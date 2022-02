–

De parte de ANRed February 9, 2022

Organizaciones sociales y pol铆ticas denunciaron que este martes 8, durante la masiva movilizaci贸n que se realiz贸 en la capital de la provincia de C贸rdoba 鈥 gobernada por Juan Schiaretti 鈥 contra el acuerdo del gobierno de Alberto Fern谩ndez con el FMI, 芦de manera coordinada, simult谩nea, por ende premeditada, en distintos puntos de la movilizaci贸n, grupos de personas encapuchadas exhibieron armas de fuego amedrentando al conjunto de los participantes y provocando distintos tipos de incidentes禄. Consideran que 芦estos ataques se dan para disciplinar y paralizar la expresi贸n en las calles禄 e informaron: 芦el saldo de los ataques organizados en distintos puntos de la movilizaci贸n, seg煤n los hechos que tenemos registrados por el momento, es de varios compa帽eros y compa帽eras heridas, algunos hospitalizados y un compa帽ero de 15 a帽os de Barrios de Pie en terapia intensiva en estado grave禄. Por ANRed.

As铆 lo denunciaron diversas organizaciones sociales y pol铆ticas en un comunicado emitido recientemente: 芦en el d铆a de ayer el pueblo argentino se moviliz贸 en todo el pa铆s contra el acuerdo del gobierno nacional y el FMI. En C贸rdoba fue un hito hist贸rico, con una contundente y unitaria movilizaci贸n con m谩s de 20 mil personas en repudio a los tarifazos, el ajuste en curso y las pol铆ticas de hambre y desempleo que se quieren profundizar con este acuerdo禄, remarcaron sobre la masiva movilizaci贸n, cuya convocatoria central fue en el cruce de las avenidas Col贸n y General Paz hasta el hasta Patio Olmos, en rechazo al acuerdo con el FMI, cuyo tratamiento se espera que llegue en los pr贸ximos d铆as al Congreso para ser discutido.

En ese marco, denuncian que 芦de manera coordinada, simult谩nea, por ende premeditada, en distintos puntos de la movilizaci贸n, grupos de personas encapuchadas exhibieron armas de fuego amedrentando al conjunto de los participantes y provocando distintos tipos de incidentes芦.

Asimismo, detallan: 芦hasta el momento, conocemos de hechos en la columna del polo Obrero en V茅lez Sarsfield y 27 de abril con un grupo de encapuchados que mostraron armas e intentaron golpear a los participantes de la columna; en Yrigoyen y Obispo Trejo hubo hechos similares en la columna del FOL cuando un auto con personas encapuchadas mostraron armas y dispararon al aire; frente a la plaza V茅lez Sarsfield sucedi贸 lo mismo en la columna de Libres del Sur禄. Adem谩s, se帽alaron que 芦el saldo de los ataques organizados en distintos puntos de la movilizaci贸n, seg煤n los hechos que tenemos registrados por el momento, es de varios compa帽eros y compa帽eras heridas, algunos hospitalizados y un compa帽ero de 15 a帽os de Barrios de Pie en terapia intensiva en estado grave禄.

芦Decenas de organizaciones hemos confluido en repudio al pago de la deuda, afirmando que sostendremos la necesidad de una alternativa pol铆tica nacional ante la estafa que nos quieren imponer 鈥 remarcaron 鈥 A pesar de la enorme movilizaci贸n nos llama la atenci贸n la poca cobertura medi谩tica ante esta gran movilizaci贸n como la que protagonizamos el d铆a de ayer禄.

Sobre los ataques sufridos, consideraron que 芦se dan para disciplinar y paralizar la expresi贸n en las calles禄 y no descartan 芦ninguna hip贸tesis desde qu茅 sector se puede haber gestado el ataque禄, pero exigen 芦al gobierno de la provincia una investigaci贸n de los graves acontecimientos ocurridos芦.

Finalmente, destacaron: 芦sostenemos enf谩ticamente que los hechos sucedidos, los cuales quieren vulnerar el derecho democr谩tico a la expresi贸n popular y masiva en las calles, no hacen m谩s que redoblar la apuesta en la lucha para que la crisis no la pague el pueblo trabajador, sino quienes la generaron. Llamamos al conjunto de la ciudadan铆a, organizaciones sociales, pol铆ticas, sindicales, de derechos humanos y los medios de comunicaci贸n a visibilizar y repudiar lo sucedido el d铆a de ayer en el marco de la lucha contra el acuerdo con el FMI禄, finaliza el comunicado conjunto firmado por el Partido Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Izquierda Socialista (IS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), PRML, OLP Resistir y Luchar, Nuevo MAS, Marabunta, Votemos Luchar y el MTR Cuba.