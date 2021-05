–

Muro entre Republica Dominicana y Haiti.

El presidente dominicano anuncio en su discurso del 27 de febrero la construcci贸n de una muro 鈥渧erja鈥 en toda la frontera dominico-haitiana. Seg煤n este para controlar el trafico de mercanc铆as, la inmigraci贸n ilegal y 鈥渁segurar la integridad territorial鈥

En medio de una pandemia y de la peor crisis econ贸mica en d茅cadas se vuelve a azuzar el nacionalismo y la xenofobia como m茅todo de distracci贸n. Desperdiciando recursos que bien podr铆an ir a las ayudas de los afectados por la pandemia, reforzar el sistema de salud, comprar vacunas o bien tratar de resolver alguno de los muchos problemas hist贸ricos que afectan al pueblo dominicano. Demostrando una vez mas que la pol铆tica partidista y estatal esta totalmente desconectada de la realidad social y de los problemas que afectan a las mayor铆as. Los pol铆ticos est谩n en eterna campa帽a electoral y dir谩n cualquier cosa con tal de mantener su popularidad haciendo que la gente se olvide los males que los afectan. No vaya a ser que nos demos cuenta que ellos son el problema y que mas que soluciones una y otra vez solo ofrecen circo, y de la peor clase: alimentando el odio entre 2 pueblos hermanos. Que entre muchas cosas comparten el estar gobernados por unos dirigentes que usan el asunto fronterizo como bola de humo cada vez que el descontento popular comienza a crecer.

Mur entre la R茅publique dominicaine et Ha茂ti.

Le pr茅sident dominicain a annonc茅 dans son discours du 27 f茅vrier la construction d鈥檜n mur 芦porte禄 脿 travers toute la fronti猫re dominicaine-ha茂tienne. Selon cela, pour contr么ler le trafic de marchandises, l鈥檌mmigration ill茅gale et 芦garantir l鈥檌nt茅grit茅 territoriale禄 Au milieu d鈥檜ne pand茅mie et de la pire crise 茅conomique depuis des d茅cennies, le nationalisme et la x茅nophobie sont 脿 nouveau encourag茅s comme moyens de distraction. Gaspiller des ressources qui pourraient bien servir 脿 aider les personnes touch茅es par la pand茅mie, renforcer le syst猫me de sant茅, acheter des vaccins ou essayer de r茅soudre certains des nombreux probl猫mes historiques qui affectent le peuple dominicain. Prouver une fois de plus que la politique partisane et 茅tatique est totalement d茅connect茅e de la r茅alit茅 sociale et des probl猫mes qui affectent la majorit茅. Les politiciens sont dans une 茅ternelle campagne 茅lectorale et diront n鈥檌mporte quoi pour maintenir leur popularit茅 en faisant oublier les maux qui les affectent. Ce ne sera pas que l鈥檕n se rende compte qu鈥檌ls sont le probl猫me et que plus que des solutions encore et encore, ils n鈥檕ffrent que du cirque, et du pire: nourrir la haine entre 2 peuples fr猫res. Parmi beaucoup de choses qu鈥檌ls partagent, ils sont gouvern茅s par des dirigeants qui utilisent la question des fronti猫res comme une boule de fum茅e chaque fois que le m茅contentement populaire commence 脿 grandir.

Wall between the Dominican Republic and Haiti.

The Dominican president announced in his February 27 speech the construction of a 鈥済ate鈥 wall across the entire Dominican-Haitian border. According to this, to control merchandise trafficking, illegal immigration and 鈥渆nsure territorial integrity鈥 In the midst of a pandemic and the worst economic crisis in decades, nationalism and xenophobia are being encouraged again as a means of distraction. Wasting resources that could well go to help those affected by the pandemic, strengthen the health system, buy vaccines or try to solve some of the many historical problems that affect the Dominican people. Proving once again that partisan and state politics is totally disconnected from social reality and the problems that affect the majority. Politicians are in an eternal electoral campaign and will say anything to maintain their popularity by making people forget the evils that affect them. It is not going to be that we realize that they are the problem and that more than solutions over and over again they only offer circus, and of the worst kind: feeding the hatred between 2 brother peoples. Among many things they share being governed by leaders who use the border issue as a ball of smoke every time popular discontent begins to grow.

Correo del Caribe, N潞1, Publicaci贸n de la Federaci贸n Anarquista de Centro Am茅rica y el Caribe

Fuente: https://f-anarquista-cc.blogspot.com