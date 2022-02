–

El 25 de febrero se celebr贸 otra reuni贸n de RRHH y el Servicio de Prevenci贸n con l@s Delegad@s de Prevenci贸n de las empresas del Grupo Atos para hablar sobre el Coronavirus.

La empresa informa de que a fecha del d铆a de la reuni贸n hay 20 positivos, que hay estancamiento en cuanto a n煤mero de casos y que los casos diarios van bajando.

Algun@s Delegad@s de Prevenci贸n comentan que el comedor sigue siendo un riesgo de contagio y se pide que se cierre… ha habido bastante aforo esta semana. Otros Delegad@s de Prevenci贸n piensan que el cierre del comedor no es la soluci贸n porque si no se come en el comedor se comer谩 en un restaurante, que la soluci贸n es el Teletrabajo. Si se decide cerrar el comedor se comunicar谩.

Las salas de reuniones est谩n abiertas bajo petici贸n… no todas est谩n habilitadas, s贸lo las m谩s grandes.

Mientras no exista un confinamiento

total, no tiene sentido mantener el Teletrabajo. Se mantiene la

asistencia presencial con cierta flexibilidad estas semanas. La idea es seguir fomentando el

Teletrabajo mientras sea posible… se busca un Teletrabajo h铆brido de

varios d铆as presenciales y otros no.

Se propone que se comunique a

los responsables las medidas de flexibilidad porque alguno las

desconoce. La empresa comunicar谩 a los HRBP estas medidas (teletrabajar menos del 30% con acuerdo del gerente).

L@s Delegad@s de Prevenci贸n opinan que las medidas para el personal del Bench del Teletrabajo menor al 30% han sido beneficiosas. Deber铆an extenderse las medidas la pr贸xima semana. La empresa dice que en principio se van a mantener estas medidas.

Se pregunta porqu茅 el personal del Bench tiene distintas caracter铆sticas en cuanto a condiciones, se dice que es discriminatorio. La empresa dice que el Bench tiene sus caracter铆sticas especiales y tiene sus gestores como cualquier otro proyecto.

Se pregunta porqu茅 se est谩 denegando el Teletrabajo en el Bench. La empresa dice que no es motivo estar en el Bench para no dar el Teletrabajo, pero el hecho es que s贸lo 30 personas lo tienen.

Siguen sin hacerse actas de estas reuniones, se deber铆an hacer y aceptarse por ambas partes. Esto es una no conformidad en las auditor铆as a pesar de lo cual el Servicio de Prevenci贸n dice que no las va a hacer. Se pidi贸 aumentar el tiempo de las reuniones, y no se ha tenido en cuenta. Seg煤n la empresa 30 minutos es suficiente.

La empresa propone comunicar las medidas sobre Coronavirus con periodicidad quincenal en lugar de semanal… la pr贸xima reuni贸n ser谩 en dos semanas, salvo necesidad especial.