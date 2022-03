–

Esta ma帽ana una movilizaci贸n en reclamo por la educaci贸n p煤blica fue reprimida por la polic铆a de la Provincia de C贸rdoba que gobierna Juan Schiaretti. 鈥淓n el inicio de las clases muchas escuelas no arrancaron por la falta de agua y las condiciones edilicias miserables. Decidimos ir en principio a Desarrollo Social y no nos atendieron, por eso fuimos a la Gobernaci贸n a exigirle al gobernador una respuesta. Ah铆 nos reprimi贸 la infanter铆a. El reclamo es principalmente por 煤tiles escolares, ya que muchas compa帽eras ante la desocupaci贸n y salarios de miseria no pueden comprarlos para sus hijos鈥, coment贸 una integrante de la organizaci贸n Votamos Luchar. Por la represi贸n hubo heridos y mujeres asfixiadas por el gas pimienta. Las organizaciones de la Unidad Piquetera emitieron un comunicado de denuncia y repudio a los hechos: 鈥渁nte el reclamo por el derecho a estudiar, donde se solicitan kits escolares la respuesta de Schiaretti es la represi贸n y la mano dura禄. Por ANRed

Hoy en las puertas de la Gobernaci贸n en la ciudad de C贸rdoba, las organizaciones piqueteras MTR Votamos Luchar, 17 de Noviembre, MAR y FAR fueron reprimidas por la polic铆a con gases y balas de goma cuando reclamaban por el derecho a la educaci贸n p煤blica y la entrega de 煤tiles escolares, que el Gobernador se hab铆a comprometido a entregar.

En di谩logo con Anred, una de las manifestantes de la agrupaci贸n Votamos Luchar coment贸: 鈥淰enimos dando un plan de lucha entre algunas organizaciones sociales en conjunto por la educaci贸n p煤blica, fundamentalmente por 煤tiles escolares ya que muchas compa帽eras no llegan a comprarlos dada la situaci贸n de los salarios de miseria y desocupaci贸n鈥. Y agreg贸 sobre la situaci贸n de las instituciones educativas en la provincia: 鈥淓n el inicio de las clases muchas escuelas no arrancaron por la falta de agua y las condiciones edilicias禄.

Sobre la protesta de hoy, la militante coment贸: 鈥渆n principio se defini贸 ir a Desarrollo Social y ah铆 no nos atendieron, por eso decidimos ir a la Casa de Gobierno a exigirle al Gobernador Schiaretti que nos d茅 una respuesta. Ah铆 nos estaba esperando la Infanter铆a y cuando comenzamos a armar la olla popular comenzaron a forcejear y a querer llevarse las cosas. Nos sacaron un gacebo, tiraron las ollas, garrafas. Hay compa帽eras heridas y asfixiadas con el gas pimienta.禄

Ante los hechos, organizaciones de la Unidad Piquetera emitieron un comunicado: 鈥淒esde la unidad piquetera repudiamos el accionar represivo de la polic铆a de Schiaretti, que en la ma帽ana de hoy reprimi贸 a familias trabajadoras y a organizaciones (MTR votamos luchar, MAR, 17 de Noviembre y FAR), que se movilizaban a casa de gobierno reclamando por kits escolares para los y las pibas de las barriadas populares.禄

Promesas sin cumplir

El 25 de febrero, poco antes de iniciarse las clases, el gobernador tuite贸: 鈥淐uidar la educaci贸n en C贸rdoba significa volver a la presencialidad, cuidar a nuestros docentes y alumnos y darles las herramientas para que haya una verdadera mejora en la tecnolog铆a al momento de aprender. Cuidar la educaci贸n es fortalecer el futuro de nuestra provincia.鈥 Fue el marco del anuncio del programa Inclusi贸n Digital Educativa, donde adem谩s expres贸: 鈥淐uando faltan pocos d铆as para la vuelta a clases de manera presencial, quiero ratificar la decisi贸n del Gobierno provincial de que las escuelas no se cierran y que van a funcionar todo el a帽o con las caracter铆sticas y cuidados que impone la pandemia.禄

Sin embargo en el documento las organizaciones denunciaron 鈥淓ste es el mismo Schiaretti que prometi贸 miles de computadoras para que los y las pibas de escasos recursos pudieran estudiar en la virtualidad, de las cuales no garantiz贸 ninguna. El que impuso una vuelta a una normalidad forzada en donde los colegios devastados por la falta de mantenimiento e inversi贸n, se caen a pedazos, donde los salarios docentes est谩n muy por debajo de la inflaci贸n. El mismo Schiaretti que sigue dando la espalda a miles de pibes que se ven obligados a abandonar sus estudios. Ahora, ante el reclamo por el derecho a estudiar, donde se solicitan kits escolares su respuesta es la represi贸n y mano dura.禄

Y finalizaron: 鈥淎nte esta situaci贸n exigimos que se retire el aparato represivo y que se provea de los kits escolares a las organizaciones en lucha y a todos los pibes y pibas que lo necesitan. Basta de represi贸n.禄 El documento es firmado por MST Teresa vive, MAR, FAR, MTR-VL, Polo obrero,17 de noviembre,Cuba-MTR.