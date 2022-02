–

February 15, 2022

El 11 de febrero se celebró una nueva reunión de RRHH y el Servicio de Prevención con l@s Delegad@s de Prevención de todas las empresas del Grupo Atos para hablar sobre el Coronavirus.

RRHH informa que a fecha del día de la reunión había 21 bajas por Covid en el Grupo Atos.

Los casos positivos detectados en los Centros de Trabajo se comunicaron por correo a l@s Delegad@s de Prevención correspondientes, también se avisó a sus compañer@s, se hizo limpieza de la zona y al día siguiente ya no fueron a la oficina.

Sobre la posibilidad que algunos colectivos (mayores de 50 años, personas vulnerables…) no se incorporen de momento a la oficina, RRHH dice que no se justifica de ninguna manera y por tanto no se lo plantean.

Se reitera por parte de l@s Delegad@s de Prevención, la colaboración con la empresa y que se tengan en cuenta sus peticiones. Se insiste en que este grupo es de Prevención y se deberían tomar acciones preventivas y no reactivas de lo que va sucediendo.

Aventurar la fecha del 21 de febrero para retornar a las oficinas con las cifras actuales y a la espera de ver los últimos datos en los días anteriores es como no decir nada, y lo único que produce es estrés a la plantilla. Lo lógico sería retrasar el retorno, para prevenir posibles contagios adicionales, hasta que la situación lo permita, y no de golpe.

La conclusión es que la empresa mantiene la fecha del 21 de febrero para la incorporación, a no ser que cambien de criterio la semana del 14 de febrero.