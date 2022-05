–

De parte de Nodo50 May 12, 2022 210 puntos de vista

Corine Pelluchon trabaja con prop贸sitos a largo plazo. La fil贸sofa francesa es vegana y autora, para m谩s se帽as, del Manifiesto animalista, pero sabe que no conseguir谩 que los humanos dejen de comer carne de la noche a la ma帽ana. Es partidaria de la transici贸n energ茅tica, pero opina que este proceso s贸lo puede desarrollarse en un periodo dilatado, sin revoluciones ni cambios radicales de paradigma. Su meta, como anuncia el t铆tulo de su 煤ltimo ensayo, Reparemos el mundo (publicado por Ned Ediciones y traducido por Sion Serra Lopes), tambi茅n es una tarea lenta, ya que trata de reconciliar al ser humano con el mundo natural. Sobre estas ideas dialog贸 con el paleont贸logo Juan Luis Arsuaga en el Institut Fran莽ais de Madrid.

Todo el pensamiento de Pelluchon est谩 articulado en torno a la, a su juicio err贸nea, contraposici贸n entre derechos humanos y derechos animales (en los que podr铆amos englobar a toda la naturaleza). La Ilustraci贸n coloc贸 al ser humano en la cima de la pir谩mide. El resto de los seres vivos, en ese esquema, estaban por debajo. 芦Pero no somos ni mejores ni peores禄, explica Pelluchon. 芦Simplemente vivimos existencias heterog茅neas禄.

Como aclara Arsuaga, 芦la especie humana s贸lo era una especie m谩s hasta hace 11.000 a帽os. Es verdad que pint谩bamos bisontes en las paredes y que uno puede sentirse superior desde el punto de vista art铆stico o intelectual, pero en el ecosistema nuestra especie s贸lo era una m谩s, sin ning煤n impacto especial, sin gran capacidad de transformaci贸n. Todo esto cambia con un invento: la domesticaci贸n de los animales y de las plantas. Ese es el gran cambio. No es un cambio biol贸gico ni evolutivo. Es la misma especie de siempre, pero que empieza a cultivar y a criar ganado禄.

En opini贸n de Pelluchon, 芦hay que modificar la concepci贸n del sujeto que sirvi贸 de base a las filosof铆as de los siglos XVII y XVIII que representaron al hombre como un imperio dentro de un imperio, y a la naturaleza como un mero fundamento禄. Entre los conceptos que la autora cree que debemos modificar est谩 芦el dualismo cultura-naturaleza禄. Reconfigurar esta perspectiva es vital para hacer frente al desaf铆o clim谩tico. 芦Y no hay un manual para hacerlo. Esto no es como reparar un coche禄, avisa. 芦No hay recetas, hay una actitud. Lo que yo propongo para poner la ecolog铆a en el centro de la pol铆tica es, dig谩moslo as铆, una revoluci贸n antropol贸gica. Se trata de promover un medio de desarrollo menos deshumanizador, menos injusto para los humanos y los no humanos, m谩s sostenible. Hay que hacer un cuestionamiento de nuestro pensamiento, de toda nuestra educaci贸n, que nos hace creer que los otros seres vivos son simples medios para nuestros fines禄.

Pelluchon ha bautizado este orden (de alguna manera, antinatural) como 芦esquema de la dominaci贸n禄. Este esquema 芦lo transforma todo禄, asegura. 芦La agricultura, la ganader铆a, nuestra relaci贸n con los otros, la pol铆tica, el trabajo鈥 Todo lo transforma en guerra. Es una dominaci贸n, no s贸lo de los dem谩s, sino de la naturaleza externa, de los ecosistemas, y tambi茅n de nuestra propia naturaleza interior禄. La clave de la reconciliaci贸n entre nosotros y la naturaleza es 芦el reconocimiento de nuestra finitud, de nuestra vulnerabilidad y de nuestra condici贸n terrestre. Y el conocimiento de nuestra interacci贸n con otros seres vivos禄. A su juicio, esta toma de conciencia tiene un 芦impacto en nuestros afectos, en nuestra vida emocional. Cambia nuestra manera de actuar y tambi茅n nuestras aspiraciones y deseos禄. Ella sit煤a este cambio no s贸lo a nivel individual (que tambi茅n) sino a 芦nivel civilizatorio禄.

El reto de la carne

Entre los cambios que el ser humano debe acometer frente a la emergencia clim谩tica est谩 el de la alimentaci贸n. En este asunto Pelluchon hace una distinci贸n entre el veganismo y el vegetarianismo de orden filos贸fico y el que imponen los l铆mites del planeta. 芦Yo suscribo el primero, porque creo que arrebatarle la vida a un animal que quiere vivir, y que a veces es un simple beb茅, no es algo que se pueda hacer alegremente禄, explica Pelluchon. 芦A ese veganismo 茅tico hay que a帽adir otro ligado a las condiciones actuales. Cuando yo era ni帽a hab铆a 3.000 millones de personas en el mundo y en mi casa com铆amos carne dos veces por semana. Entonces era una cantidad aceptable. Hoy tenemos otras condiciones demogr谩ficas, ecol贸gicas y sociales. Comer carne todos los d铆as, cuando pronto seremos 8.000 millones de personas, simplemente no es viable禄.

Entre las razones que enarbolan los enemigos del vegetarianismo est谩 el hecho de que siempre hemos comido carne, incluso de que nuestro desarrollo cerebral, a lo largo de la evoluci贸n, est谩 ligado al consumo de carne. Podr铆a ser cierto, aunque en la Prehistoria hab铆a unos condicionamientos f铆sicos que ahora no sufrimos.

芦Los yacimientos est谩n llenos de huesos de herb铆voros consumidos por nuestros antepasados, eso es una evidencia禄, explica Juan Luis Arsuaga. Y el fen贸meno se da en mayor medida 芦en latitudes con climas estacionales, como la nuestra. En esas condiciones s贸lo se pod铆a ser carn铆voro porque no hab铆a ning煤n alimento vegetal disponible para un ser humano durante tres cuartas partes del a帽o. S铆 lo hab铆a en la 茅poca de la fructificaci贸n, pero entonces los 谩rboles frutales no eran como los de ahora, que han sido modificados a lo largo de siglos de selecci贸n artificial. Un manzano silvestre, por ejemplo, da un fruto muy peque帽o. Las bellotas no eran consumibles. Casta帽as hab铆a muy pocas. S铆 hab铆a, por ejemplo, bayas y ar谩ndanos, pero todo en cantidades peque帽as y limitadas a un periodo de tiempo禄.

驴Puede usarse este argumento hist贸rico para seguir consumiendo carne? En absoluto, y menos en las cantidades en las que los humanos lo hacemos en la actualidad. 芦Se consume demasiada carne禄, afirma Arsuaga. 芦La mayor parte de las prote铆nas animales que consumimos van directamente a la orina en forma de metabolitos. No se asimila. Una persona adulta, con una actividad normal, necesita muy pocos gramos de prote铆nas al d铆a, y esto incluye las prote铆nas vegetales, claro. El equivalente ser铆a apenas una loncha de jam贸n. Consumimos un exceso de grasas animales que no s贸lo no son beneficiosas sino que son perjudiciales para la salud. Y para el planeta m谩s. Porque hay una cosa que se llama pir谩mide tr贸fica y en cada uno de los escalones se pierde la mayor parte de la energ铆a. Por eso es preferible consumir vegetales que consumir animales que se alimentan de vegetales. El hecho inobjetable es que se produce much铆sima carne. No un poco m谩s sino varios 贸rdenes de magnitud m谩s de la que es necesaria. Por eso se deber铆a reducir. Esto no admite discusi贸n. Es un hecho禄.

Pelluchon, a pesar de su compromiso animalista, no busca culpabilizar a los consumidores de carne. Cree, m谩s bien, en un proceso de sensibilizaci贸n que conduzca al reconocimiento de que 芦la matanza inducida de un animal para alimentarse o vestirse es moralmente problem谩tica禄. Y para ello funciona mejor la emoci贸n que la raz贸n.

Es precisamente este exceso racionalista heredado de la Ilustraci贸n el que combate en sus libros. Con muchos matices, claro. Tantos que corre el riesgo de no ser entendida en una sociedad polarizada que quiere explicarlo todo en 280 caracteres. La raz贸n, como explicaba en su libro Les Lumi猫res 脿 l鈥櫭e du vivant, debe ser defendida con u帽as y dientes pero no puede ser reducida a un mero instrumento de c谩lculo y explotaci贸n. De la Ilustraci贸n, como de todos los procesos desarrollados en el pasado, 芦deben recuperarse algunas cosas y desechar otras禄, explica.

Juan Luis Arsuaga y Corine Pelluchon durante el debate moderado por la periodista Adeline Marcos Talva en el Institut Fran莽ais de Madrid.

Los peligros de la nostalgia

Arsuaga coincide con ella en el peligro que entra帽a la nostalgia, que no es algo actual, ni mucho menos: 芦Todas las culturas y civilizaciones han cre铆do en el mito de un pasado mejor en armon铆a con la naturaleza. Es el mito del buen salvaje de Rousseau, en pocas palabras. Hay que recordar que en el siglo XIX la esperanza de vida era de 30 a帽os y que la mitad de los ni帽os se mor铆a antes de cumplir cinco a帽os. 驴Acaso hay alguien que tenga nostalgia de la mortalidad infantil? Para algunos parece ser el ideal en cuanto a sostenibilidad, pero lo cierto es que eran sociedades patriarcales en las que la libertad no exist铆a. Cuidado con estas nostalgias agrarias o ruralistas. En general, las soluciones a los problemas del presente est谩n en el presente, no en el pasado. No vamos a desinventar el avi贸n. Lo que se inventa no se puede desinventar. Las tecnolog铆as, y aqu铆 podr铆amos incluir tambi茅n el gran cambio que se produjo con la agricultura, no se desinventan. En todo caso se desarrollan. Habr谩 que ver c贸mo nos desplazamos con avi贸n, o sin 茅l, pero de una manera que sea lo menos lesiva para el medioambiente禄.

En cuanto al desaf铆o clim谩tico, Arsuaga se mostr贸 optimista. 芦El pesimismo es una excusa para no hacer nada, para no comprometerse. Pensar que las cosas se pueden cambiar es una obligaci贸n moral禄, asegur贸. En realidad, 芦no hay ninguna raz贸n cient铆fica para decir que es imposible que las pr贸ximas generaciones puedan vivir en este planeta vidas plenas, felices y en armon铆a con la naturaleza. No la hay. Las razones para negar esa posibilidad no son de orden cient铆fico, son de car谩cter pol铆tico. En Sumatra se est谩n sustituyendo los bosques originales por plantaciones de palma que no son para el consumo de los indonesios sino para el de los habitantes del Occidente opulento. En el fondo del problema ecol贸gico est谩 la injusta distribuci贸n de la riqueza, que est谩 en manos de unos pocos禄.

Pelluchon comparte esta visi贸n, pero se esfuerza, en todas sus intervenciones, en desideologizar la causa ecologista. Esta postura, sin duda repelente a primera vista, tiene su explicaci贸n. Convertir la emergencia clim谩tica en munici贸n para la batalla cultural desatada por la derecha global podr铆a conducirnos al desastre. La ciudadan铆a, sobreexcitada por un ecosistema medi谩tico y digital conservador (cuando no ultra), vota frecuentemente en contra de sus propios intereses. Es un hecho que las condiciones materiales de vida ya no constituyen un argumento s贸lido en ning煤n proceso electoral. Y las naturales o las ecologistas mucho menos. 芦Desconf铆o de las llamadas a la revoluci贸n. La 煤nica cosa que yo quisiera eliminar es el dogmatismo禄, explica. 芦No porque yo sea una persona amable sino porque tengo un sentido muy desarrollado para la tragedia. Creo que la violencia y el mal son tentaciones constantes禄.

En cualquier caso, la fil贸sofa francesa no pierde de vista las implicaciones sociales de la necesaria transici贸n energ茅tica: 芦Es un proceso que hay que colocar en un contexto social, geogr谩fico y cultural. Y es perfectamente realizable. Por ejemplo, 驴podemos cambiar el modo de producci贸n ganadero? Por supuesto. Yo soy abolicionista, pero hasta que llegue el d铆a del fin de la explotaci贸n animal creo que habr铆a que dar un salario de compensaci贸n a las personas que se dediquen a esa actividad de forma extensiva, a peque帽a escala y respetuosa con el medioambiente. Porque, adem谩s, tienen un papel en la composici贸n del paisaje. Pero las decisiones no pueden tomarse desde arriba, de forma vertical y tecnocr谩tica. Y, con m谩s motivo a煤n, debemos huir de la tentaci贸n autoritaria. La mayor parte de los pol铆ticos est谩n de rodillas ante el poder del dinero. Alimentan un sistema extractivista y productivista. Es normal que los j贸venes est茅n enfadados. Yo tambi茅n comparto esa c贸lera. El problema es saber qu茅 hacemos con ella. Porque, a veces, la c贸lera puede ser mala consejera禄.