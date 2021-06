–

He aqu铆 las claves para entender qu茅 es la correcci贸n pol铆tica y c贸mo se utiliza.

por Alana Moceri

A mis alumnos les pido que me llamen Alana. Ahora bien, siempre tengo que a帽adir que, si tienen que dirigirse a m铆 de modo m谩s formal, me llamen Ms. Moceri, nunca Mrs. (鈥渟e帽ora鈥, reservado a las mujeres casadas) ni Miss (鈥渟e帽orita鈥, para las chicas j贸venes). Hace tiempo que las feministas de habla inglesa crearon 鈥淢s.鈥, que es un tratamiento formal de la mujer que no tiene en cuenta el estado civil. Es decir, igual que en el caso de los hombres, a los que se llama 鈥淢r.鈥 Est茅n casados o no. Por desgracia, en espa帽ol no existe esa soluci贸n, y he tenido infinitas discusiones con hombres espa帽oles que me dicen que me alegre de que me llamen 鈥渟e帽orita鈥, porque es una forma de elogiar mi aspecto juvenil. No me lo trago. Llevo demasiado tiempo siendo adulta como para soportar que me llamen jovencita en ning煤n idioma.

Se podr铆a pensar que si soy tan quisquillosa con los tratamientos es por pura correcci贸n pol铆tica. 鈥淧. C.鈥, en el habla coloquial estadounidense. Que no son m谩s que palabras, que no hay intenci贸n de ofender y que no me ponga tan tremenda. Ese es el primer problema de la correcci贸n pol铆tica: como pasa con cualquier mensaje, el que lo transmite no sabe c贸mo se percibe.

Para la izquierda estadounidense, en su mayor parte, usar el lenguaje con cuidado no tiene nada que ver con insultar o no. Pero, por otro lado, gran parte de la izquierda acusa a los conservadores, sobre todo, de tres afrentas: sexismo, racismo y homofobia. Para los conservadores, la correcci贸n pol铆tica es una forma de censura e intolerancia, no solo de las palabras sino de la ideolog铆a, una presi贸n para atenerse a lo que unas 茅lites sin rostro consideran aceptable.

El término "políticamente correcto" tiene su origen en la Unión Soviética, donde marcaba la diferencia entre lo que de verdad era correcto y lo que era conveniente desde el punto de vista político. Su uso actual en Estados Unidos comenzó hacia 1990, cuando los medios de comunicación empezaron a hablar de él. Uno de los primeros reportajes apareció en The New York Times con el título The Rising Hegemony of the Politically Correct, y se centraba en el fenómeno en los campus universitarios: "Existe la creencia extendida en el mundo académico y otros sectores de que un conjunto de opiniones sobre la raza, la ecología, el feminismo, la cultura y la política exterior define una especie de actitud 'correcta' ante los problemas del mundo, una especie de ideología extraoficial de la universidad".

La correcci贸n pol铆tica puede ser blandengue y frustrante, e incluso los que nos consideramos bastante cuidadosos con nuestro lenguaje podemos cometer faltas. El invierno pasado, asist铆a a una reuni贸n internacional de activistas dem贸cratas, y, en una conversaci贸n con varios dirigentes LGTB, me rega帽aron por utilizar el t茅rmino 鈥渕atrimonio gay鈥. 鈥淧edro Zerolo era un amigo m铆o que fue uno de los principales activistas que lograron la legalizaci贸n del matrimonio gay en Espa帽a鈥. 鈥淥h, no鈥, me dijeron, 鈥渟e llama matrimonio igualitario鈥. Me qued茅 perpleja por dos motivos. Uno, que creo dominar bastante el lenguaje P. C., pero me hab铆an cambiado los l铆mites. Me hab铆a perdido el documento que informaba de que la gente pol铆ticamente correcta ya no utiliza el t茅rmino matrimonio gay.

Y aqu铆 viene la segunda dificultad de la correcci贸n pol铆tica. Lo que se considera aceptable cambia todo el tiempo, y no siempre hay alguien que lo decida. Hace mucho tiempo que las azafatas se convirtieron en auxiliares de vuelo, las secretarias en asistentes administrativas, los negros en afroamericanos, los ciegos en personas con discapacidad visual y los sordos en personas con discapacidad auditiva. Pero ahora el t茅rmino discapacitado ha dejado de ser correcto, y hay que usar 鈥渃on otras capacidades鈥. En su mayor铆a, el prop贸sito de estas palabras es ser menos ofensivas para las personas a las que califican. En el caso del matrimonio igualitario, se trata de encuadrar el debate pol铆tico. Y en otro ejemplo, las personas partidarias del derecho al aborto se denominan 鈥減rolibertad de elegir鈥 y dicen que los que se oponen son 鈥渁ntilibertad de elegir鈥. En cambio, estos 煤ltimos se denominan a s铆 mismos 鈥減rovida鈥 y dicen que los que defienden el derecho al aborto son 鈥渁ntivida鈥. 驴Suficientemente confuso?

Como dec铆a, en aquella conversaci贸n, cuando me rega帽aron por hablar de matrimonio gay, me qued茅 perpleja por dos motivos. Y el segundo era que pens茅 que c贸mo se atrev铆an a juzgarme o a insinuar que yo o mi lenguaje 茅ramos hom贸fobos. Esa sensaci贸n de que los otros est谩n juzg谩ndote es, en gran parte, el origen de la reacci贸n contra lo que, para muchos, no es m谩s que un simple esfuerzo para no ofender. Esa sensaci贸n de ser juzgados es el tercer elemento problem谩tico de la correcci贸n pol铆tica, porque coloca a la gente no solo a la defensiva sino en el otro extremo, en el extremo equivocado.

Intenten recordar lo que sintieron cuando la gente y la prensa de todo el mundo criticaron a Espa帽a por un gesto que consideraron racista. En v铆speras de los Juegos Ol铆mpicos de 2008 en Pek铆n, los jugadores de las selecciones masculina y femenina de baloncesto posaron para una foto achin谩ndose los ojos con los dedos. A pesar de la indignaci贸n internacional, expresada en la prensa, los medios y los jugadores espa帽oles parecieron desconcertados por las acusaciones. Seg煤n ellos, aquella no era m谩s que una pose m谩s, hecha espec铆ficamente para una publicidad de SEUR, y no ten铆a ninguna intenci贸n racista. Pau Gasol se disculp贸 y reconoci贸 que quiz谩 hab铆a sido mala idea, pero otros fueron m谩s desafiantes, como el entrenador, A铆to Garc铆a Reneses, que se neg贸 a pedir perd贸n y reiter贸 que no era m谩s que una broma.

Un artículo publicado en El País por aquel entonces refleja ese tipo de reacción, ese decir "cómo se atreven a juzgarnos", con la declaración de que la foto no era ni racista ni ofensiva. Muchos amigos estadounidenses que vivían en España entonces se preguntaban qué habría pasado si le hubiera ocurrido a la selección norteamericana. Podemos imaginar la indignación internacional por el racismo de Estados Unidos, y quizá incluso habría tenido que dimitir alguno de los responsables del equipo. Pero nuestra historia, nuestra cultura y nuestros criterios son distintos. TNT España aireó un anuncio sobre un maratón de la serie Blackish que hacía un juego de palabras con el "Black Friday" y que a casi todos los estadounidenses nos dio vergüenza y nos molestó, pero al que no pareció que los españoles dieran importancia. Decir qué es sexista, racista u homófobo depende por completo del punto de vista de cada uno. Y, si bien no podemos todos estar de acuerdo, a la mayoría de la gente le molesta ser criticada por cosas que otros consideran ofensivas.

Existen muchos motivos para pensar que la corrección política no es más que una tapadera inventada por los que quieren proteger el statu quo, sobre todo personas conservadoras. Desde luego, el hecho de hablar de statu quo ya implica el sexismo, el racismo y la homofobia tradicionales. O eso dicen los que defienden esta teoría. Antes de ver cómo lo ha explotado Trump, conviene fijarse en una encuesta que llevó a cabo Pew Research en 2016. La conclusión general fue que la mayoría de los estadounidenses (59%) cree que mucha gente se ofende con demasiada facilidad. Los sentimientos sobre la corrección política tienden a diferenciarse en función de las ideas políticas, el sexo y la raza. En esa encuesta, el 78% de los republicanos y el 68% de los independientes entrevistados pensaban que la gente se ofende con demasiada facilidad, pero solo el 37% de los demócratas. El 61% de los demócratas decía que "la gente tiene que ser más cuidadosa con el lenguaje que utiliza para no ofender a personas que proceden de orígenes distintos". Si examinamos el componente demográfico, es evidente que los negros y los hispanos están más preocupados que los blancos sobre el cuidado con el lenguaje, y las mujeres, más que los hombres. Las diferencias son mucho menores entre diversos grupos de edad y niveles educativos. Es fácil deducir que las personas que son víctimas frecuentes de un lenguaje descuidado o insultante son las más preocupadas por él.

Ahora bien, 驴quiz谩 ha ido demasiado lejos la correcci贸n pol铆tica? Trump utiliz贸 esta posibilidad con enorme 茅xito en su campa帽a de 2016. La encuesta de Pew muestra lo mucho que les preocupaba esta cuesti贸n a sus votantes: el 83% de ellos pensaba que demasiada gente se ofende con demasiada facilidad, y solo el 16% pensaba que hab铆a que ser cuidadosos. Por si fuera poco, las personas que tienden a ser pol铆ticamente correctas sin gran esfuerzo suelen ser urbanitas y educadas. Es decir, justo el tipo de personas a las que los votantes de Trump, rurales y con menos educaci贸n, detestan. 驴Por qu茅 las detestan? Muy f谩cil: porque piensan que los juzgan y los desprecian. Que les llaman sexistas, racistas y hom贸fobos solo porque no manejan con soltura el lenguaje pol铆ticamente correcto.

Este argumento tiene una pizca de verdad, y por eso a Trump le cost贸 tan poco utilizarlo para despertar la santa indignaci贸n entre sus partidarios. Da igual que no todos los dem贸cratas crean en la correcci贸n pol铆tica ni que utilicen el t茅rmino, que no todos consideren a los votantes de Trump paletos con malas dentaduras, lo que en espa帽ol llaman 鈥渓a Am茅rica profunda鈥. Lo que importa es que hay algo de verdad en esa queja y, por consiguiente, cuanto m谩s incorrecto es Trump, m谩s se identifica esa gente con 茅l y m谩s le quiere.

Donde la corrección política parece verdaderamente haber enloquecido es en los campus universitarios, aunque aquí se mezcla el tema con el de la sobreprotección de unos jóvenes incapaces de soportar cualquier lenguaje que pueda causarles malestar emocional. En este cajón de sastre entran desde los temas violentos, racistas o misóginos que se tratan en las aulas hasta cualquier orador invitado, como un analista político o un cómico. El lenguaje ofensivo se convierte en "microagresiones", y los alumnos exigen avisos y alertas por parte de los profesores antes de tratar esos temas, para que los estudiantes que lo necesiten puedan salir del aula o evitar la conversación. No todos los universitarios se han convertido en las flores delicadas que dicen los conservadores, pero sí es un fenómeno lo bastante habitual como para haberse convertido en el tema del libro de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure