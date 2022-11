–

De parte de Indymedia Argentina November 28, 2022 54 puntos de vista

El paro del personal de salud en C贸rdoba contin煤a hasta que los reclamos por mejoras salariales y laborales para el sector sean respondidos.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2022/11/El-paro-del-personal-de-Salud-en-el-valle-de-Calamuchita.mp3

Escuchar el reporte de desde Radio El Brote de Villa Ciudad Parque, C贸rdoba.

鈥淓stamos haciendo s贸lo lo que es urgencias, no se est谩 haciendo nada de lo que es consultas externas, no estamos extendiendo certificados, ni recetas, ni nadaporque estamos de paro. Salvo que se trate de urgencias no estamos haciendo otra cosa鈥, explic贸 Silvina Peir煤, m茅dica obstetra del Hospital Eva Per贸n de Santa Rosa de Calamuchita, a Radio El Brote.

Conciente de que el reclamo lleva varias semanas, la profesional de la salud pidi贸 a la poblaci贸n que acompa帽e el reclamo. 鈥淪iempre es un lugar odioso para la salud hacer paro porque implica perjudicar, de alguna forma, a la poblaci贸n. Estamos pidiendo a la poblaci贸n que, por un lado, se queden tranquilos que todo lo que es urgencia va a ser atendido鈥.

Por otro lado, 鈥渜ue nos acompa帽en en esta lucha, porque lo largo o no de este proceso va a depender un poco de la voluntad del Gobierno, entonces lo que le pedimos a la gente es que nos ayude acompa帽谩ndonos para que el Gobierno de una vez se siente a hacer lo que tiene que hacer y se deje de ningunearnos a todos鈥, a帽adi贸.

Peir煤 es m茅dica especialista hace 27 a帽os y cuenta con un salario b谩sico de $75 mil con 35 horas de trabajo semanal. A ese sueldo se le suman algunos 铆tems que mejoran su ingreso ahora, pero 鈥渘o van a redundar en nuestra jubilaci贸n, y lo que estamos pidiendo es que todos estos 铆tems se apliquen al b谩sico para que realmente tengan impacto jubilatorio, y que el b谩sico est茅 m铆nimamente por encima de la canasta b谩sica鈥.

Adem谩s, explic贸 que otro reclamo es la falta de personal, ya que 鈥渉ace mucho tiempo que no se est谩n dando altas por bajas, o sea, las personas que se jubilan no son reemplazadas鈥.

鈥淭enemos d茅ficit de personal en todos los hospitales de C贸rdoba, y adem谩s tiene un alto porcentaje de sus empleados en situaci贸n laboral precaria porque muchos est谩n trabajando como monotributistas y otros tantos est谩n trabajando con contratos anuales, cosa que es absolutamente ilegal鈥, denunci贸.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/nueva-jornada-de-paro-de-trabajadores-y-trabajadoras-de-la-salud/