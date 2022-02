–

De parte de ANRed February 14, 2022 3 puntos de vista

Las organizaciones que el pasado martes 8 realizaron una masiva marcha en la Ciudad de C贸rdoba contra el acuerdo con el FMI realizar谩n este lunes 14 a las 10:30 una concentraci贸n en Tribunales I, una conferencia de prensa y una presentaci贸n ante el fiscal general de la provincia Juan Manuel Delgado contra el fiscal Ra煤l Garz贸n por realizar un 芦planteo anticipado, prematuro y tendencioso禄. Es luego de que Garz贸n expresara en medios de comunicaci贸n que los ataques simult谩neos y coordinados de grupos de encapuchados que sufrieron las organizaciones durante la marcha 鈥 que terminaron con personas heridas y un joven de 15 a帽os internado en terapia intensiva 鈥 fueron un 芦enfrentamiento entre los manifestantes禄. 芦Es una verdadera calumnia. 驴Alguien puede realmente creer posible que columnas que estaban a distancia entre s铆 se hayan enfrentado de manera simult谩nea y coordinada? Las teor铆as de los 鈥榚nfrentamientos internos鈥 recuerda al operativo medi谩tico que intent贸 instalar en 2002 por parte del gobierno de Duhalde en ocasi贸n del asesinato de los compa帽eros Kosteki y Santill谩n禄, remarcan las organizaciones. Por ANRed.

Las organizaciones sociales y pol铆ticas convocantes de la masiva marcha que se realiz贸 el pasado martes 8 contra el acuerdo con el FMI, que sufri贸 en varias de sus columnas ataques simult谩neos y coordinados de parte de grupos de encapuchados armados, informaron que este lunes 14 a las 10:30hs concentrar谩n y realizar谩n una conferencia de prensa en Tribunales I, donde elevar谩n un pedido formal de audiencia 鈥 patrocinado por la abogada Soledad D铆az Garc铆a, abogada y referente del Partido Obrero 鈥 con el fiscal general de la provincia Juan Manuel Delgado para hacer una presentaci贸n contra el fiscal Ra煤l Garz贸n, tras sus expresiones en los medios.

La jornada, anunciaron las organizaciones convocantes, 芦comenzar谩 con una concentraci贸n y posterior conferencia de prensa en el Palacio de Tribunales禄. Adem谩s, detallan que en la misma 芦estar谩n presentes organizaciones como el Polo Obrero, Barrios de Pie, PTS, FOL, OLP R y L, MST, NMAS, Izquierda Socialista, Libres del SUR, Cor, Marabunta y Venceremos, entre otras禄.

As铆 lo anunciaron en un comunicado: 芦la totalidad de las organizaciones que convocamos a la movilizaci贸n del 8F contra el acuerdo del gobierno con el FMI, que sufrimos el accionar de grupos de encapuchados y que termin贸 con manifestantes heridos, entre ellos un chico de 15 a帽os en terapia intensiva, rechazamos de manera tajante los dichos del fiscal Garz贸n, quien actu贸 de oficio sin ninguna denuncia a煤n por parte de los damnificados. El fiscal Garz贸n, qui茅n est谩 鈥榓 cargo鈥 judicialmente de las manifestaciones callejeras, anunci贸 que los incidentes se produjeron internamente entre distintas columnas de manifestantes. Una verdadera calumnia, ya que las acciones denunciadas se sucedieron en distintos puntos del centro de la capital de manera simult谩nea y sin roces entre las organizaciones que nos manifestamos. Prueba de ello es que todos quienes participamos de la movilizaci贸n estamos unidos en la denuncia芦, remarcan.

En la misma l铆nea, agregan: 芦sin presentar una sola prueba de car谩cter pericial, documental ni testimonial, responsabiliza a las propias organizaciones. 驴Alguien puede realmente creer posible que columnas que estaban a distancia entre s铆 se hayan enfrentado de manera simult谩nea y coordinada? Los dichos del fiscal se parecen m谩s una acusaci贸n pol铆tica de car谩cter persecutoria que busca demonizar a las organizaciones que sufrieron el ataque que al intento de esclarecer los hechos禄.

Las organizaciones recuerdan que 芦las teor铆as de los 鈥榚nfrentamientos internos鈥 recuerda al operativo medi谩tico que intent贸 instalar en 2002 por parte del gobierno de Duhalde en ocasi贸n del asesinato de los compa帽eros Kosteki y Santill谩n禄.

Asimismo, repudian al fiscal Garz贸n porque 芦desmiente en sus declaraciones la existencia de heridos al se帽alar que 鈥榥o se pudieron constatar heridas ni utilizaci贸n de ning煤n elemento agresivo鈥. Un verdadero desprop贸sito que niega lo evidente: la hospitalizaci贸n de compa帽eras y compa帽eros que participaron de la manifestaci贸n, algunos de ellos de muy corta edad禄.

芦Otro elemento de extrema gravedad es que el propio Garz贸n se帽ala (haciendo referencia al joven de 15 a帽os hospitalizado) que 鈥楨n di谩logos con 茅l se pudo dar cuenta de que fue herido mediante un arma blanca en las proximidades de la Terminal en circunstancias ajenas a la marcha. Es un joven que estaba junto a otro que fue agredido por otra persona que se intenta individualizar鈥 芦, ampl铆an, y agregan: 芦en momentos que se publicaron estas declaraciones, el joven compa帽ero se encontraba en terapia intensiva imposibilitado de poder hablar, ni con el fiscal ni con nadie. En consulta con sus familiares que lo acompa帽aban, se pudo saber que no se acerc贸 nadie ni de la polic铆a ni el poder judicial al hospital donde estaba internado. Este elemento es grav铆simo, ya que pone en palabras de una v铆ctima, que no pudo haberlas pronunciado por su delicado estado de salud, sembrando nuevamente el manto de dudas sobre las denuncias realizadas por quienes sufrimos la agresi贸n禄, denuncian.

Tambi茅n expresan que les 芦llama la atenci贸n la prematura negaci贸n de la participaci贸n policial, ya que no hab铆a sido se帽alado en ninguna de las denuncias realizadas禄, y cruzaron, adem谩s, al fiscal por manifestar 芦haber analizado las c谩maras ubicadas en la zona y afirma que del estudio de las mismas solo se observa las corridas de los manifestantes pero a rengl贸n seguido afirma que lo que se produjo fue enfrentamientos entre los manifestantes, cosa que como no podr铆a ser de otra manera no se desprende de lo que dice haber observado en las filmaciones, quedando a las claras que es una hip贸tesis falsa sin prueba alguna禄, remarcan.

Por todo lo se帽alado, expresan: 芦desmentimos en un todo las declaraciones del fiscal Garz贸n y denunciamos que estamos en presencia de un operativo de encubrimiento de los responsables de los ataques contra el derecho a la protesta禄.

Ante los hechos sucedidos el martes 8 durante la movilizaci贸n contra el FMI, las organizaciones tambi茅n est谩n impulsando una campa帽a de recolecci贸n de apoyos y adhesiones contra los ataques y por el derecho a la protesta y la movilizaci贸n, al cual se puede acceder a trav茅s de este link: https://forms.gle/VUX12Xpdb4bxGPNu7.

芦Lo sucedido en la provincia que gobierna Schiaretti tiene el agravante de haber tenido lugar en el marco de una masiva movilizaci贸n, en el centro de la segunda ciudad m谩s importante del pa铆s. Eso evidencia la impunidad que consideran tener los atacantes 鈥 se帽ala el petitorio 鈥 Rechazamos este ataque sin precedentes contra la protesta popular, entendiendo que este accionar tiene como trasfondo la siempre persistente campa帽a de gobiernos, de sectores pol铆ticos de derecha y la gran corporaci贸n medi谩tica contra las movilizaciones. Por todo esto, exigimos al poder pol铆tico y judicial el inmediato esclarecimiento de los hechos y rechazamos las declaraciones medi谩ticas del fiscal Garz贸n que intenta sembrar la versi贸n de que fue un enfrentamiento entre las propias organizaciones que nos movilizamos. Es necesario y urgente defender activamente el derecho a la protesta y la movilizaci贸n禄.