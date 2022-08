–

Alberto Cormillot no necesita presentaci贸n, lleva d茅cadas en la televisi贸n, en radio, diarios, revistas, en las estanter铆as de las librer铆as y en redes sociales, haciendo negocios no con la salud, sino con el gordoodio y la gordofobia. 驴O vamos a decir que un pesaje de eliminaci贸n como los de Cuesti贸n de Peso, transmitido en vivo y con primeros planos de los rostros sufrientes de quienes deb铆an pesarse, era realmente una instancia de fomento de los h谩bitos saludables y del amor propio? Por La Retaguardia.



Redacci贸n: Chechu Rodr铆guez. Edici贸n: Tamara Alfaro Moreno/Pedro Ram铆rez Otero. Ilustraci贸n: Chechu Rodr铆guez/La Retaguardia

El pasado martes, en el programa La Puta Ama, de Florencia Pe帽a, volvi贸 a tocar el tema en el que se especializa y decidi贸 explicar c贸mo la p茅rdida de peso impacta en la relaci贸n con el propio cuerpo y en las reacciones de los dem谩s, de la siguiente manera:

鈥淓l ejemplo que yo doy es la gordita de la oficina. Si sos una chica que pesa 120, 130 (kilos) en la oficina, muy posiblemente, tus amigos, si te ponen una mano encima, te la ponen como un buen compa帽ero. Si vos baj谩s 30, 40 kilos, ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compa帽ero, y te ponen la mano encima con otra intenci贸n鈥 驴No? Eso puede parecer una discriminaci贸n, pero es as铆鈥.

Un gui帽o a la misoginia, a la heteronorma, al gordoodio y al acoso laboral, coronado con una lavada de manos.

Alberto Cormillot comienza su diatriba usando el t茅rmino 鈥済ordita鈥. Y las personas gordas reconocemos cu谩ndo el diminutivo responde al cari帽o y cu谩ndo a la condescendencia, porque recibimos much铆sima de 茅sta 煤ltima: todos los d铆as, en cualquier 谩mbito, alguien nos explica algo sobre nuestro cuerpo y el sobrepeso, como si fu茅ramos infantes que viven dentro de un termo: en un tono que puede variar entre el cari帽o, la pena e incluso el rega帽o, recibimos sugerencias sobre ejercicios, dietas, recetas y gimnasios. Se nos hace notar que tenemos sobrepeso o que 茅ste ha aumentado. Nos enumeran todos los problemas de salud que podr铆a provocar el sobrepeso y/o todos los beneficios de perderlo. Nos comentan cu谩nto m谩s levante podr铆amos tener bajando de peso o se ponderan los aspectos m谩s agradables de nuestra personalidad a modo de premio consuelo鈥

鈥淕ordita/o鈥 funciona de la misma manera que t茅rminos como 鈥渕u帽eca鈥, 鈥渃hiquita鈥, 鈥渘ena鈥 o 鈥渕inita鈥: disminuyen a la persona a la que se est谩n refiriendo. Y as铆 como el mansplaining infantiliza a las mujeres, el thinsplaning, es decir, las explicaciones condescendientes que recibimos las personas gordas sobre nuestra salud, nuestros cuerpos y nuestros v铆nculos sexoafectivos, entre otros temas usuales, por parte de personas no-obesas, nos coloca en un lugar similar, nos infantiliza.

Sorprendiendo a nadie, Cormillot a帽ade al thinsplaining una pizca de misoginia y heteronorma: valida el acoso sexual en el ambiente laboral y la mirada masculina como indicadores de la belleza femenina, asocia la delgadez con la belleza, la gordura con la fealdad, cosifica a la mujer y asume la heterosexualidad de todas las personas involucradas en la situaci贸n.

Y adem谩s, culpa a la gordita de la oficina por la falta de inter茅s sexual que, supuestamente, sus compa帽eros de trabajo manifiestan hacia ella: s贸lo necesita perder 30 o 40 kilos (ni m谩s ni menos que del 25% al 33% de su masa corporal) para que ellos comiencen a tocarla sexualmente.

En el imaginario social, las personas delgadas son m谩s exitosas econ贸mica y socialmente: se cree que gozan de mayor control de sus impulsos, que son emocionalmente m谩s estables, m谩s organizadas, m谩s productivas, se asume que hacen un esfuerzo por mantenerse as铆, una suerte de meritocracia est茅tica. Por el contrario, se asume que una persona es gorda porque carece de autocontrol, porque no tiene fuerza de voluntad, porque no es capaz de comprender en profundidad las consecuencias de sus decisiones, porque es perezosa y descuidada o porque no se ama (sin mucho esfuerzo, aqu铆 tambi茅n podr铆amos establecer un paralelismo entre el estereotipo delgado con el masculino y el estereotipo gordo con el femenino). As铆, el sobrepeso ser铆a el signo visible de la improductividad, algo completamente indeseable para el capitalismo. O de la resistencia a los c谩nones de belleza hegem贸nicos. O a煤n peor: a ambos, si se trata de una persona gorda que se siente feliz, orgullosa, c贸moda consigo misma, deseable.

De aqu铆 (y no del peso o el tama帽o) proviene el rechazo y la discriminaci贸n que sufren las personas gordas, la cual no se limita a los v铆nculos sexoafectivos: la vemos en las escuelas en forma de bullying, en los trabajos en que la 鈥渂uena presencia鈥 no incluye sobrepeso. Tambi茅n lo notamos en los uniformes escolares y laborales que debemos pagar aparte para que sean hechos a medida, en la ropa que no conseguimos o que pagamos mucho m谩s cara. Ni hablar de los asientos de cualquier transporte en los que no cabemos y en la multitud de im谩genes que vemos a diario en redes sociales, publicidades, TV, etc茅tera, en las cuales nuestros cuerpos s贸lo aparecen para vendernos alg煤n producto de belleza, a modo de inclusi贸n forzada y marketinera.

Esto, todo esto, es gordofobia: 鈥淎cciones, discursos y pr谩cticas que prejuzgan, burlan, rechazan, marginan y vulneran los derechos de las personas bajo el pretexto de la gordura鈥 (Anybody Argentina). Y el resultado de la gordofobia es el gordoodio, el rechazo, la discriminaci贸n y la violencia que sufren las personas gordas, por el s贸lo hecho de ser gordas (Anybody Argentina). Y el resultado del gordoodio son el autoodio y los trastornos alimenticios.

Cormillot cierra con 鈥渆so puede parecer una discriminaci贸n, pero es as铆鈥. Y s铆: efectivamente todas las personas gordas hemos sufrido, al menos una vez, el rechazo o la invisibilizaci贸n por nuestro sobrepeso, lo cual es discriminatorio. Pero lo dice a modo exculpatorio, como si no fuera 茅l quien trae este discurso cargado de prejuicios a la televisi贸n de aire. Con la frase final, Cormillot se corre del lugar de formador de opini贸n que efectivamente ocupa, se desliga de los prejuicios que 茅l mismo ha ayudado a consolidar durante a帽os y con los que se ha llenado los bolsillos.

En unos pocos segundos en televisi贸n abierta, Cormillot se las arregl贸 con un 鈥渆s as铆鈥 para naturalizar y convertir en sentido com煤n toda la discriminaci贸n, el maltrato, la humillaci贸n,el miedo, el aislamiento, toda la invisibilizaci贸n que sufrimos las personas gordas. Y ninguna (隆ninguna!) de las personas que estaban en el programa dijo nada al respecto. Quedar谩 para otro momento debatir qu茅 responsabilidad tienen los medios de comunicaci贸n en la difusi贸n de discursos de odio como 茅stos.

La disculpa que public贸 luego 鈥攇rabada a las apuradas, sin pensarla demasiado, en el auto, camino al trabajo y ojal谩 no conduciendo鈥 es m谩s de lo mismo: que viene denunciando la discriminaci贸n que sufren las personas gordas desde hace 60 a帽os y que lo seguir谩 haciendo, cual aliado de nuestro activismo gorde 鈥攁ctivismo gordo que incluye a todas las identidades sexogen茅ricas鈥.

脡l, que ha hecho de la discriminaci贸n gordof贸bica un negocio.

脡l, que en todo este ejemplo, ni en sus disculpas, mencion贸 el concepto de salud.

