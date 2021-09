–

En una conferencia de prensa llevada a cabo este fin de semana en Quisquisacate, comunidades Ticas denunciaron hostigamiento sistem谩tico por parte de desarrolladores inmobiliarios, patotas armadas, incendios de bosque nativo y amenazas de violencia f铆sica y sexual. La respuesta de la justicia local fue imputar a cuatro personas de la comunidad por 鈥渢urbaci贸n de la posesi贸n鈥. Para reclamar su derecho ancestral a la propiedad comunitaria, junto a otras comunidades de la provincia, el 17 de septiembre realizar谩n una caminata en C贸rdoba. Por Lautaro Palacios para Enfant Terrible

La comunidad Ticas, perteneciente al pueblo ancestral comeching贸n del territorio Quisquisacate, en la localidad de Bialet Mass茅, invit贸 a una conferencia de prensa el pasado s谩bado 28 de agosto en su territorio ancestral. All铆, relataron que desde hace seis a帽os vienen sufriendo pr谩cticas de hostigamiento y persecuci贸n en sus territorios como la que denunci贸 la comunidad Pluma Blanca la semana pasada, que incluy贸 el asesinato de dos animales y la colocaci贸n de un artefacto explosivo casero.

El primero en tomar la palabra fue Aldo G贸mez, nawan de la comunidad Ticas y representante del pueblo comeching贸n ante el Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI) y miembro del Consejo Provincial Ind铆gena, junto a otras comunidades.

Entre otras autoridades comunitarias de distintos territorios comechingones, se encontraban Juana Manuela L贸pez, Casqui Curaca de la comunidad Hijos del Sol, comeching贸n y primera autoridad transg茅nero; la nawan de la comunidad Isqon Killa Nueve Lunas de San Esteban del Pueblo Camiare; y m谩s integrantes de la organizaci贸n territorial Kami Henen.

Antes de comenzar con la conferencia, Aldo pidi贸 esperar a completar el c铆rculo de fuego, un c铆rculo de protecci贸n al espacio y las personas presentes. Luego, comenz贸 relatando que hay cuatro personas imputadas por la Fiscal铆a de Bialet Mass茅 por turbaci贸n de la posesi贸n: 鈥淓st谩bamos trabajando y aparece un m贸vil policial. Nos cita, preguntamos por qu茅 y nos dice que, cuando lleguemos a la polic铆a, se nos iba a informar. Cuando llegamos, nos dicen que no nos pueden informar porque es secreto de sumario鈥.

Hace alrededor de un mes, presentaron una querella en la Fiscal铆a de Cosqu铆n solicitando la unificaci贸n de las causas, ya que desde 2015 hay m谩s de 12 de denuncias hechas a distintas personas que han intentado introducirse en el territorio. Hasta el momento, la fiscal铆a no ha dado respuestas: 鈥淟a semana anterior, la abogada hab铆a presentado nuevos requerimientos a la fiscal铆a sobre cu谩l era la situaci贸n de ese pedido, pero resulta que no, se nos imputa鈥.

鈥淗asta ahora, sabemos que se nos acusa de turbaci贸n de la posesi贸n, pero no sabemos de qu茅 posesi贸n, 驴nuestra propia posesi贸n? La misma fiscal铆a que realiza esta acusaci贸n tiene desde 2015 toda la documentaci贸n de nuestra presencia ancestral en este territorio, tiene todo para no dar lugar a esos requerimientos (鈥) Se est谩 desconociendo la posesi贸n ancestral de la tierra鈥.

Detr谩s de la mesa que comparten, a sus espaldas, se expande el monte y las sierras de fondo: 鈥淓ste territorio es parte de un territorio mucho m谩s amplio, el Quisquisacate, la traducci贸n es Pueblo de las Tunas, como le dicen ahora. Para nosotros, el territorio es la vida, es donde se desarrolla la vida, pero no 煤nicamente la vida de las personas, es todo (鈥) Sabemos que los beneficios de la defensa de los territorios no termina en la comunidad, porque van incluso a los mismos grupos que nos est谩n atacando y han cosificado a la naturaleza y la humanidad鈥.

Aldo cuenta que 鈥渉ace 30 a帽os, no exist铆an los pueblos ind铆genas en C贸rdoba鈥, porque un decreto de fines del siglo XIX dio por desaparecidos a los pueblos comeching贸n, sanavir贸n y ranqueles. De igual manera, sostienen que 鈥渆se desconocimiento sistem谩tico de los pueblos ind铆genas, ya sea a trav茅s del decreto, no puede terminar con la vida de los pueblos, como tampoco le da vida a los pueblos鈥.

Pasaron 100 a帽os hasta que la comunidad Ticas demostr贸 ser una comunidad y un pueblo vivo. Este reconocimiento forma parte de 鈥渦n proceso de recuperaci贸n y valoraci贸n cultural鈥.

鈥淧ara nosotros, es muy importante, porque de forma reivindicatoria fuimos al Estado y le peleamos. Logramos un informe antropol贸gico, diciendo que, tras las formas campesinas, hab铆a una unidad cultural que era los comechingones, se demostr贸 despu茅s con pruebas gen茅ticas y reconocimientos que hoy son m谩s de 70.000 en C贸rdoba鈥.

El reconocimiento legal sobre la posesi贸n ancestral rige tanto a nivel nacional como provincial, gracias un proceso de organizaci贸n fuerte. 鈥淓sta diversidad -reflexiona Aldo- como personas y como comunidades, como agrupaciones, no nos puede apartar. Esa diversidad debe aportar, para caminar juntos desde esa fortaleza, creemos en la fortaleza de la unidad. La defensa de la vida debe ser uno de los ejes que nos unen鈥.

鈥淓s evidente que es mentira la promesa del sistema de darnos una mejor vida a trav茅s del desarrollo. No hay mejor vida, hay m谩s soledad, m谩s distanciamiento, hay m谩s pobreza, hay m谩s enfermedades. Creemos absolutamente que los pueblos ind铆genas, teniendo formas ancestrales, han podido trascender el tiempo y el espacio, y hoy son la opci贸n para defensa de la vida. Incluso hay algo que nos trasciende a nosotros (鈥) Pachacamas nos est谩n pidiendo que nos involucremos y que defendamos la vida. 隆Marichiweu! 隆Uncunucuy! 隆Camiching贸n!鈥.

Ruralidad como trinchera de vida digna

Pide permiso para tomar la palabra y agarra el micr贸fono Melina Dassano, acompa帽ante e integrante de la comunidad Ticas en procesos de conflictos y avances 鈥渉acia adentro y hacia afuera de la sociedad鈥. Tambi茅n es integrante de la Uni贸n de Trabajadores Rurales (UTR) junto a una cooperativa de econom铆a regional y campesina: 鈥淟as imputaciones vienen a poner en duda y silenciar la identidad ind铆gena y la propiedad comunitaria que s铆 existe, que es pac铆fica, que es ancestral, p煤blica y contin煤a en las generaciones presentes y futuras, porque no nos han matado鈥.

Meli explica que se vulneran una serie de normativas, como la Ley 26.160, de emergencia en la posesi贸n y propiedad tradicionalmente ocupada por las comunidades ind铆genas, as铆 como la Ley 10.208 (Ley de Pol铆tica Ambiental). Tambi茅n la normativa 27.118 sobre reparaci贸n hist贸rica de la agricultura familiar.

鈥淓stamos recuperando la ruralidad con campesinos tambi茅n afectados y dos comunidades: La Cocha y Ticas, afectados por este atropello desarrollista鈥.

Dassano denunci贸 adem谩s que 鈥渆st谩n siendo modificadas las zonas rurales sin ning煤n tipo de planificaci贸n conjunta con los pueblos, arrasando el bosque y el patrimonio arqueol贸gico, como amenaza la Autov铆a de Punilla鈥.

Asimismo apunt贸 que, desde la mayor铆a de las instituciones de la Provincia de C贸rdoba y sobre todo desde la Secretar铆a de Ambiente, 鈥渘o proyectan un ordenamiento territorial hist贸rico, debiendo clausurar obras con m谩s de 300 lotes, aunque denuncian que pretenden seguir avanzando, incluso con distintos mojones encontrados la semana pasada adentro del territorio. Son m谩s de 200 hect谩reas pretendidas desde el a帽o pasado, junto con el trazado de la Autov铆a, y ninguno est谩 autorizado en la Secretar铆a de Ambiente ni en el Municipio tampoco. Trajeron la luz y se la pusieron ellos鈥.

Son 30 los habitantes de este territorio que subsisten a pesar de que no hay agua. Sin embargo, s铆 hay incendios, represas privadas, arroyos contaminados y patotas apropi谩ndose de territorios protegidos por ley. 鈥淪e acercan para negociar y prometernos una vida digna, mandando gente a espiarnos鈥, afirma Dassano.

En esta zona, los ganaderos, cabriteros, agricultores, la poca cultura rural que queda, se encuentran vulnerables, las sesiones de derecho se dedican a avanzar con el negocio inmobiliario. Por eso, Melina insiste: 鈥淭enemos una vida digna. Ac谩 hay trabajo digno que se est谩 pregonando, hay econom铆as de vida, hay recursos naturales y culturales a los cuales protegemos y nos alimentamos鈥.

Las cuerpas como territorio

Toma la palabra Carmen Espinosa, compa帽era de cooperativa y comunidad, quien mantiene una custodia policial desde hace un a帽o, debido a las constantes agresiones que denuncia por parte del empresario Miguel 脕ngel Girles: 鈥淟leg贸 hace un a帽o, nos ha robado, amenazado de muerte y de violarnos鈥, afirma Carmen. Tanto Girles como su pareja Renata Barontini, estar铆an procesados por estafa en la comercializaci贸n de casas prefabricadas.

鈥淭ienen m谩s de 50 denuncias por intentos de apropiaci贸n de terrenos, robos de postes y alambrados. Fueron los que empezaron los incendios el a帽o pasado. Y a煤n as铆, ponen en duda la dignidad de este territorio y de tantos campesinos que viven desde siempre鈥, se帽ala Espinosa.

Carmen dice que se siente amenazada y agredida por personas contratadas por Girles. Adem谩s de acompa帽ar a las comunidades y la cooperativa, ha realizado denuncias de manera particular en la Comisar铆a de Bialet Mass茅: 鈥淧or hacer denuncias de apropiaci贸n il铆cita de los terrenos colindantes a la casa donde yo vivo, recib铆 amenazas por parte Miguel 脕ngel Girles. Actualmente, su socio, Gustavo Ariel Pizzichini, es quien m谩s est谩 poniendo la cara en estos tres 煤ltimos meses, porque adem谩s es corredor inmobiliario o martillero鈥.

鈥淓l a帽o pasado, de repente, hubo un fuego, vinieron los bomberos. Est谩bamos ah铆 y actuamos a tiempo, si no, no existir铆a nada de esto. Aprovecharon la pandemia. Esa misma semana, estaban alambrando, clavaron una casilla y una c谩mara, nos vigilan de forma permanente. Saben que me voy, entonces pueden hacer lo que quieran鈥.

Adem谩s, Carmen relat贸 que personal de la propia Polic铆a de C贸rdoba boicote贸 sus intentos de denuncia: 鈥淐uando me acompa帽贸 Sole, esperamos cuatro horas. No pudimos bajar en el Polo de la Mujer con la gente en el tel茅fono, nos nos dejaban bajar para hacer la denuncia, los tipos estaban ah铆. Cuando bajamos a hacer la denuncia, ellos se fueron. Despu茅s, nos cortaron la luz de la Comisar铆a, entonces no pod铆amos hablar por tel茅fono鈥.

Carmen denuncia que recibe amenazas desde el a帽o pasado: 鈥淎l principio, era del mismo Girles. Despu茅s, como hice una denuncia en el Polo de la Mujer y sali贸 a mi favor, me hicieron firmar un acta diciendo que el tipo no se pod铆a acercar a m铆鈥. Sin embargo, Girles 鈥渃ontrata y realiza intercambio permanente de peones para que puedan venir a amenazarme. Estos se帽ores cuentan con gente armada, peones, sicarios ser铆a el nombre apropiado鈥.

鈥淪obre todo, vienen contra m铆 porque soy yo de esa parte. Hace poquito, me enter茅 que lo muestran y lo venden como loteo, trajo compradores y dijo 鈥楢c谩 hago el loteo鈥. Yo vivo en la casa donde quieren hacer negocios. He recibido empujones de los peones, incluso con el maquinista. Trajeron 3 o 4 maquinistas distintos. Incluso de Pizzichini. Amenazas directas ni te cuento, que me iban a desaparecer鈥 Me dijo: 鈥楳ir谩, Carmen, que yo no tengo nada que perder, que por ser de otro pa铆s, tranquilamente me pod铆a desaparecer y nadie me iba a reclamar鈥. Tambi茅n desde el a帽o pasado, entraron con armas y dispararon a los tanques de agua. A los animales tambi茅n, a los perros. Son los mismos procederes de Pluma Blanca鈥, indic贸.

鈥淣os amenazaron que nos iba violar en un callej贸n cuando nos encontraran solas. Nos dijeron: vas a tener que convencer mucho al juez porque la denuncia no es vinculante鈥.

En ese momento, Aldo comparte un encuentro con una de las personas contratadas: 鈥淢e dec铆an que si ten铆an que matar iban a matar, y tengo testigos, era un chico de no m谩s de 18 a帽os. Se les llenaban los ojos de l谩grimas, me dec铆a que no ten铆a nada que perder: 鈥楴o tengo quien me defienda y 茅l (Girles) me est谩 dando trabajo鈥. Est谩 haciendo uso de la vulnerabilidad del chico a beneficio de 茅l鈥.

Patrones de violencia y respuesta colectiva

El di谩logo en la conferencia se abre para recordar que no se trata de casos aislados, sino un modus operandi, como el caso de Casa Bamba donde se instalan, empieza a robar, agredir, buscando echar a la gente. Existe una organizaci贸n que trabaja para liberar territorios. La colonizaci贸n ha cambiado los m茅todos, pero no los fines: excluir y apropiarse de todo.

Frente a este combo de violencias, las comunidades se preparan para movilizarse el pr贸ximo 17 de septiembre en la ciudad de C贸rdoba, territorio Camiare.

Los pueblos ind铆genas de aquella C贸rdoba colonial han decidido unirse m谩s de 100 a帽os despu茅s, junto a otras organizaciones territoriales, ambientales y sindicales, para decir que se encuentran presentes a pesar del exterminio sistem谩tico persistente hasta el d铆a de hoy.

