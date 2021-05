En particular, el neoconservador Project for New American Century (PNAC), la fuerza ideol贸gica detr谩s de la pol铆tica exterior de la posterior administraci贸n Bush, declar贸 en su manifiesto Rebuilding America鈥檚 Defenses (2000) que 鈥渓as formas avanzadas de guerra biol贸gica que pueden 鈥榓puntar鈥 a genotipos espec铆ficos pueden transformar la guerra biol贸gica del reino del terror en una herramienta pol铆ticamente 煤til 鈥.

La guerra biol贸gica no puede excluirse de las posibles causas de epidemias mortales y costosas. El Projecto neoconservador for New American Century (PNAC), la fuerza ideol贸gica detr谩s de la pol铆tica exterior de la administraci贸n Bush y ahora Biden, declar贸 en su manifiesto Rebuilding America鈥檚 Defenses (2000) que 鈥渓as formas avanzadas de guerra biol贸gica que pueden 鈥榓puntar鈥 a genotipos espec铆ficos pueden transformar la guerra biol贸gica del reino del terror a una herramienta pol铆ticamente 煤til 鈥. Anteriormente, esos esfuerzos de 鈥渂ombas 茅tnicas鈥 biol贸gicas se hab铆an producido principalmente en la Sud谩frica y Rhodesia de la era del apartheid; el PNAC se basa en la idea israel铆 de la 鈥 bomba etnogr谩fica 鈥 de apuntar a rasgos gen茅ticos espec铆ficos entre las poblaciones objetivo. Justamente ahora que viene una inyecci贸n nueva de Israel, estar atentos.

Luc Montagnier Premio Nobel de Medicina 2008 declar贸 en 2020 que el Coronavirus hab铆a sido fabricado en laboratorio. Stefan Lanka afirma que los virus no existen y que la secuencia gen茅tica del SARS-Cov-2 fue fabricada por ordenador, no as铆 el 鈥渧irus鈥. Lo que Lanka no aclara es qu茅 est谩 produciendo la covid-19, ni siquiera si existe tal enfermedad aunque s铆 admite que la pandemia ha sido dise帽ada por oscuros poderes con turbios intereses.

Hay muchas especulaciones sobre el origen de la epidemia del 煤ltimo Corona virus COVID-19. De acuerdo al journal de medicina The Lancet, escapes de virus peligrosos ya hab铆an ocurrido en China en el 2004, el virus de coronavirus que causa el s铆ndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV), que volvi贸 a infectar a la poblaci贸n humana por un laboratorio.

Desde hace decadas que se realiza manipulaci贸n del genoma del coronavirus utilizando recombinaci贸n de ARN dirigida con coronavirus quim茅ricos entre especies 鈥 Manipulation of the Coronavirus Genome Using Targeted RNA Recombination With Interspecies Chimeric Coronaviruses https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19057874/

Escapes de Virus Letales

El virus del SARS se ha escapado de las instalaciones de contenci贸n de alto nivel en Beijing varias veces, se帽ala Richard Ebright, bi贸logo molecular de la Universidad de Rutgers en Piscataway, Nueva Jersey. https://www.the-scientist.com/news-analysis/sars-escaped-beijing-lab-twice-50137

En septiembre de 2003 el Ministerio de Salud de Singapur public贸 un informe completo de una investigaci贸n de otro escape de SARS de otro laboratorio. https://www.who.int/csr/don/2003_09_24/en/ http://www.biosafety.be/CU/PDF/Report_SARS_Singapore.pdf https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/24/virus-hit-wuhan-has-two-laboratories-linked-chines/

Ya ha habido varios escapes y robos de viales con virus en este tipo de laboratorios en varios pa铆ses. Ver en la base de datos de https://my.absa.org/LAI (American Biological Safety Association) , solo hay que agregar el pa铆s en el buscador y aparecen varios graves escapes de los diferentes pa铆ses.

Negligencia con Virus Letales

En EE.UU. hubo varios accidentes de este tipo y recientemente el laboratorio de Fort Detrick , que maneja material que causa enfermedades de alto nivel, como el 脡bola, ha sido clausurado cuando se descubri贸 que no cumpl铆a con los est谩ndares de bioseguridad. https://www.fredericknewspost.com/news/health/fort-detrick-lab-shut-down-after-failed-safety-inspection-all/article_767f3459-59c2-510f-9067-bb215db4396d.html

Sabotaje con Bacterias Letales

En el laboratorio de Fort Detrick en EE.UU., tambi茅n fue donde trabajaba el microbi贸logo Bruce Ivins que hab铆a sido implicado en los ataques de 谩ntrax del 2001, uno de los mayores misterios sin resolver del FBI . Ivins, era un experto l铆der en vacunas contra el 谩ntrax. El caso fue conocido como 鈥楢merithrax鈥. https://www.justice.gov/archive/amerithrax/docs/amx-investigative-summary.pdf

Robo de Virus Letales

El Centro de Ciencia Canadiense en Winnipeg es un laboratorio de contenci贸n BSL-4 de donde se han robado 22 viales con virus peligrosos.

Winipeg 鈥 Nadie del Laboratorio Nacional de Microbiolog铆a de Winnipeg se molest贸 a reportar el robo de 22 viales de material biol贸gico, a pesar de las protestas internacionales sobre un ex investigador acusado de contrabando de sustancias a trav茅s de la frontera con Estados Unidos. https://www.winnipegfreepress.com/local/lab-didnt-tell-police-22-vials-stolen-45078877.html

Experimentos que potencian virus letales

Un experimento que cre贸 una versi贸n h铆brida de un coronavirus relacionado con el virus que causa el SARS (s铆ndrome respiratorio agudo severo) 鈥 ha dado lugar a un nuevo debate sobre si los laboratorios de ingenier铆a de virus son un riesgo que puede causar estas nuevas pandemias.

En un art铆culo publicado en la revista Nature Medicine en noviembre del 2015, los cient铆ficos investigaron un virus llamado SHC014, que se encuentra en murci茅lagos en China. Los investigadores crearon un virus quim茅rico, compuesto de una prote铆na de superficie de SHC014 y la estructura de un virus SARS que hab铆a sido adaptado para desarrollar en ratones e imitar una enfermedad humana . La quimera puede infectar las c茅lulas de las v铆as respiratorias humanas 鈥 lo que demuestra que la prote铆na de superficie de SHC014 tiene la estructura necesaria para unirse a un receptor clave en las c茅lulas e infectar a estas. https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787

Aunque casi todos los coronavirus aislados de murci茅lagos no han sido capaces de unirse al receptor humano fundamental, el SHC014,puede hacerlo. En 2013, los investigadores informaron de esta capacidad por primera vez en un diferentes coronavirus aislados de la misma poblaci贸n de murci茅lagos https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24172901 .

Simon WainHobson, vir贸logo del Instituto Pasteur de Par铆s, se帽ala que los investigadores han creado un nuevo virus que 鈥渃rece notablemente bien鈥 en las c茅lulas humanas. 鈥淪i el virus se escapa, nadie podr铆a predecir la trayectoria鈥.

Creaci贸n de una quimera

El argumento es esencialmente una repetici贸n del debate sobre si se debe permitir la investigaci贸n de laboratorio que aumenta la virulencia, la facilidad de propagaci贸n o host gama de pat贸genos peligrosos 鈥 lo que se conoce como investigaci贸n 鈥榞anancia de funci贸n鈥.

Paneles de revisi贸n cient铆fica estiman que estudios similares de construcci贸n de virus quim茅ricos basados 鈥嬧媏n las cepas circulantes es demasiado arriesgado de llevar a cabo.

Una b煤squeda r谩pida en PubMed, la base de datos de investigaci贸n m茅dica de la Biblioteca Nacional de Medicina, identifica 30 laboratorios que est谩n trabajando con el virus del SARS vivo y al menos 10 con el virus de la gripe de 1918 vivo. Contando los dos laboratorios en los Pa铆ses Bajos y los Estados Unidos que crearon la gripe aviar asi谩tica que es contagiosa en los hurones hay al menos 42 instalaciones dedicadas a la investigaci贸n en vivo. El SARS ya ha escapado de los laboratorios tres veces desde 2003, y un escape provoc贸 varias infecciones secundarias y una muerte. https://thebulletin.org/2012/08/the-unacceptable-risks-of-a-man-made-pandemic/

Virus con patentes y el cartel de Armas Biologicas

Como en todos los pa铆ses siempre hay un grupo de poderosos de empresas contratistas del estado que bajo la apariencia de filantrop铆a ejecutan negocios que van en contra del bien com煤n. Este conocido laboratorio de armas biol贸gicas financiado por Bill Gates, tambien ha tenido escapes con consecuencias graves, tiene una patente para una variante del Corona Virus.

La presente invenci贸n proporciona un coronavirus vivo atenuado con una mutaci贸n https://patents.google.com/patent/US10130701B2/en

PIRBRIGHT INSTITUTE European patent #EP3172319A1,

La carrera de armas biol贸gicas

Ya hay m谩s de una docena de laboratorios BSL-4 en los Estados Unidos y Europa en operaci贸n o en construcci贸n en cada regi贸n, si bien se argumenta que son para estudio y protecci贸n de virus, la cantidad de laboratorios confirma una escalada de armas biol贸gicas que ofrecen resultados mas codiciados que las nucleares. https://www.nature.com/news/inside-the-chinese-lab-poised-to-study-world-s-most-dangerous-pathogens-1.21487

Ya hay 54 laboratorios BSL-4 en todo el mundo https://www.dailymail.co.uk/health/article-7922379/Chinas-lab-studying-SARS-Ebola-Wuhan-outbreaks-center.html

Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois fue el que redact贸 la legislaci贸n de implementaci贸n nacional de los EE. UU. para la Convenci贸n de Armas Biol贸gicas, conocida como la Ley Antiterrorista de Armas Biol贸gicas de 1989. Boyle afirma que cientos de millones de d贸lares, se invirtieron en la investigaci贸n y el desarrollo armas biol贸gicas. Adem谩s dice que los laboratorios BSL 3 y BSL 4 trabajan con ADN gen茅ticamente modificado para guerras biol贸gicas en donde participan m谩s de 13.000 cient铆ficos y esto ha creado una carrera armamentista de armas biol贸gicas en los pa铆ses que siempre generan conflictos. En Inglaterra ya hace m谩s de 100 a帽os que se encuentra Porton Down, un Laboratorio de Ciencia y Tecnolog铆a del Ministerio de Defensa, conocido como una de las instalaciones de investigaci贸n militar m谩s secretas y controvertidas del Reino Unido que tambien ha tenido escapes y otros episodios sospechosos. ver en la base de datos de https://my.absa.org/LAI (American Biological Safety Association) , solo hay que agregar el pa铆s en el buscador y aparecen varios graves escapes de los diferentes pa铆ses. Biowarfare and Terrorism

Pero la carrera se increment贸 desde que la administraci贸n Reagan tom贸 la posici贸n de que Estados Unidos iba a explotar su tecnolog铆a superior con respecto a todo tipo de armas. Para poder hacer esto y no violar la Convenci贸n de Armas Biol贸gicas y Tox铆nicas (BTWC) que Estados Unidos firm贸 en abril de 1972, la administraci贸n Reagan fue investigando cada enfermedad ex贸tica que uno pudiera imaginar con el pretexto de desarrollar vacunas. De esta manera, los Estados Unidos operaron dentro de las excepciones de la BTWC. Por supuesto, la tecnolog铆a utilizada para obtener la vacuna es exactamente la misma tecnolog铆a utilizada para crear estos agentes biol贸gicos . De hecho, el agente biol贸gico generalmente se crea primero para luego producir la vacuna. Despu茅s de que se crea el agente, se crea la vacuna y luego un dispositivo para utilizarlo como arma. El resultado es un arma biol贸gica por un lado y una vacuna obligatoria para financiar la carrera armamentista. Biowarfare and Terrorism

Study: The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354220300528

Study: SARS-like cluster of circulating bat coronavirus pose threat for human emergence

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4797993/

Study: Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) proteins of different bat species confer variable susceptibility to SARS-CoV entry

https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-010-0729-6?fbclid=IwAR3yNfuHykjJbuDGMNqfo6eEFAZ5IqJ_KE9dgcrspGn4xdRQDFBYR8y4MP4

Study: The possible origins of 2019-nCoV coronavirus

https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus

Study: Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.06.20020974v1

https://www.activistpost.com/2020/02/us-biowarfare-act-author-studies-confirm-coronavirus-weaponized.html

Estados Unidos y China han incrementado la potencial guerra biol贸gica. China estaba tratando de contrabandear 21 ant铆dotos para el Coronavirus. Arrestos recientes realizados por el departamento de estado de EE. UU. demuestran el nivel de negligencia en inseguridad de ambas naciones.

La guerra contin煤a en muchos frentes pero las armas bi贸logicas han comenzado a proliferar y a causar estragos como en Wuhan鈥

En esta producci贸n el Departamento de Defensa de 1952, se demuestra las capacidades de armas biol贸gicas y qu铆micas del gobierno de los Estados Unidos al realizar pruebas con lo que consideraban 鈥榮imuladores鈥 de agentes biol贸gicos y qu铆micos. Esta pel铆cula se obtuvo a trav茅s de una solicitud de acuerdo al Freedom of information Act (FOIA), despu茅s de compararla con una versi贸n en poder de los Archivos Nacionales. Aunque los militares consideraban que estos simuladores eran inofensivos en ese momento, todos los agentes biol贸gicos utilizados ahora se consideran pat贸genos, seg煤n el Dr. Leonard Cole, director del Programa de Medicina en Rutgers y autor del libro sobre estas pruebas. Descripci贸n oficial completa: Conceptos Navales de Guerra Qu铆mica y Biol贸gica (1952), Producci贸n de Pel铆culas del Departamento de Defensa, Cat谩logo Nacional de Archivos y Administraci贸n de Registros 428.MN.9170A

M谩s Fuentes y Referencias

La glicoprote铆na pico del nuevo coronavirus 2019-nCoV contiene un ausente sitio similar a furina escisi贸n en CoV del mismo clado https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354220300528

Engineered bat virus stirs debate over risky research https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787 Nature doi : 10.1038 / nature.2015.18787

Biolab de m谩xima seguridad es parte del plan para construir una red de instalaciones BSL-4 en China. https://www.nature.com/news/inside-the-chinese-lab-poised-to-study-world-s-most-dangerous-pathogens-1.21487

Anthrax War https://vimeo.com/47128087

Marc Lipsitch and Barry R. Bloom 2012. Rethinking Biosafety in Research on Potential Pandemic Pathogens . mBio 3(5): . doi:10.1128/mBio.00360-12.

Klotz, LC. The Human Fatality and Economic Burden of a Man-made Influenza Pandemic: A Risk Assessment. Unpublished Jan 2014. May be accessed at http://armscontrolcenter.org/The_Human_Fatality_Burden_of_Gain_of_Function_Flu_R esearch_v1-5-14.pdf or http://bio-security.org/wp-content/uploads/2014/01/HumanFatality-Economic-Burden-of-Gain-of-Function-Flu-Research-v1-5-14.pdf

Merler S, Ajelli M, Fumanelli L, and Vespignani A. Containing the accidental laboratory escape of potential pandemic influenza viruses. BMC Medicine 2013, 11:252 doi:10.1186/1741-7015-11-252 http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/252

Scientists call for urgent talks on mutant-flu research in Europe. By Heidi Ledford. Nature 20 December 2013 http://www.nature.com/polopoly_fs/7.14586!/file/vaccine%20foundation%20letter.pdf

Klotz LC, Sylvester EJ. The unacceptable risks of a man-made pandemic. Bulletin of the Atomic Scientists 7 Aug 2012.

Singapore Ministry of Health. Biosafety and SARS Incident in Singapore September 2003. Websource: http://www.biosafety.be/CU/PDF/Report_SARS_Singapore.pdf

WHO Global Alert and Response: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in Taiwan, China. 17 Dec 2003. http://www.who.int/csr/don/2003_12_17/en/

Reuters: Taipei, Dec 20,2003. Taiwan says scientist likely got SARS in lab slip. Accessed at: http://www.royalsociety.org.nz/2003/12/20/sars-taiwan-2/

Wu, W C et al. Development of Laboratory Biosafety Management: The Taiwan Experience. Applied Biosafety 12(1):18-25 2007. Accessed at: http://www.absa.org/abj/abj/071201wu.p

