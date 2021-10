–

Estudiantes del Ipem 387 realizaron una sentada frente al colegio ubicado sobre la Ruta E-53 denunciando casos de acoso dentro de la instituci贸n por parte de un preceptor, un coordinador de curso y tres docentes. Adem谩s, reclaman que no se sienten escuchados ni acompa帽ados por la directora de la instituci贸n, Mariana Carranzani, y que no se sigui贸 inmediatamente el protocolo correspondiente. Por el contrario, relatan: 芦la directora nos descolg贸 los carteles que pusimos en la escuela y nos dijo que no hici茅ramos una cacer铆a de brujas禄. Por Agua de Oro Noticias.

鈥淗ace muchos a帽os que se sabe que en el Colegio hay acoso por parte de adultos, se presentaron varias denuncias pero nunca se lleg贸 a nada, la primera denuncia se hizo en el 2008. Este a帽o, a partir del testimonio de las chicas que se acercaron al Centro de Estudiantes, empezamos a movilizarnos para que se haga algo鈥, nos cuentan las estudiantes.

Adem谩s las estudiantes relatan que hace dos semanas 鈥渦na chica fue a la Direcci贸n a contar su testimonio, la directora la escuch贸 y le pidi贸 que ella junte m谩s evidencia de otros casos. Pudimos recopilar 12 testimonios en un solo curso, los escribimos en una hoja y se los entregamos.鈥

鈥淢e mira de manera inc贸moda, me toca la cintura, me incomoda, me intimida, me halaga, me pone apodos, me toca las piernas, me dice cosas鈥, son algunos de los relatos de las v铆ctimas. Desde el Centro detallan que 鈥渉ay cuestiones verbales, toqueteo, contacto f铆sico, entre otras cosas.鈥

Lo que sorprende es la respuesta de la autoridad escolar, ya que las estudiantes manifiestan que 鈥渓a respuesta de la Directora fue que atr谩s de esto hab铆a una persona que ten铆a una familia, un vida profesional, que sin pruebas no pod铆amos culpar a nadie, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Finalmente, retir贸 todos los carteles que hab铆amos hecho.鈥

Finalmente, en horas de la tarde, luego de la 鈥渄enuncia tard铆a鈥, se hicieron presente las autoridades ministeriales quienes escucharon los reclamos.

鈥淓l compromiso de las autoridades ministeriales fue en primer lugar, implementar lo que baja el ministerio en cuanto a la ESI (Educaci贸n Sexual Integral). En segundo lugar, asegurarse de que todos reciban la capacitaci贸n que marca la Ley Micaela, y en tercer lugar, que las personas se帽aladas no concurran ni tengan contacto con estudiantes鈥, detallaron las madres que participaron de la reuni贸n.

