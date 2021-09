–

No dejo de ver con asombro en estos últimos tiempos de la plandemia como han surgido como setas, asociaciones tipo Médicos por la verdad, Padres por la verdad y, en fin, un sinfín de plataformas, asociaciones y demás. Y hasta aquí diréis, ¿que tiene esto de asombroso?

No es en si el hecho de que se hayan creado múltiples plataformas o asociaciones a raíz de algo. Es algo habitual. No es la primera vez, ni la ultima tampoco.

Pero si que llama, o por lo menos a mi me llama (aunque sospecho que siempre ha sido así), escamosamente la atención que, todas estas plataformas creada “ SOLO ” están centrando sus esfuerzos, su atención y de paso el de las masas que las siguen en: La no vacunación y el no al pasaporte verde al grito esloganero de: Libertad, libertad, libertad. Y ya está.

No seré yo quien contradiga gran parte de lo que se ha dicho hasta ahora sobre la nocividad de dichas vacunas, control,… porque es innegable que es así.

Pero si que tengo algo que decir acerca de todos(o gran parte) de estos movimientos de contestación que está habiendo en contra de todo lo que se ha generado.

SOIS DISIDENCIA inconsciente o conscientemente.

A los que acusáis de ser disidentes (la actividad a la que más empeño se le pone por cierto), es disidencia. Pero vosotros y vosotras, también lo sois.

Entendiendo como “disidencia” aquello que se suele argumentar o esgrimir en contra de aquellos a los que se les acusa. Por decirlo de forma esquemática: Gente que sirve a las elites y el sistema ya sea a sueldo o no.

Y, ¿que se está haciendo precisamente con estas manifestaciones en contra de la vacuna obligatoria, los niños no se tocan y el no al pasaporte verde?

Acotar las reivindicaciones a solamente esos elementos. Legitimas y necesarias también. Pero sin ir más allá. No es más que arañar la superficie de toda la mierda que hay debajo. Estáis haciendo de tapón, de freno a algo que debería ser reivindicar y arrasar con todo (y con todos) lo que hay por debajo como si fuera un maremoto. Desconozco si queriendo o sin querer. Pero el caso es que se está haciendo de pantalla.

El sistema capitalista ya se estaba desmoronando antes de que empezara todo este Reality Show. Aunque, para el cambio de rumbo con los mismos dueños a los mandos, hacía falta montar un evento de colapso global. En este caso, en forma de pandemia.

El confinamiento, la destrucción de empleos,… no ha sido más que un movimiento para un NUEVO CONTRATO SOCIAL. Los “estados de bienestar” (sanidad, pensiones, educación,…) ya no son necesarios. Hay que desmantelarlos (ya se empezó hace mucho. Queda rematarlo).

Hay que dar mayor poder a las megas corporaciones. Todo se ha puesto a la venta para salvar a las economías estatales. Y, las mega corps, han comprado los recursos naturales, tierras, etc. A precio de saldo.

Bendita “propiedad privada”. ¡Puagggh!

Los estados testaferros permanecerán como ilusionismo democrático. Hay que privatizarlo todo. Colaboración público-privada mejor dicho. Los beneficios para la privada. Los pufos para la pública. Que se los coma el colectivo.

Esto solo es un pequeño esbozo simple de parte de lo que hay. Pero sirve para hacerse una idea.

Y, todo lo que esta gran parte de asociaciones están haciendo es meter el meollo de la cuestión debajo de la alfombra y andar haciendo caricias al sistema.

Es normal que la elite y el sistema en si no este intranquila y, se esté partiendo el culo de risa. Mientras ninguna reivindicación valla a remover los cimientos en los que se sustenta este infame sistema, su preocupación será mínima.

NOS ESTAN CAMBIANDO EL DECORADO MIENTRAS NOSOTROS PERMANECEMOS MIRANDO AL DEDO.

Para mí, es todo más simple que los relatos que se cuentan.

En la historia todo ha girado en torno al DINERO y al PODER. Si las principales compañías de gestión de inversiones global como son Blackrock, Vanguard, y demás. Auténticos “masters of puppets” hablan; los estados obedecen. Y, ¿que se ha buscado a través de este nuevo golpe? Más dinero y más poder. Recordemos que son principales accionistas entre otras, de las empresas farmacéuticas de las vacunas. Se están haciendo de oro. Han desestabilizado la economía mundial con esta plandemia. Están “prestando” dinero a mansalva.

Y el que presta dinero a países en bancarrota, dicta las condiciones de su “nuevo rumbo”.

En definitiva, Un RESETEO global de un sistema capitalista que estaba terminal por un capitalismo “verde” con un nuevo contrato social. Con las mega corporaciones al poder. En el que el estado seguirá existiendo como un cascaron vacio porque todo tiene que tener una apariencia ilusoria para la “paz social” y la gestión de la miseria. Todo ello, siempre dentro del marco de la democracia por supuesto. Ya que se ha demostrado que es el marco ideal. Carente de altercados o, menos que en otros sistemas. En el cual, el súbdito se cree en posesión de una libertad y se muestra manso y colaborativo con el poder.

Referente a lo de las vacunas. No veo un plan de implantaciones de chips en la vacuna. ¿Para qué? Ya llevamos móviles,… Tampoco veo un plan de Eugenesia. Es cierto que son nocivas y que morirá gente pero, no creo que sea ese su plan. No al menos ahora y así. Tienen formas más sutiles de matarnos sin anunciarlo a bombo y platillo y de manera tan descarada. Esas son las razones más ajustadas a la realidad (las de los anteriores párrafos) a mi modo de ver.

Para terminar, NO estoy criticando el que se hagan manifestaciones. He participado en alguna que otra de estas de la plandemia. Aunque… hay todo tipo de fauna. Alguna estaría mejor extinta…

Pero si quiero señalar y hacer ver que nos estamos quedando rascando la superficie. Sin inquietar. Por ser dirigidos, por inconsciencia o por lo que sea. Me da igual.

Creo que yendo al meollo del asunto, más y más gente se sumaría.

Ya no serian vistos como gente de “gorro de papel albal”.

Para finalizar,

SI LAS REIVINDICACIONES HAN SIDO CONSEGUIDAS A RITMO DE BATUCADA.

ENTONCES NO SE HA CONSEGUIDO NADA. TE HAN DADO LO QUE TE QUERIAN DAR.

¡SALUD!