por Pistacia

hola y, antes que nada, os quiero decir: mola todo el curro que habeis ido haciendo sobre las bobadas estas del covid y los intereses detras de montar algo asi… y, siendo honesto, si no hubiera gente como vosotros o las conversaciones y analisis hechas con unos pocos compas-colegas, hace tiempo hubiera ya pensado que el anarquismo habia que enterrarlo, que no vale para nada. ya se que no es asi, pero cuando todos los discursos y practicas que se han ido haciendo en el ambiente anarquista se van cayendo uno a uno desde un punto de vista colectivo, pues duele y hace pensar que quizas los cimientos no eran tan solidos y se confirma esa sensacion ya presente antes de que lo que predominaba a menudo en los ambientes anarquistas era el postureo y la superficialidad “radical”, para aparentar y quizas simplemente ligar o ser considerado un personaje importante.

Bueno, hecha esta introduccion, os queria enviar un poco de info que he ido juntando (por experiencia personal) respecto a un tema especifico de toda esta pantomima del covid. se trata de lo que se esta haciendo en el reino unido… bastante tipico de la manera politically correct y aparentemente suave que el imperio britanico usa para convencer y forzar a la gente a hacer lo que ellos quieren.

Para viajar a UK, aqui pone un poco los ultimos requisitos:

Requisitos de entrada en Reino Unido

“Las personas que no cumplan esta condici贸n siguen estando sujetas a la normativa sobre pruebas COVID-19 y cuarentenas en Inglaterra, as铆 como a las regulaciones emitidas por las administraciones delegadas aplicables en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

….muy interesante ver tan claramente que los pringados (da igual si de clase baja o de clase media o medio-alta) tienen que obedecer y joderse, mientras que los “especialistas” de tal o cual sector que ellos consideran importante, no. Echad un ojo al listado de trabajos exentos de auto-aislarse en casa cuando llegan o de estar aislados en un hotel.

Esto de base ya es interesante, pero luego, por experiencia personal, estoy viendo mas cosas interesantes. salimos el otro dia para londres desde espa帽a y nos hicimos un test antigen (mas barato) un dia antes de salir de viaje, y tambien rellenamo un formulario para viajar donde ponemos todos nuestros datos y tambien si estamos o no estamos vacunados… y ademas tenemos que haber pagado ya para el primer de los dos tests que haremos en UK. llegamos a londres y a casa de mi familia y nos tenemos que quedar en casa 10 dias, haciendo un test pcr el dia 2 y otro el dia 8. co帽azo, obviamente… ademas no controlan mucho pero pueden aparecer en la puerta de casa en cualquier momento para controlar si estas. eso si, nos llaman varias veces al movil. bueno, pues hacemos el test del dia 2 (y a mi personalmente me sale “inconclusive” y que el laboratorio no puede decir si tenia el covid en el momento del test… que guay), y optamos para una opcion para gente que puede permetirselo, que es en vez de hacer el segundo test el dia 8 (y recibir los resultados el dia 10 mas o menos y por lo tanto te haces los 10 dias enteros de confinamiento) puedes hacer un test el dia 5, pagando mas. vale, pues pagamos mas, para liberarnos antes. el dia 5, justo despues de haberno hecho el segundo test y haberlo enviado por correos al laboratorio, nos empiezan a llegar sms y luego emails y luego ya llamadas: ya desde el primer sms nos dicen que hemos tenido contacto con alguien que ha dado positivo en un test y por lo tanto tenemos que rellenar un formulario de la NHS online y sobre todo quedarnos en casa 10 dias desde cuando hubo el contacto. evitamos rellenar el formulario pero nos empiezan a llamar y al final decidimos rellenar para que no empezaran a venir a casa………. y en el formulario dicen que hemos tenido un contacto con un positivo el dia del nuestro vuelo (en realidad no podian decir otra cosa porque si venimos del aeropuerto directamente a casa a confinarnos, no podiamos en teoria haber tenido contactos en ningun otro momento). entonces obligados a quedarnos en casa segun la ley, por el bien de todos, durante 10 dias…. o sea, a pesar de haber pagado mas para hacer el segundo test antes (el dia 5 en vez de el dia 8) y poder asi salir antes, y a pesar de haber tenido “negativo” en ese segundo test, nos estan forzando a quedarnos auto-confinados los 10 dias enteritos, por un supuesto contacto que ni especifican… no dicen ni donde ni cuando paso exactamente, ni donde estaba sentada esa persona en el vuelo, etc.

Hoy nos llaman de nuevo, para hacer presion para que nos quedemos en casa y para preguntar si teniamos sintomas, y todas esas tonterias. yo ya empiezo a contestarles mal (aunque en el feedback al final del formulario online ya dije de todo), y empiezo a apretar para saber cuando hubo ese contacto…. me acaba diciendo que en el vuelo y yo pregunto donde estaba sentada esa persona etc etc. me dice la mujer india al telefono (que casi no hablaba ingles) que no sabia eso, que no tenia esa informacion. yo me imagino que de todas formas se defenderan siempre con el tema del “privacy”. entonces yo pregunto si es una cosa contra los no-vacunados….y ella empieza a decirme que los que estan exentos no tienen que hacer estos 10 dias enteros si o si. pregunto una y otra vez que quiere decir eso, ella un poco perdida y agobiada y no me dice nada, solo repite eso, pero al final me confirma lo que sospechaba: los exentos son los que han sido vacunados. por lo tanto, queda claro que hacen cosas asi encubiertas para que se joda la gente no vacunada, para que tengan que hacer 10 dias a pesar de todo, a pesar de dar negativo, a pesar de pagar mas para salir antes, etc etc…. mientras que los vacunados da igual. y nunca se podra demostrar si efectivamente hubo alguien quien dio positivo en el vuelo.

En fin, un buen montaje!

Pues eso…os lo queria contar…no para que contais mi historia personal ni que me citais ni nada de eso, mas bien para que tuvierais la info y por si os puede ayudar para los analisis buenos que vais haciendo sobre el tema.

Salud!