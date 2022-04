–

De parte de Amor Y Rabia April 22, 2022 4 puntos de vista

En las pancartas: “Change” (cambio), y el rico les arroja “cambio” (calderilla) Extracto del programa nº 105 Aupa Konpas con el perro y el gato (zintzilik Irratia)

Aquellos que sostienen al proletariado como vanguardia revolucionaria. La clase trabajadora como la clase “elegida” para la emancipación sobre toda tiranía, sobre toda explotación de las elites burguesas, esta clase revolucionaria, ¿Qué va a hacer o decir de aquí a unos pocos decenios?

¿El verdadero sujeto revolucionario es la clase subvencionada?¿ Acaso diran?

Si la única herramienta actual o por lo menos desde que se nos marco como meros engranajes, robots humanos, en la maquinaria del sistema al servicio de la producción, era y son (por lo menos mientras escribo estas líneas) el sabotaje de la producción, parar la producción, la huelga,… para poder hacer frente y así poder arrancar al sistema unas pocas migajas mas, ciertas concesiones para que no pare la “fiesta de la espuma” del mercado.

Y aquí marco un paréntesis para decir que sí, que todos y cada uno de los sindicatos, por supuesto los mayoritarios: UGT y CCOO pero también los sindicatos anarcosindicalistas o cualquier sindicato alternativo que adorna sus estatutos de: “ir hacia un nuevo mundo” y sus bonitas páginas web elaboradas todas con esloganes rompedores, rememorando viejas hazañas y pasados gloriosos, (¿Retrotopia quizás?), están y se han conformado con este sistema que se nos ha impuesto. Y ha sido asimilado por él. Y lo único que buscan es arañar un trocito más de tarta. Esta es la verdad. Vendan la moto que vendan. Y en esas estamos todos. Y no solo hecho mierda para fuera, sino que ahí estoy metido también. Como cómplice. Puesto que si no, no estaría escribiendo esto. Y estaría haciendo. En vez de teorizar y decir. Cierro paréntesis.

Como iba diciendo, cuando el factor trabajador sea eliminado de la ecuación y sea sustituido por IAs o robots. ¿Qué medidas se van a tomar como contrapoder? ¿Huelga de consumo? Porque hasta ahora las mínimas concesiones que se hacían o se hacen, han sido porque el factor humano es necesario para dicha ecuación. La maquinaria no funciona sin el trabajador o trabajadora. Y hay una necesidad muy a pesar del sistema de “ceder”. En otras palabras, no se puede negociar o exigir nada, sino tienes nada con que negociar. Si no tienes poder para hacer tambalear los cimientos.

La solución pasa por romper la baraja Ya. Romper con ese vasallaje en la que ellos dictan y nosotros obedecemos. Ir de verdad hacia un nuevo mundo.

Sí, ya sé que siempre se dice lo mismo, que es muy manido. Y que siempre hay resquicios por donde uno o una se puede colar. Esto es cierto. Pero, los resquicios cada vez son más pequeños, y más limitados. Y se obvia la tecnología como elemento de control a tiempo real.

Ahora se oyen tambores y timbales de “dulce” música por parte de elites, colectivos, asociaciones y políticos sobre una Renta Universal para todos y todas. De lo bueno que es eso. Y no seré yo el que me quede en ensoñaciones de futuros que vendrán (sobre todo sin romper con todo e ir a por ello), ni ingenuo respecto a que hay necesidades que vendrán y hay que cubrir sí o sí.(Es posible que en esta necesidad este también). Tampoco acerca de lo que representa el trabajo asalariado en sí mismo.

Pero si señalar por parte de quien o quienes vienen esas ideas y sus formas. De gente que quiere seguir manteniendo ese estatus de dominadores y dominados. Que todo siga igual. No, igual no. En una dominación más perfecta. Porque sin nada para hacer presión porque ya no eres necesario para el sistema… ya me diréis.

NADA DE NADA ES GRATIS. La renta universal será dada. Igual no al principio con muchas “demandas”. Se trata de englobar y asimilar a la mayor parte de la gente hasta que se haga indispensable ese modo de vida porque no tienes otra alternativa y entonces… ¡Ay amigo!, vendrán los requisitos.

Una monitorización a tiempo real de donde estás obligatoria. Un carnet de “buen” ciudadano. Las perversiones de control que se os ocurran. ¿Qué no te alcanza, que no estás contento con ellos, quieres mas intimidad y no sentirte vigilado, necesitas más dinero,…?

Sí, sí, siempre se puede hacer algo. ¡Sal a protestar!

Sabrán quien ha sido. ¡Estas detenido! Ya ni eso. Simplemente te cortaran unos meses el agua, la luz, o lo que sea por mal ciudadano y a recular.

Te señalaran desde arriba y desde abajo. ¡Qué ingrato!

Por eso simplemente digo que… Cuidado con lo que queremos y a donde vamos.