n?

Nos imputaron por turbaci贸n de la posesi贸n. Algo il贸gico, porque no quer铆amos poseer el R铆o Yuspe, ni quedarnos con 茅l. Estamos manifest谩ndonos. Y resistencia a la autoridad, que no s茅 c贸mo la van a probar porque en ning煤n momento nos resistimos. Estabamos pidiendo que la autoridad se pronuncie, nos indiquen qu茅 hacer. Y ellos actuaron de manera absolutamente violenta. Esas son las dos imputaciones y ya son m谩s de 15 los imputados aca en Punilla.

Quer铆amos vincular adem谩s la resoluci贸n de la misma semana. Nos referimos al Habeas Corpus presentado por el conjunto de asambleas socioabientales de C贸rdoba hace como un mes y que la justicia lo acepta ahora, luego de una sucesi贸n de detenciones, amedrantamientos, imputaciones y un desalojo ilegal como fue el del acampe Molinari a las 4 de la ma帽ana, con pr谩cticas casi de terrorismo de Estado. 驴c贸mo ven este Habeas Corpus?

Primero hay que recordar que ese Habeas Corpus sale del producto de lo que fue la acci贸n en el Palacio de Justicia. Esto fue el 28 de julio. Estuvieron los defensores ambientales hasta las 12 de la noche adentro del edificio. En una actitud de acci贸n directa, muy dispuestos, porque nos est谩n pegando, deteniendo en el territorio, persiguiendo. Entonces, que para eso nos peguen en la casa de los jueces. Y en ese marco, fue que la jueza Celeste Ferreyra se presenta personalmente en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia. Toma conocimiento del caso. Nos ped铆an que desalojemos la sala y se comprometi贸 a trabajar en el Habeas Corpus. Hay que decir esto, no fue un regalo que nos hicieron, sino que tuvimos que llevar la presi贸n al extremo, porque no todos los d铆as la gente se anima a rebelarse en la sala de audiencias del Tribunal Superior. La jueza comenz贸 as铆 a trabajar en esto. La evidencia era indisimulable, por las detenciones, el desalojo, los imputados y ya ten铆amos denuncias de los procedimientos irregulares de la polic铆a de C贸rdoba. Por m谩s que ella aduc铆a falta de competencia, los elementos eran m谩s que suficientes. Las denuncias por violencia institucional recay贸 en su juzgado y lo tuvo que asumir y resolver.

El fallo sale la semana pasada, en un momento en que esto estaba tomando cada vez mayor trascendencia porque en los titulares de los diarios de C贸rdoba toda la semana se estaba hablando de las detenciones a defensores ambientales. Creo que es un fallo, y seg煤n los abogados, muy interesante. Tiene unos pasajes donde configura y considera la idea de defensor ambiental como un sujeto de derecho en la provincia. Menciona la necesidad de que se garatice el derecho a la protesta, la libre circulaci贸n, la integridad f铆sica, emocional de los manifestantes. Y exorta a la polic铆a de C贸rdoba, al gobierno y a la jefa de la polic铆a ( Liliana Zarate) a generar protocolo para garantizar el ejercicio de los derechos de los defensores ambientales. Ahora, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, sali贸 a decir que lo van a apelar en primer lugar, y en segundo, dijo que se mantiene la orden vigente de la fiscal de Cosqu铆n (Paula Kelm) de que se ejecute la obra como sea. El habeas corpus no est谩 dirigido al Ministerio P煤blico Fiscal, porque dice que no tiene competencia. Asi que en los hechos concretos, no se si tiene un efecto concreto legal, s铆 pol铆tico y medi谩tico. Es claro que el gobierno no lo va a respetar y va a seguir metiendo la polic铆a en ese obrador de Molinari que es una verdadera factor铆a. Parece ya una verdadera planta de extractivismo y un cuartel policial con 12 m贸viles instalados ah铆. Y eso lo van a mantener. Zona militarizada Molinari y nuestra zona liberada, porque cuando nos rompieron los vidrios, en la comisar铆a nos dijeron que todos los m贸viles estaban alla. Y cuando fuimos hacer la denuncia ve铆amos a los sumariantes armando la lista de los turnos en el obrador. Que hac铆a falta llevar comida en el obrador, etc. Efectivos que al final est谩n trabajando para un empresa privada que ni siquiera se pagan sus adicionales.

Para finalizar manifestamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos la solidaridad ante estos ataques.

Desde ya muchas gracias. No nos tienen que desanimar ni desmoralizar. Debemos redoblar el esfuerzo y a nivel nacional, decirles a la gente, que el extractivismo ya no se puede permitir. As铆 como damos esta pelea en Punilla, en cada territorio, sabemos que est谩n avanzando y debemos hacer un gran frente nacional antiextractivista. Debemos parar toda esta locura.

Escucha la entrevista completa en 馃憞

https://archive.org/details/20220829-elm-juan-yacobs