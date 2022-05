–

De parte de Avispa Midia May 8, 2022 248 puntos de vista

Por Colectivo Geocomunes. En portada: Pescadores de Playa Vicente. En 2020, en plena pandemia, denunciaron afectaci贸n a la actividad pesquera debido a la contaminaci贸n de su sistema lagunar por la descarga de aguas residuales de 7 municipios del Istmo. Foto: Santiago Navarro F.

En la primera publicaci贸n se analizaron los procesos de presi贸n, privatizaci贸n y especulaci贸n de tierras que comienza a ser visible sobre la propiedad social por el despliegue del componente industrial del Corredor Interoce谩nico del Istmo, elementos llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS). En esta entrega analizaremos otro bien com煤n que ser铆a directamente impactado por la conformaci贸n de corredores industriales: el agua.

En lugares donde el agua es, de por s铆, un elemento escaso, la instalaci贸n de corredores industriales afecta directamente este bien de dos formas: Por un lado, incrementa de forma inmediata la presi贸n sobre el agua y, por otro lado, a corto y mediano plazo tambi茅n constituye una de las principales fuentes de su contaminaci贸n.

En t茅rminos generales, Greenpeace, en su estudio 鈥淩铆os T贸xicos鈥 considera que la industria es una de las tres fuentes de contaminaci贸n de los recursos h铆dricos en M茅xico y, este da帽o y su relaci贸n con la industria, ha sido ampliamente documentado por la sociedad civil e investigadores.

Armando Luis, dirigente de la comunidad de pescadores en Boca Uxpanapa quienes denuncian la contaminaci贸n en el r铆o Coatzacoalcos. Falleci贸 en octubre de 2020 por c谩ncer. Foto: Mart铆n 脕lvarez Mullally, OPSur Los altos niveles de contaminaci贸n en El Salto de Juanacatl谩n, Jalisco, son resultado de los desechos de 300 industrias. Foto: Aldo Santiago

Es el caso de r铆o Santiago, en Jalisco, o del r铆o Coatzacoalcos en la parte norte del Istmo de Tehuantepec, considerado el m谩s contaminado de M茅xico y cuya contaminaci贸n es causada por la industria petroqu铆mica. Tambi茅n de otros r铆os cercanos a la regi贸n como el R铆o Atoyac, en Puebla, contaminado por industrias del ramo textil, refresquero, metal煤rgico, automotriz, m茅dico y de alimentos, as铆 como la cuenca de Tehuac谩n, donde se vierten aguas residuales de la industria textil, y agroalimentaria, principalmente.

Ahora, en el caso de los proyectos de industrializaci贸n asociados al Corredor Interoce谩nico, 驴qu茅 efectos socio h铆dricos podemos prever?

El siguiente an谩lisis se realiz贸 a partir de la revisi贸n de los vol煤menes de agua concesionados existentes en los 79 municipios del Corredor Interoce谩nico y fue elaborado a partir de datos del Registro P煤blico de Derechos del Agua (REPDA), obtenidos con corte de septiembre del 2021.

As铆 mismo, se hizo la revisi贸n del acceso al agua en las viviendas de estos municipios, elaborado a partir de los datos obtenidos en el Censo Nacional 2020, realizado a viviendas particulares habitadas y de las estimaciones sobre demanda de agua y descarga de aguas residuales publicadas en documentos oficiales del organismo p煤blico descentralizado Corredor Interoce谩nico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La concentraci贸n actual del agua en pocas manos podr铆a agudizarse

Actualmente, existen 24 mil 325 registros de concesiones de agua en esos municipios, con un volumen total de 624.8 millones de metros c煤bicos de agua concesionada anualmente. El 65% de este volumen total proviene de fuentes superficiales (r铆os) y el 35% de fuentes subterr谩neas que utilizan pozos.

En la regi贸n, seis municipios concentran la mitad del agua concesionada: Coatzacoalcos, Hueyapan De Ocampo, San Pedro Tapanatepec, Mecayapan, Isla y Chinameca y, de 茅stos, tan s贸lo el municipio de Coatzacoalcos concentra el 20% del volumen total de agua concesionada en el Istmo.

Los principales sectores de consumo de agua son la industria qu铆mica (particularmente petroqu铆mica) y la agroindustria. Para dimensionarlo, sirve notar que tan s贸lo la industria qu铆mica consume un tercio de toda el agua concesionada en el Istmo mientras que el consumo total de toda la poblaci贸n (consumo urbano) s贸lo representa un cuarto del volumen total.

Volumen de agua superficial y subterr谩nea concesionada en los 79 municipios por tipo de uso (m3/a帽o). Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)

Sorprende saber que tan s贸lo 15 titulares concentran la mitad de toda el agua superficial y subterr谩nea concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec. Ejemplo de esto es Pemex, empresa que posee el 20% de toda el agua concesionada en el istmo.

Titulares con mayores vol煤menes de agua concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec. Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)

Tomando en cuenta que la actividad qu铆mica y agroindustrial est谩n dentro de los sectores m谩s mencionados para dinamizar los nuevos parques industriales previstos a lo largo del Istmo, es posible prever que la construcci贸n del proyecto de Corredor Interoce谩nico va a reforzar a煤n m谩s el proceso de acaparamiento del agua en manos de algunos de estos sectores e, incluso, de algunos de los concesionarios que, ya hoy, acaparan este recurso.

Adem谩s de esto, podemos prever que el despliegue de este proyecto atraiga a m谩s empresas con altos consumos h铆dricos y que, en consecuencia, se agudice la actual concentraci贸n de concesiones de agua a nivel sectorial y por titular de la concesi贸n.

Un ejemplo m谩s concreto de esto se puede ver con el caso de la empresa cervecera Constellation Brands, quien ya avizora llevar la planta que ten铆a prevista construir en Mexicali (cancelada por la fuerte movilizaci贸n social en contra de su instalaci贸n), hacia la regi贸n del Istmo, en concreto, en el Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) previsto en Texistepec, en el estado de Veracruz, al lado del r铆o Papaloapan.

Seg煤n el documento 鈥Resumen Ejecutivo Plan Estrat茅gico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoce谩nico del Istmo de Tehuantepec鈥 el gobierno estima que, para 2040 la demanda de agua para los parques industriales previstos ser谩 de 324 millones de m3 / a帽o. Eso representa m谩s de la mitad de toda el agua actualmente concesionada en los 79 municipios del istmo (625 millones de m3 / a帽o) para el conjunto de usos (industrial, agr铆cola, p煤blico-urbano, etc.). Esos parques industriales consumir谩n en conjunto dos veces m谩s agua que lo que consume actualmente el conjunto de la poblaci贸n istme帽a (148 millones de m3 / a帽o).

Las estimaciones de demanda de agua para el parque industrial previsto en el Barrio de la Soledad dan una idea del acaparamiento y de la grave desigualdad en el acceso al agua que podr铆an generar la instalaci贸n de esos parques industriales. Para este parque industrial se estima una demanda de agua de 11 millones de m3 / a帽o. Es cuatro veces m谩s que el consumo total de agua en este municipio (2,8 millones de m3 / a帽o) que se debe en gran parte al gran consumo de la cementera Cruz Azul (1.2 millones de m3 / a帽o). El parque industrial consumir谩 16 veces m谩s agua que lo que consume actualmente el conjunto de la poblaci贸n de este municipio.

Fuente: realizaci贸n GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022) y de documentos oficiales del CIIT

El tema preocupante es que, por ahora, no hay ninguna informaci贸n oficial sobre c贸mo se obtendr谩n los vol煤menes de agua previstos para abastecer a los parques industriales. Si provendr谩n de fuentes superficiales (captaci贸n de r铆os o presas existentes y abastecimiento a los parques por medio de acueductos) o subterr谩neas (perforaci贸n de pozos en los predios de los parques industriales o a los alrededores).

El siguiente mapa muestra la disponibilidad de los acu铆feros en la regi贸n, y visibiliza el riesgo que representan los parques industriales en caso que 茅stos se abastezcan de agua por medio de la perforaci贸n de pozos. Llama particularmente la atenci贸n el caso del acu铆fero Cuenca R铆o Papaloapan en Veracruz, que est谩 ya en una situaci贸n de d茅ficit de 19 hm3/a帽o y donde est谩n previstos instalarse tres parques industriales.

As铆 mismo, la situaci贸n en el acu铆fero R铆o Los Perros se podr铆a volver cr铆tica, ya que actualmente tiene una disponibilidad de solo 0.3 hm3/a帽o, y ah铆 est谩n previstos cinco parques industriales de la zona primaria, y otros cuatro de la zona marginal. Eso pone en grave riesgo los pozos actuales, destinados al consumo dom茅stico o agr铆cola y que son de baja profundidad, comparados con los pozos que generalmente se perforan para usos industriales, quedando en riesgo de secarse con la perforaci贸n de los pozos industriales.

No existe tampoco un plan h铆drico para dimensionar los posibles impactos a nivel regional a escala de cuencas o de acu铆feros. Hasta el momento s贸lo se habla de estudios de prefactibilidad, pero no hay ning煤n documento de acceso p煤blico que pueda ser analizado por expertos en temas h铆dricos o utilizado para informar a la poblaci贸n posiblemente afectada.

La 煤nica informaci贸n oficial existente es relativa al abastecimiento del parque industrial (PODEBI) Coatzacoalcos I (en el predio 5 de Mayo) que se pretende realizar por medio de la construcci贸n de un acueducto para traer agua desde la presa 鈥淟a Cangrejera鈥 que abastece actualmente en agua los distintos pol铆gonos industriales de Coatzacoalcos.

Una Manifestaci贸n de Impacto Ambiental (MIA) denominada 鈥淓laboraci贸n de estudio de preinversi贸n para la construcci贸n de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Polo de Desarrollo para el Bienestar (pdb) de Coatzacoalcos I, VER. (primera fase)鈥 ha sido presentada en diciembre del 2021 por el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisi贸n Nacional del Agua (Conagua), pero la evaluaci贸n de dicha MIA por parte de la Secretar铆a de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), est谩 actualmente 鈥渟uspendida por informaci贸n adicional鈥.

驴Qu茅 pasar谩 en los otros sitios donde se ha proyectado la construcci贸n de parques industriales? 驴Habr谩 suficiente agua en la regi贸n para responder a este fuerte aumento de la demanda (para abastecer a todos esos parques, pero tambi茅n al crecimiento poblacional que provocar谩n)? Y, si no es el caso, 驴qui茅n tendr铆a preferencia en el acceso al agua entre actividades industriales de empresas multinacionales y actividades dom茅sticas y campesinas de la poblaci贸n local?

El volumen de aguas residuales vertidas en la regi贸n se incrementar谩, agudizando la contaminaci贸n del agua provocada por las actividades industriales

Como mencionamos arriba, un segundo elemento del problema socio h铆drico a evaluar es el proceso de contaminaci贸n del agua que genera la industria. Seg煤n datos del REPDA, el volumen anual de descargas de aguas residuales de la regi贸n es de 204 millones de metros c煤bicos. S贸lo 5 municipios (Coatzacoalcos, San Pedro Tapanatepec, Minatitl谩n, Cosoleacaque y Salina Cruz) representan el 90% del volumen total de descarga de aguas residuales de la regi贸n y, tan s贸lo Coatzacoalcos, representa el 50% del volumen total de descargas de todo el Istmo.

En toda la regi贸n, s贸lo cuatro empresas realizan el 61% del volumen de descargas de aguas residuales en el Istmo: dos relacionadas con actividades petroqu铆micas (Pemex e Innophos Holdings), y dos otras con granjas camaroneras (Acuicultores Rinconjuarences SC de RL de CV y Sociedad Cooperativa Oceanova SCS). No sorprende saber que, en materia de descargas de aguas residuales, nuevamente es Pemex quien realiza la mayor parte de 茅stas: 78 millones de m3 / a帽o, lo que constituye el 38% de todas las descargas residuales en la regi贸n.

La concentraci贸n geogr谩fica y sectorial de la descarga de aguas residuales ayuda a entender la grave situaci贸n de contaminaci贸n en la cual se encuentra el agua en la regi贸n, particularmente el r铆o Coatzacoalcos, considerado por un reporte de la CDNH del 2018 como el m谩s contaminado del pa铆s, pero tambi茅n otros r铆os del Istmo sur como el r铆o Tehuantepec o el r铆o Los Perros.

La instalaci贸n de nuevas actividades industriales en la zona y el crecimiento urbano asociado a ellas agudizar谩 la grave situaci贸n de sequ铆a y contaminaci贸n en la cual se encuentran muchos de los r铆os de la regi贸n. Ejemplo de esto es el caso de cuatro parques industriales (PODEBI) previstos en Oaxaca que se encuentran dentro de la cuenca del r铆o Los Perros, ya que afluentes del r铆o cruzan las zonas de los parques industriales previstos y podr铆an provocar una mayor contaminaci贸n de este r铆o y del macrosistema lagunar asociado.

Fuente: Realizaci贸n GeoComunes.

Seg煤n el documento 鈥Resumen Ejecutivo Plan Estrat茅gico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoce谩nico del Istmo de Tehuantepec鈥 el gobierno estima que, para 2023, los 10 parques industriales proyectados tengan una generaci贸n de 197 millones de m3 de aguas residuales, lo que constituir谩 tener casi el doble de descargas residuales actuales en todo el Istmo (204 millones de m3 / a帽o). Duplicar la emisi贸n de aguas residuales en el Istmo, pero concentrado en las zonas cercanas a los PODEBIS, podr铆a generar un grave aumento de las contaminaciones de los r铆os, acu铆feros, lagunas, manglares y de los oc茅anos.

Un ejemplo m谩s que permite visibilizar este cambio lo encontramos analizando de nuevo los datos del parque industrial previsto en el Barrio La Soledad, en Oaxaca, que estima una generaci贸n de aguas residuales de 8.8 millones de m3 / a帽o cuando actualmente el volumen de aguas residuales registrados en el REPDA para este municipio es de 1.2 millones de m3 / a帽o, un volumen de aguas residuales alto que se explica por la presencia de la cementera de la Cruz Azul. El parque industrial previsto en este municipio proyecta descargar siete veces m谩s aguas residuales que lo que hace actualmente la cementera, lo que genera serias dudas sobre la capacidad de tratamiento de estas aguas a lo largo del tiempo.

Si bien el discurso oficial ha sido que este tema iba a ser controlado por la construcci贸n de plantas potabilizadoras, no existe actualmente ning煤n estudio cient铆fico o proyecto avanzado sobre esas plantas (d贸nde se ubicar谩n, cu谩l ser谩 su capacidad de tratamiento, qui茅n estar谩 a cargo del mantenimiento de esas plantas, etc.) y resulta grave que los parques industriales comiencen a operar sin tener esto medianamente claro.

驴Qu茅 garantiza que, a lo largo de los a帽os, el volumen de aguas residuales no rebase las capacidades de las plantas de tratamiento previstas? 驴Qu茅 nos garantizar铆a que, m谩s pronto que tarde, empiecen a denunciarse descargas de aguas negras o de aguas no suficientemente tratadas, ya sea por falta de capacidad, mantenimiento de las plantas, por corrupci贸n o por descargas clandestinas de empresas, que pudieran optar por esto para ahorrarse los costos de tratamiento, como han ocurrido en tantos otros corredores industriales a lo largo del pa铆s? Hace unas semanas el propio director de la CONAGUA Germ谩n Mart铆nez, reconoci贸 que, 鈥渟alvo contadas excepciones, el tratamiento y saneamiento del agua en M茅xico enfrenta un problema estructural鈥.

驴Qu茅 impactos acumulativos tendr谩n este gran aumento de aguas residuales y el riesgo de derrames de productos t贸xicos y descargas no controladas de aguas negras sobre la regi贸n del Istmo norte que ya sufre desde muchos a帽os graves problema de salud ligados a la contaminaci贸n del r铆o Coatzacoalcos, y que ha sido reconocido por autoridades federales como la Semarnat como un 鈥渋nfierno ambiental鈥 y una regi贸n que requiere de un plan de atenci贸n y recuperaci贸n ecol贸gica?

驴Qu茅 planes de recuperaci贸n ecol贸gica pueden ser realistas y viables instalando cinco nuevos parques industriales con industrias altamente contaminantes y grandes vol煤menes de aguas residuales previstas?

驴Que tipo de cambios esos vol煤menes previstos generar谩n en el Istmo sur y sobre un ecosistema fr谩gil, complejo y de vital importancia cultural y econ贸mica para los pueblos aleda帽os como lo es el macrosistema lagunar?

La concentraci贸n del agua y su contaminaci贸n agudizar谩 los problemas de acceso al agua en la regi贸n

Sabemos que en M茅xico el acceso al agua de buena calidad y al saneamiento es motivo de conflictos a lo largo y ancho del pa铆s, pero 驴qu茅 tanto lo es en esta regi贸n? y 驴c贸mo este acceso podr铆a verse a煤n m谩s comprometido con el despliegue de los distintos componentes del proyecto del Corredor Interoce谩nico y, particularmente, de la industria llamada 鈥減olos de desarrollo鈥?

Es claro que los procesos que hemos mencionado (el emplazamiento de actividades econ贸micas con alto consumo de agua, la concentraci贸n de las concesiones y el aumento en el volumen de aguas residuales) agudizar谩n las condiciones de acceso al agua en la regi贸n. Sin embargo, este proceso ser谩 especialmente grave en lugares donde, de por s铆, el acceso al agua actualmente ya es un problema.

Te puede interesar 鈫 No tiene acceso al agua el 32% de los hogares de M茅xico

De acuerdo con las estad铆sticas oficiales, si bien la disponibilidad de drenaje y agua entubada en las viviendas ha venido increment谩ndose en las 煤ltimas d茅cadas, para el a帽o 2020 a煤n el 4.53% de las viviendas a nivel nacional no ten铆an drenaje, el 2.6% no contaban con agua entubada y, adem谩s, el 1.93% de las viviendas a nivel nacional no dispon铆an de sanitario.

Al revisar estas estad铆sticas, adem谩s, hay que recordar que estos datos no consideran los d铆as de disponibilidad (tandeo), el n煤mero de horas de disponibilidad, el volumen o presi贸n a la que el agua llega, la calidad del agua e, incluso, si los habitantes de una vivienda 鈥渢iene acceso al agua entubada鈥 aunque, para ello, los habitantes deban extraerla de pozos comunitarios o particulares, solicitarla a pipas o incluso traerla de otras viviendas. Estas estad铆sticas, si bien no son muy precisas para conocer la situaci贸n real de acceso al agua, puede ayudarnos a visualizar las comunidades y los sectores sociales que m谩s padecer谩n la agudizaci贸n de la disputa por el agua.

En t茅rminos generales, los municipios considerados dentro del proyecto del Interoc茅anico tienen un promedio m谩s bajo de acceso al agua entubada que la que, a nivel estatal, presenta Oaxaca y Veracruz (ver gr谩fica). Adem谩s, si observamos con mayor detenimiento este supuesto acceso al agua, veremos que las formas en que los habitantes de estas viviendas obtienen el suministro, los hacen susceptibles a verse afectados por la presi贸n que de las fuentes de agua pueda hacer la industria e, incluso, por la contaminaci贸n de los cuerpos de agua que pueda resultar.

Fuente: realizaci贸n GeoComunes a partir de datos Censo de Poblaci贸n 2020.

El 9.82% de las viviendas de los 79 municipios que conforman el proyecto del Corredor Interoce谩nico no tienen acceso al agua entubada.

Fuente: realizaci贸n GeoComunes a partir de datos Censo de Poblaci贸n 2020.

Preocupa el caso de los nueve municipios donde se proyectan desarrollar los parques industriales ya mencionados, ya que en 茅stos existen 9 mil 589 viviendas sin acceso a agua entubada (ver tabla). Adem谩s, actualmente, el abasto de agua en una buena parte de estas viviendas depende de fuentes superficiales o de pozos, mismos que podr铆an verse gravemente afectados por las descargas residuales y por la presi贸n sobre los mantos fre谩ticos que provoque la industria.

Tan s贸lo en Coatzacoalcos (el municipio con m谩s del 20% de toda el agua concesionada en la regi贸n) hay 2 mil 585 viviendas habitadas sin acceso al agua potable y, de 茅stas, casi dos mil viviendas obtienen su agua al acarrearla de r铆os, pozos o llaves comunitarias.

Fuente: realizaci贸n GeoComunes a partir de datos Censo de Poblaci贸n 2020.

En los otros 13 municipios con m谩s volumen de agua concesionada (cada uno con m谩s de 9.5 millones de agua concesionada al a帽o) suman 16 mil 254 viviendas sin acceso a agua entubada. Se trata de Minatitl谩n, Cosoleacaque, Santo Domingo Tehuantepec, Chinameca, Nanchital de L谩zaro C谩rdenas, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatl谩n del Sureste, Angel R. Cabada, San Andr茅s Tuxtla, Juan Rodr铆guez Clara, Isla y San Pedro Tapanatepec. Todos 茅stos, junto con Coatzacoalcos, los podemos ver en el azul m谩s intenso en el mapa de abajo.

Fuente: realizaci贸n GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Poblaci贸n 2020 y de documentos oficiales del CIIT.

Por otro lado, considerando ya no s贸lo el tema de la posible agudizaci贸n del acaparamiento de agua y la falta de acceso a la misma, sino el tema de su probable contaminaci贸n por las descargas residuales industriales, sirve notar que los PODEBIS arriba mencionados se proyectan en municipios donde, actualmente, el acceso al agua entubada de 13 mil 683 viviendas depende de pozos. Mismos que podr铆an ser m谩s susceptibles de contaminaci贸n. As铆 mismo existe el riesgo de que estas viviendas puedan ver su acceso limitado por la disminuci贸n del nivel de los mantos fre谩ticos, o por la propia contaminaci贸n.

Fuente: realizaci贸n GeoComunes a partir de datos Censo de Poblaci贸n 2020.

Actualmente, en los ocho municipios con permisos de descargas de aguas residuales mayores a 3.5 millones de metros c煤bicos (cada uno), existen 40 mil 649 viviendas ocupadas cuyo consumo de agua (entubada o sin entubar) depende de pozos y cuerpos de agua superficiales. Se trata de los municipios de Cosoleacaque, Minatitl谩n, Salina Cruz, Nanchital de L谩zaro C谩rdenas, San Pedro Tapanatepec, Ixhuatl谩n del Sureste, Juchit谩n de Zaragoza y Coatzacoalcos, municipios que en el mapa de abajo vemos en color negro.

Fuente: realizaci贸n GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Poblaci贸n 2020 y de documentos oficiales del CIIT.

Este art铆culo plantea m谩s preguntas que respuestas sobre un tema vital para la poblaci贸n istme帽a: el tema del agua. A pesar de la importancia de este tema, y de las consecuencias que podr铆an traer en la vida cotidiana de la gente, en sus costumbres y en la posibilidad de mantener actividades tradicionales de la regi贸n, como la agricultura, hasta ahora ha habido muy poca informaci贸n sobre los mecanismos de abasto h铆drico para los proyectos industriales del Corredor Interoc茅anico.

Resulta importante abrir la discusi贸n, realizar an谩lisis y responder a cuestionamientos b谩sicos (y fundamentales) para la poblaci贸n, como 驴qu茅 pasar谩 con el agua? 驴C贸mo se va a garantizar el acceso humano a este recurso por sobre el acceso industrial? 驴C贸mo se va a garantizar que no se deteriore el estado de este recurso, de por s铆 escaso en la regi贸n? Nada de esto ha sido presentado de manera seria y precisa en las reuniones informativas y consultas realizadas para la venta de los predios para los parques industriales, a pesar de haber sido una de las principales inquietudes de la poblaci贸n local.

En la pr贸xima y 煤ltima publicaci贸n, enfocada en el tema energ茅tico, constatamos la misma tendencia relativa a la falta de informaci贸n clara y precisa sobre el despliegue de nuevas infraestructuras energ茅ticas que ser谩n necesarias para abastecer a esos nuevos parques industriales y los impactos que eso podr铆a generar en una regi贸n que ha sufrido, desde d茅cadas, los impactos negativos de la instalaci贸n de infraestructura energ茅tica, as铆 como de industrias extractivistas, en particular la relativa a la explotaci贸n de hidrocarburos y la expansi贸n de parques e贸licos.