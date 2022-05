–

De parte de ANRed May 10, 2022 293 puntos de vista

Unidos por el Monte denunci贸 que durante la madrugada la Infanter铆a de la Polic铆a de la Provincia de C贸rdoba desaloj贸 violentamente el acampe que llevaban adelante desde la organizaci贸n Defensores Ambientales Vecinxs de Punilla en Molinari, contra el avance de las obras de la empresa privada SACDE para la construcci贸n de la Autov铆a Variante Costa Azul 鈥 actualmente judicializada por su ilegalidad 鈥 y en defensa del monte nativo. 芦En un operativo sorpresa en medio de la noche, a las 3:40 de la madrugada, en una modalidad totalmente fuera de la ley y sin aviso previo, arremetieron contra el puesto donde dorm铆amos nueve vecinos y vecinas, ech谩ndonos por la fuerza, con total violencia y sin permitir retirar ninguna pertenencia. Incluso veh铆culos quedaron ah铆. Polic铆as varones agarraron violentamente a mujeres, algo tambi茅n ilegal. Nos llevaron de los pelos y nos arrastraron descalzos por la calle. No mostraron ninguna orden de desalojo, ni hubo posibilidad de di谩logo禄, denuncian. Ante el echo, convocaron a concentrar desde las 7 en el ingreso al Camino de la Candelaria, en la ruta 38, a pocos metros del ex peaje de Molinari. Por ANRed.

As铆 lo denunci贸 esta ma帽ana la organizaci贸n ambientalista Unidos por el Monte en sus redes sociales: 芦comunicamos a la poblaci贸n que la Polic铆a e Infanter铆a de C贸rdoba nos desaloj贸 del acampe de Defensores Ambientales Vecinxs de Punilla, en un operativo sorpresa en medio de la noche, m谩s precisamente a las 3:40 de la madrugada, en una modalidad totalmente fuera de la ley. Sin aviso previo arremetieron contra el puesto donde dorm铆amos 9 vecinos y vecinas, ech谩ndonos por la fuerza, con total violencia sin permitir retirar ninguna pertenencia, incluso veh铆culos quedaron ah铆禄, relatan.

Y ampl铆an: 芦polic铆as varones agarraron violentamente a mujeres, algo tambi茅n ilegal. Nos llevaron de los pelos y nos arrastraron descalzos por la calle. No mostraron ninguna orden de desalojo, ni hubo posibilidad de di谩logo. Esto es totalmente fuera de la ley y violatorio de leyes nacionales e internacionales. Las personas estamos sin heridas graves pero en estado de shock ps铆quico por el maltrato y agresividad. Nos llevaron de los pelos y nos arrastraron descalzos por la calle禄, rememoran desde Unidos por el Monte.

Asimismo, denuncian: 芦la polic铆a ha cercado la zona, rodeando a los y las compa帽eras refugiadas, por lo cual no pueden salir, estando privados de la libertad, siendo amenazados, sin sus pertenencias, sin calzado ni abrigo. Por esto se necesita a un abogado y la presencia colectiva de todos y todas禄, remarcan, y agregan: 芦es importante no llegar solos por la amenaza policial y lograr una concentraci贸n colectiva禄, se帽alan, en referencia a la convocatoria que hicieron para el d铆a de hoy a las 7, para concentrarse en el ingreso al Camino de la Candelaria, en la Ruta 38, a pocos metros del ex peaje de Molinari.

En cuanto a la situaci贸n legal del avance de las obras de la autov铆a sostienen: 芦la Justicia sigue sin resolver el Recurso de Amparo debidamente presentado. No se aceptaron los H谩beas Corpus preventivos, figura legal que fue creada precisamente para casos como este para proteger a las personas que ejercen su derecho a la protesta. La ilegalidad de esta obra se manifiesta en cada uno de sus actos. Seguimos manifestando claramente que somos Defensores Ambientales tal cual lo pauta el Acuerdo de Escaz煤. Es muy importante una respuesta comunitaria y popular frente a esta complicidad empresa-gobierno-poder judicial, que pisotea las leyes para arrasar con el territorio, para construir una autopista pensada para el saqueo de recursos y para m谩s negocios inmobiliarios禄.

El pasado viernes asambleas de Punilla levantaron un acampe en la localidad cordobesa de Molinari, donde se instal贸 un obrador para comenzar con las obras de la autov铆a Variante Costa Azul, actualmente judicializada por su ilegalidad. Este domingo 9 la Polic铆a de C贸rdoba se hizo presente custodiando las m谩quinas de la empresa constructora privada SACDE, para que puedan continuar avanzando sobre el monte nativo, a la vera del R铆o Yuspe.

En este marco, el juez de control de Cosqu铆n Ramiro N煤帽ez rechaz贸 el habeas corpus presentado para garantizar la seguridad del acampe, lo cual dio espacio para que tenga lugar la represi贸n.