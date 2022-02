–

De parte de Anarquia.info February 9, 2022 33 puntos de vista

En esta 茅poca de crisis, nos parece importante posicionarnos como colectivo en los debates sobre la lucha contra el coronavirus y criticar las medidas estatales que consideramos represivas y perjudiciales para la sociedad. Pero de entrada, no vamos a hablar de teor铆as conspirativas. Sabemos que el COVID-19 es real y supone una amenaza no s贸lo para los individuos sino tambi茅n para la sociedad. Despu茅s de dos a帽os de pandemia, hay pocas personas en este planeta que no hayan estado en contacto con el coronavirus: ya sea a trav茅s de familiares/amigos/compa帽eros de trabajo que se infectaron, o muchos se han infectado ellos mismos. Dado que el coronavirus ha matado al menos a 5,5 millones de personas, podemos ahorrarnos la discusi贸n de si es m谩s peligroso que la gripe.

Vacunaci贸n

La introducci贸n de la vacunaci贸n no ha podido detener la propagaci贸n del coronavirus. Esto ocurri贸 principalmente por el nacionalismo vacunal y el capitalismo. Ambos han demostrado que la solidaridad es, en 煤ltima instancia, una palabra de moda que se utiliza para obtener beneficios.

El llamado nacionalismo vacunal sigui贸 apareciendo en los debates en torno al COVID en los c铆rculos liberales. La acumulaci贸n de vacunas en los pa铆ses econ贸micamente fuertes dej贸 sin vacunas a los pa铆ses econ贸micamente menos desarrollados. Teniendo esto en cuenta, la pol铆tica del primer mundo ignor贸 los llamamientos de los cient铆ficos y del resto del mundo para ser solidarios y vacunar en todas partes en lugar de impulsar programas de refuerzo. Ni que decir tiene que la pandemia es mundial y s贸lo se puede acabar con ella si se combate a nivel mundial.

El capitalismo, en cambio, es una puta pesadilla cuando se trata de luchar contra las crisis. La humanidad aprende esta dura lecci贸n una y otra vez, pero parece que no la recuerda por mucho tiempo. Debido a la idea capitalista de las patentes y la propiedad intelectual, no podemos compartir los conocimientos sobre la vacuna contra el coronavirus con otros pa铆ses. Algunos entusiastas del capitalismo cre铆an que el mercado resolver铆a los problemas por s铆 mismo. Pero no fue as铆. Qu茅 sorpresa鈥

El mejor postor se queda con todo y los pobres simplemente mueren. El capitalismo mata literalmente a la gente con la miseria econ贸mica en el Sur global. No hay excusa para un sistema econ贸mico as铆. No es que el capitalismo no haya matado gente antes, pero la crisis actual es la mayor concentraci贸n de personas que mueren a causa de los DPI hasta la fecha.

Ambos problemas han contribuido masivamente a la aparici贸n de nuevos mutantes del coronavirus original.

Rastreador mundial de vacunaci贸n Covid

La gente ha hecho un gran esfuerzo colectivo para vacunarse. Empezando por su propia vacunaci贸n con muchas inc贸gnitas al principio de la introducci贸n de las vacunas (recuerden la historia con AstraZeneca). Muchos tuvieron que pasar por reacciones graves a la vacuna que implicaban literalmente dolor f铆sico. Algunos participaron en campa帽as de informaci贸n para promover la vacunaci贸n en la comunidad.

Por cierto, muchas personas aceptaron que se les recortaran sus libertades en nombre de la vacunaci贸n. Al fin y al cabo, la vacunaci贸n obligatoria en restaurantes o instituciones sociales tiene poco que ver con la prevenci贸n del virus a nivel local y se introdujo principalmente para empujar a la gente a vacunarse. La normativa del carn茅 de vacunaci贸n ha hecho que algunas personas crean que son invulnerables al virus y que pueden hacer lo que quieran. As铆 pues, la persona con dos vacunas que visita 3-4 bares por la noche el fin de semana es menos problem谩tica desde el punto de vista del Estado que una persona no vacunada pero sometida a pruebas.

Para ser claros. La vacunaci贸n ha contribuido a mitigar el impacto del virus en la poblaci贸n, con menos muertes y menos carga para el personal m茅dico. Pero con Omicron, volvemos a estar donde est谩bamos en 2020 en t茅rminos de contener y detener el virus. La vacunaci贸n no puede ser una alternativa a las pruebas de poblaci贸n. La vacunaci贸n de refuerzo no detendr谩 la propagaci贸n de la variante Omicron, y eso ya lo sabemos, pero todo el mundo sigue fingiendo que todo va seg煤n lo previsto.

A la luz de la variante Omicron, otro impulso hacia la vacunaci贸n obligatoria es cuestionable no s贸lo desde la perspectiva de las libertades civiles, sino tambi茅n en t茅rminos de su eficacia. Las vacunas actuales se desarrollaron para otras variantes. Es cierto que tambi茅n protegen contra los problemas graves causados por Omicron. Sin embargo, la normativa actual que permite a las personas vacunadas ir a cualquier parte sin ning煤n tipo de prueba crea una situaci贸n en la que la gente piensa que puede hacer lo que quiera sin ninguna consecuencia. Esto crea una colecci贸n de personas que propagar谩n el virus sin ning煤n s铆ntoma. Si a esto le a帽adimos que muchos kits de pruebas para detectar el coronavirus son in煤tiles, la propagaci贸n explosiva del virus es casi inevitable en los pr贸ximos meses.

En cuanto a la situaci贸n actual de la vacunaci贸n obligatoria en Austria y la vacunaci贸n obligatoria parcialmente introducida en Alemania, somos muy cr铆ticos con este intento desde el punto de vista social. Ha habido muchas protestas sobre este tema en diferentes pa铆ses. Muchos de ellos fueron apoyados e instrumentalizados por actores de la derecha, pero tambi茅n apoyados por la poblaci贸n general no pol铆tica. El p煤blico liberal no parece tener problemas con la vacunaci贸n obligatoria.

Para nosotros, la vacunaci贸n obligatoria plantea la cuesti贸n del funcionamiento de la sociedad en general. 驴Est谩 bien que el Estado imponga ciertas normas a la gente aunque la poblaci贸n en general no est茅 de acuerdo con ellas? Como anarquistas, sabemos muy bien que el Estado funciona as铆. Aplica constantemente normas a las personas, aunque no estemos de acuerdo con ellas. No se trata del gobierno de la mayor铆a, sino del gobierno de los que tienen el poder. Sin embargo, lo que es peligroso es la voluntad del sector liberal de la sociedad de utilizar el castigo contra los que hacen preguntas. Aunque creemos que la gente debe vacunarse si quiere, en lugar de obligarla, debemos convencerla de que se vacune. Y presentar la vacunaci贸n no como la soluci贸n definitiva al problema, sino como uno de los muchos pasos en nuestra lucha contra el coronavirus.

Lo que hemos aprendido en estos dos a帽os es que no hay una soluci贸n 煤nica para la epidemia. Hay que tomar varias medidas para combatirlo realmente. Y realmente deber铆amos preguntarnos si es moralmente aceptable que las empresas farmac茅uticas ganen dinero con la crisis que ha matado a millones de personas, socava los derechos fundamentales que las generaciones anteriores han conquistado y, en general, nos hace avanzar hacia el autoritarismo. Gran parte de la soluci贸n a la crisis radica en el aspecto moral de las medidas que deben tomarse. Y a menos que nos enfrentemos realmente a la codicia y a la locura capitalista, no hay futuro para la libertad. Las vacunas deber铆an ponerse a disposici贸n de todos los seres humanos del planeta sin 谩nimo de lucro.

Y aqu铆 debemos recordar que el desarrollo de las vacunas de ARNm ha sido un proceso largo, fuertemente financiado por el p煤blico en general. Y no estamos hablando de 2020 o 2019, sino de los 煤ltimos 30 a帽os de investigaci贸n en torno al ARNm. S贸lo para aclararlo de nuevo. En la actualidad, la tecnolog铆a de ARNm se utiliza en las vacunas m谩s populares y eficaces de Pfizer y Moderna. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos incluso posee parte de la patente de Moderna, ya que financia la investigaci贸n en torno a la vacuna[1]. Seg煤n los informes, al menos el 28% del desarrollo de la vacuna de Pfizer contra el COVID tambi茅n fue financiado por el gobierno alem谩n[2].

驴Por qu茅 es importante? Porque muchos entusiastas del mercado intentar铆an convencernos de que sus megabeneficios en la crisis son el resultado de la inversi贸n y el trabajo duro. Podemos descartar eso como una tonter铆a desde el principio. Y aunque algunos investigadores hayan sido bien pagados por su trabajo, en la mayor铆a de los casos todo el camino hacia la vacuna de ARNm se ha recorrido gracias a los esfuerzos de una gran comunidad cient铆fica financiada por la sociedad, no por unas pocas personas del sector privado.

Y no olvidemos c贸mo ha evolucionado el sistema sanitario moderno en las 煤ltimas d茅cadas. S铆, celebramos el r谩pido desarrollo de las vacunas, pero en muchos pa铆ses occidentales, los intentos de optimizar la atenci贸n sanitaria condujeron a un lento declive para todos. La raz贸n por la que los pobres siguen muriendo pero los ricos y poderosos est谩n bien incluso despu茅s de haberse infectado con el coronavirus es que, aunque somos 芦iguales禄, se nos trata de forma diferente y tenemos acceso a recursos completamente distintos.

Estado y gobierno

El primer encierro en Alemania suscit贸 un gran debate sobre las libertades personales y los ataques del Estado a la organizaci贸n social. Ir贸nicamente, en el primer cierre se produjo el menor n煤mero de casos de coronavirus del pa铆s. Todav铆a es discutible la eficacia de ciertas medidas o hasta qu茅 punto la represi贸n policial ayud贸 realmente a combatir el COVID, pero el resultado econ贸mico de estas duras medidas impresion贸 tanto a los pol铆ticos que no hemos visto nada comparable desde entonces.

En los dos 煤ltimos a帽os, desde la primera oleada, hemos visto a los pol铆ticos hacer todo lo posible por mantener la econom铆a en su conjunto. Esto inclu铆a muchos trabajos que pueden describirse con seguridad como trabajos de mierda[3]. Las medidas para combatir el coronavirus afectaron principalmente a la vida privada de las personas. El consumo y el ocio se limitaron al estado de vacunaci贸n respectivo. El n煤mero de represiones que siguieron a las violaciones de estas normas ha disminuido en comparaci贸n con 2020, pero en general sigue siendo bastante alto. Con la reciente normativa 2G+ (que en Alemania significa que est谩s vacunado/gen茅ticamente + testado r谩pidamente), el gobierno ha permitido, por un lado, la apertura de restaurantes/bars, pero por otro lado tambi茅n ha utilizado la normativa para sancionar a los peque帽os negocios que no cumplen con las normas. Ya hemos explicado lo desproporcionado de esta normativa.

Sin embargo, en los 煤ltimos dos a帽os, el p煤blico no ha tenido casi ninguna oportunidad de participar en los debates sobre c贸mo hacer frente al coronavirus, aparte de las elecciones. Las manifestaciones han sido restringidas o prohibidas en muchas partes del pa铆s durante gran parte de 2020 y 2021. Las infracciones de las normas de manifestaci贸n pueden ser castigadas con bastante severidad, por lo que la gente est谩 evitando la escalada en este frente. Las reuniones p煤blicas, que pueden tener lugar, son la base de al menos una democracia liberal, algo que a los actuales gobernantes del Estado alem谩n parece importarles poco. A medida que se desarrollaba la crisis, los pol铆ticos se encontraron en la posici贸n de 芦expertos禄 que saben c贸mo afrontarla. En estos a帽os hemos visto que hay muy poca comprensi贸n de c贸mo funcionan las cosas y que hay muchos intentos de utilizar la crisis para las campa帽as pol铆ticas.

Y ser铆a extra帽o esperar un resultado diferente. Los pol铆ticos trabajan para mantener su poder y el de sus partidos pol铆ticos. No har谩n cosas que puedan socavar su autoridad. Esta es una trampa peligrosa, porque cuanto m谩s creen los pol铆ticos en su propia competencia en este momento, m谩s poder sacan de las manos de la sociedad y lo ponen en las suyas. Esta es la evoluci贸n inevitable del Gran Hermano. Las recientes discusiones sobre la vacunaci贸n obligatoria s贸lo demuestran hasta qu茅 punto los pol铆ticos se sit煤an por encima de la gente corriente. En lugar de educar a los no vacunados, el Estado cree que es hora de hacer cumplir las normas. El hecho de que la mayor铆a de la poblaci贸n est茅 vacunada hace que esta decisi贸n de arriba abajo sea algo menos arriesgada, ya que es muy poco probable que los vacunados protesten en este momento de la epidemia.

En general, es bastante obvio que el Estado est谩 consolidando su poder en un intento de detener el virus. Esto incluye la represi贸n y un mayor control de la poblaci贸n, que, como sabemos por la historia, se utiliza para consolidar a煤n m谩s el poder. El poder de la calle est谩 disminuyendo r谩pidamente, y con 茅l la capacidad de la poblaci贸n para ejercer presi贸n sobre cuestiones importantes de la pandemia. En la actualidad, es dif铆cil imaginar que un gran movimiento ciudadano pueda obligar al gobierno alem谩n y al sector privado a levantar los derechos de autor de las vacunas. Teniendo en cuenta que el FDP, de orientaci贸n empresarial, est谩 en la coalici贸n de gobierno, esto est谩 al borde de la imposibilidad.

Est谩 claro que el Estado como instituci贸n no es capaz de hacer frente a la crisis global. Ante la escalada de la crisis clim谩tica, debemos actuar r谩pidamente y luchar por soluciones colectivas m谩s all谩 del Estado-naci贸n. El virus no se detiene en los pasos fronterizos, ni requiere pasaporte o visado para viajar. La lucha contra el coronavirus no es una cuesti贸n de pa铆ses aislados, es una lucha de la humanidad, y como muchas otras luchas, implica la lucha contra ciertas personas, estados y corporaciones a las que no les importa dejar morir al mundo entero si eso significa que pueden obtener beneficios y mantener su poder.

La izquierda y el virus

La reacci贸n del movimiento anarquista, as铆 como de los c铆rculos de la izquierda en general, al virus del COVID ha sido moderada, si se puede decir as铆. El impulso hacia la justicia econ贸mica y social fue muy limitado y, en general, tanto los activistas como los partidarios de la pol铆tica antiautoritaria obedecieron y defendieron las normas del Estado en relaci贸n con los actos p煤blicos, a diferencia de la parte de la derecha de la sociedad. Esto dej贸 las calles m谩s o menos en manos de grupos de derecha como los contrarios y otros que difunden una mezcla de ideas conservadoras y teor铆as conspirativas.

Campa帽a anticapitalista en Desde, 芦No a nuestras espaldas禄.

La izquierda, anarquistas y antiautoritarios estaban ocupados con muchos conflictos sociales en los pa铆ses de habla alemana: luchas econ贸micas, justicia social, ecolog铆a, solidaridad internacional, antifascismo y muchos, muchos otros temas. En marzo-mayo de 2020, nos enfrentamos a la nueva realidad de medidas estrictas, controles y represi贸n policial. Durante este tiempo, algunos grupos empezaron a reaccionar a la 芦gesti贸n de la crisis禄 del Estado con acciones locales y llegaron a partes m谩s amplias de la sociedad con sus ideas y reforzaron la resistencia contra las medidas autoritarias, la restricci贸n de los derechos b谩sicos y la represi贸n. Sin embargo, esto no dur贸 mucho, y al final de la primera oleada todos volvimos a nuestras vidas con la esperanza de volver a la normalidad.

As铆 que el verano de 2020 pas贸 y los anarquistas volvieron a su lucha, ignorando en gran medida el deterioro de la situaci贸n. Hubo algunos peque帽os intentos de impulsar la cuesti贸n, pero no recibieron una respuesta adecuada por parte de los activistas pol铆ticos. Aunque tratamos de plantear los temas que son importantes para la sociedad en general, no logramos hacer una pausa en las luchas en curso y empezar a abordar realmente el tema que dar谩 forma significativa al mundo en la pr贸xima d茅cada.

Una de las razones es que los anarquistas han sido demasiado lentos para responder a los acontecimientos reales del mundo. Ya lo vimos en 2008 con la crisis econ贸mica. El Estado parece estar m谩s capacitado para responder a estas situaciones que los activistas de la calle, que llevan generaciones enfrent谩ndose a los problemas sobre el terreno. Hubo esperanzas de que esto fuera as铆 en 2020, cuando surgieron redes de solidaridad en diferentes partes del pa铆s, pero a menudo fue algo simb贸lico y pronto fue abandonado por los activistas.

Los proyectos y la organizaci贸n a largo plazo son importantes para mantener los espacios conquistados en nuestras ciudades y pueblos. Pero hay ciertos proyectos y luchas que pueden ser menos prioritarios en tiempos de crisis. Y debemos estar preparados para dar un paso atr谩s en estas luchas para impedir la marcha del Estado sobre nuestros derechos y oportunidades. No es tarea de este texto explicar la importancia de la lucha en su regi贸n 鈥 esto debe ser discutido en sus grupos. Pero est谩 claro que si no liberamos algo de tiempo y energ铆a para organizarnos, no podremos hacer frente a la crisis.

El problema de c贸mo afrontar la crisis se puede ver en las acciones actuales de la izquierda en diferentes partes del pa铆s. Principalmente los antifascistas y los izquierdistas liberales participan en los bloqueos de las protestas contra las vacunaciones forzadas. Para muchos no est谩 claro qui茅nes son estas personas que participan en estas acciones colectivas. Algunos califican claramente a estos grupos de nazis, pero creemos que es problem谩tico calificar b谩sicamente de nazis a un grupo numeroso sin una afiliaci贸n pol铆tica clara. Algunos de los grupos de teor铆a de la conspiraci贸n se unen a estas manifestaciones, al igual que algunos esc茅pticos de la vacunaci贸n. Tambi茅n se pueden ver nazis en las calles de Alemania y Austria. Pero, 驴en qu茅 medida esta situaci贸n nos obliga a entrar en 芦modo bloqueo禄?

Pancarta en la contramarcha de Viena

No pretendemos que estas manifestaciones se acerquen a nuestras ideas pol铆ticas (aunque algunas personas en estas manifestaciones est茅n m谩s cerca de las ideas antiautoritarias que del fascismo), pero es realmente importante entender el tema antes de construir una posici贸n al respecto. A veces los anarquistas y los izquierdistas lo hacemos bien, pero otras veces lo hacemos fatal.

Y, por supuesto, la cuesti贸n es cu谩nta energ铆a debe gastarse en esta gente y cu谩nta energ铆a debe gastarse en los verdaderos problemas a los que nos enfrentamos. 驴Es m谩s importante para nuestro movimiento pol铆tico bloquear a unos cientos de personas que desarrollar nuestro propio enfoque y perspectiva de la crisis? Esa es una pregunta que hay que responder, pero tomemos como ejemplo el pensamiento lateral. Creemos que hay cuestiones m谩s importantes en torno al virus corona que este movimiento relativamente marginal, aunque el Estado alem谩n intente presentarlo como la mayor amenaza para nuestras libertades.



驴Soluciones/conclusiones?

Estamos seguros de que a todo el mundo le gustar铆a una soluci贸n sencilla a la situaci贸n actual. Si haces A, obtendr谩s B, y todos viviremos en un mundo mejor. Sin embargo, no hay una f贸rmula sencilla para los problemas complicados. Y por eso las soluciones no deben delegarse en la pol铆tica o la econom铆a. El tratamiento de COVID es de inter茅s p煤blico y creemos que debe ser abordado por el p煤blico. No creemos que el Estado vaya a proteger nuestra salud o la de las personas que nos rodean si se nos proh铆be organizar m铆tines, manifestaciones y otros actos pol铆ticos p煤blicos. No creemos que la protecci贸n de la propiedad intelectual sea de inter茅s p煤blico o de inter茅s de la humanidad en absoluto. No s贸lo eso, sino que no creemos que haya una sola p铆ldora que puedas tomar y que todo vaya bien. No creemos que el mercado, el capitalismo y el Estado sean capaces de hacer frente a los problemas actuales porque todos ellos est谩n corrompidos y tienen poco que ver con el mundo real.

Creemos que como activistas pol铆ticos, agitadores, educadores, organizadores, debemos sopesar los riesgos de la actual organizaci贸n p煤blica y decidir cu谩nta libertad debemos sacrificar en nombre de la salud. Del mismo modo, creemos que no hay un espacio seguro de COVID en este momento, ya que todav铆a trabajamos/estudiamos fuera de nuestros grupos pol铆ticos y corremos el riesgo de enfermar all铆 tambi茅n. El aislamiento no funcionar谩 mientras no se acabe el capitalismo, por lo que deber铆amos abandonar el aislamiento social en la organizaci贸n pol铆tica y dejar de enga帽arnos sobre lo buenos que son los intentos actuales de luchar contra el virus.

No debemos tener miedo de hablar sobre el virus y nuestra respuesta a 茅l en nuestras comunidades. Tampoco debemos tener miedo de las personas que puedan tener informaci贸n falsa. No son nuestros enemigos, a menos que est茅n organizados en un colectivo dudoso o formen parte de los esfuerzos de la extrema derecha para explotar la crisis. Convence a la gente para que se una a la lucha contra las patentes, del mismo modo que incitas a la gente por el cambio clim谩tico o por cuestiones de justicia social.

Debemos volver a la lucha y abordar la cuesti贸n del coronavirus. Lo que est谩 ocurriendo ahora es duro y complicado, pero es s贸lo una parte de los problemas a los que se enfrentar谩 la humanidad en este siglo. Tenemos que ser capaces de responder a estos problemas y desarrollar nuestras teor铆as pol铆ticas no sobre la base del miedo y los argumentos de Estado, sino sobre la base de lo que realmente est谩 sucediendo. Al fin y al cabo, lo que est谩 en juego ahora mismo es nuestra supervivencia y nuestra libertad.

Por un mundo sin coronavirus, capitalismo y estado

Cruz Negra Anarquista Dresde

1: 芦US Taxpayers Heavily Funded the Discovery of COVID-19 Vaccines禄, publicado en julio de 2021 en la p谩gina web de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, explora la cuesti贸n de qui茅n pag贸 los beneficios actuales de las empresas privadas. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8426978/

2: https://fortune.com/2020/11/09/pfizer-vaccine-funding-warp-speed-germany/

3: https://www.strike.coop/bullshit-jobs/

FUENTE: C.N.A. DRESDEN

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A