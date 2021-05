–

De parte de Periodico Anarquia May 18, 2021 295 puntos de vista

鈥溌縃abe铆s organizado ya vuestra colectividad? No esper茅is m谩s 隆Ocupad las tierras! Organizaos de manera que no halla jefes, ni par谩sitos entre vosotros. Si no realiz谩is eso, es in煤til que continuemos hacia adelante. Tenemos que crear un mundo nuevo, diferente al que estamos destruyendo鈥

J. Buenaventura Durruti.

Apur谩te compa, construyamos lo otro, pongamos en funcionamiento nuevos sentidos, mostremos como la autoorganizaci贸n no s贸lo es posible sino m谩s deseable y est谩 m谩s viva que nunca.

Apur茅monos a empujar un mundo decidido a acabar con la nuestra y las otras especies, a consumir todos los bienes naturales y a deshacerse de las personas que les 鈥渟obran鈥.

Los proyectos autoorganizados existen, pueden ser potenciados, merecen ser m谩s fuertes y son la demostraci贸n de que la autonom铆a no es un sue帽o loco futuro sino una tensi贸n actual, una realidad de lucha que hoy tenemos.

No hay que inventar las pr谩cticas que ya existen, hay que reconocerlas y potenciarlas. Hay que empujar sin temor nuestros proyectos a todos los rincones. A todos los barrios, a todas las casas鈥