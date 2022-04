–

Después de 9 años de persecuciones, hostigamiento y armados de causas contra la familia de Lucas Funes, víctima de gatillo fácil, la Fiscalía de segundo turno elevó a juicio la causa por el asesinato del joven ocurrido en la ciudad de Rio Tercero en el año 2012. Por el caso, policías de alto rango deberán enfrentarse a la justicia. «Hay que remarcar con firmeza el grado de impunidad que rodea al caso que involucra a más de 20 policías de la departamental Tercero Arriba de la policía de Córdoba en una ciudad donde ningún caso ha sido resuelto a lo largo de 30 años en donde factores de poder se encuentran complicados, denotando la evidente connivencia político/judicial que posibilita el sistemático encubrimiento de funcionarios amigos del poder» expresaron desde la Comisión Provincial contra la Violencia Institucional de Córdoba. Por ANRed

La causa y sobre todo, la familia Funes que puso el cuerpo dignamente en defensa de la verdad y memoria de Lucas, debió atravesar diversos intentos de protección y encubrimiento para evadir la responsabilidad policial en el asesinato de Lucas resguardando a los implicados entre los cuales se encuentran Luciano Carnero como principal autor del disparo letal y Javier Belmonte, implicado también en el hostigamiento y asesinato del joven Yamil Malizia entre otros, a la fecha en funciones, habiéndose registrado ascensos dentro de la fuerza a modo de premiar la criminal actuación policial» manifestaron desde a Comisión Provincial contra la Violencia Institucional de Córdoba.

Familiares de las víctimas denuncian que los policías sospechados de los crímenes nunca fueron separados de sus funciones y algunos fueron trasladados a poblaciones cercanas a modo de descomprimir y soslayar responsabilidades, como Belmonte en Colonia Almada y Ángel Oyola en Rio de los Sauces.

«Otros fueron ascendidos a cargos de fundamental relevancia desde donde dirigen operaciones de intimidación y amedrentamiento hacia las familias con total impunidad, permitiendo intervenir y entorpecer el proceso de investigación a gusto y antojo desde adentro. No es un hecho menor que Luciano Carnero tras haber cometido el asesinato, haya sido elegido y designando por el poder judicial como investigador en la misma fiscalía que debía investigar su crimen ni el reiterado intento de sobreseimiento, rechazado en dos oportunidades por la cámara del crimen de Villa María en virtud de las pruebas obrantes que ordena investigar mejor a los funcionarios judiciales de Rio Tercero» agregaron.

«Tampoco podemos dejar de citar que Carnero tuvo a su cargo la investigación por el hostigamiento y asesinato de Yamil Malizia. En los sangrientos pasillos de tribunales se lo reconoce como un personaje oscuro de quien las familias debemos cuidarnos. Cuidado, no es policía común recomiendan algunos letrados. Mano derecha de la ex fiscal Heredia Hidalgo quien se desempeñó como pro-secretaria al momento del asesinato de Lucas. Carnero ostenta un poder anormal debido a sus conocimientos en el manejo de redes sociales y posición de privilegio siempre en ascenso, desempeñándose a la actualidad en el escuadrón de infantería» agregaron desde la Comisión.

«Desde nuestra comisión celebramos este pequeño gran avance de la lucha organizada contra mafias constituidas para garantizar la impunidad a los asesinos de nuestros hijos cuando los asesinos pertenecen al mismo círculo de poder. No bajamos los brazos, no cedemos en el reclamo. No dejamos de denunciar la connivencia político/judicial. No olvidamos ni perdonamos» finalizaron.