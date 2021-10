–

Ante la falta de respuestas a la problem谩tica las familias asentadas en el barrio Las Playas ocuparon pac铆ficamente el edificio ejecutivo. Alrededor de 20 familias tomaron hoy por la ma帽ana la Municipalidad. Una de las mujeres coment贸 a este medio que la raz贸n que motiv贸 esta iniciativa fueron 鈥渢odas las promesas que hicieron y nunca cumplieron鈥. Por Tribuna.

Adem谩s, desde el municipio se comprometieron en reiteradas ocasiones a brindar servicios b谩sicos, agua y loteo para comenzar la construcci贸n de las viviendas, cuesti贸n que al d铆a de hoy -despu茅s de 6 a帽os de reclamo- sigue sin cumplirse. 鈥淧iensan que somos perros, nos tienen tirados ah铆鈥, comentaba una de sus participantes.

鈥淓l resultado de las reuniones fue nula, se tiran la responsabilidad unos a otros pero ninguno soluciona el problema鈥, continu贸.

鈥淓l objetivo nuestro es obtener respuestas hoy, estamos cansados de palabras鈥, dijo otro de los participantes. 鈥淎ntes de estar a la deriva all谩 en los terrenos nos vamos a quedar ac谩 hasta que solucionemos este problema鈥.

Tambi茅n coment贸 sobre la dif铆cil situaci贸n de las familias: 鈥淟a plata no alcanza a fin de mes, no alcanza ni para comer, la situaci贸n no da para m谩s鈥. 鈥淣o nos queda otra, no tenemos opci贸n鈥, sentenci贸.

