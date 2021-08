–

La secci贸n sindical de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) en Correos Val猫ncia denuncia que la empresa estatal ha eliminado el transporte para la plantilla del Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) que se encuentra en el Pol铆gono industrial de Quart de Poblet.

El lunes 26 de julio, el departamento de relaciones laborales de Correos Val猫ncia remiti贸 a CGT un correo electr贸nico en el que informaba sobre la entrada en vigor, a partir del 2 de agosto de 2021, de un 鈥渘uevo contrato de transporte de personal鈥, tal y como relata la secci贸n sindical de la organizaci贸n anarcosindicalista en un comunicado remitido a la prensa. CGT comunica que 鈥渘o imaginaban que este nuevo contrato supondr铆a la retirada del servicio de transporte en los turnos de ma帽ana y tarde, sin negociaci贸n y de forma s煤bita, dejando a trabajadoras, trabajadores y sindicatos sin margen inmediato de maniobra鈥.

En 1999, Correos negoci贸 con los trabajadores del CTA de Valencia, situado, en aquel momento, en la calle San Vicente M谩rtir, el traslado, 鈥渇orzoso鈥 apuntillan desde CGT, al Pol铆gono industrial de Quart de Poblet. Dicha negociaci贸n concluy贸 鈥渃on un acuerdo necesario para que la plantilla accediese a un centro de trabajo mal comunicado, por el que se implantaba un servicio de transporte, autob煤s, para empleadas y empleados en los turnos de ma帽ana, tarde y noche鈥 explican desde la secci贸n sindical de la organizaci贸n anarcosindicalista en la empresa postal.

CGT considera el servicio de transporte 鈥渇undamental鈥 y supone para la organizaci贸n anarcosindicalista 鈥渦n aut茅ntico desprop贸sito privar al personal de 茅l, de una manera tan vil鈥, tambi茅n a帽aden desde la secci贸n sindical que les 鈥減arece deleznable el poco talante de la empresa y las ganas de dificultar la vida de quienes all铆 trabajan鈥. La organizaci贸n anarcosindicalista califica la decisi贸n de Correos como 鈥渋rresponsable que tambi茅n puede afectar a la empresa teniendo en cuenta las dificultades de acceso al centro de trabajo鈥. Desde CGT consideran que 鈥渁umenta la peligrosidad de la plantilla que acude hasta all铆 y genera un problema innecesario por ahorrarse unos euros, continuando con la tendencia a empeorar las condiciones laborales y trastocar la vida de las trabajadoras y trabajadores鈥.

鈥Los servicios jur铆dicos est谩n en marcha y CGT piensa pelear hasta el final con todos los medios que est茅n en su mano鈥 concluye el comunicado de la organizaci贸n anarcosindicalista.

Correos elimina el transport per a la plantilla del pol铆gon de Quart de Poblet

La secci贸 sindical de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) en Correos Val猫ncia denuncia que l鈥檈mpresa estatal ha eliminat el transport per a la plantilla del Centre de Tractament Automatitzat (CTA) que es troba en el Pol铆gon industrial de Quart de Poblet.

El dilluns 26 de juliol, el departament de relacions laborals de Correos Val猫ncia va remetre a CGT un correu electr貌nic en el qual informava sobre l鈥檈ntrada en vigor, a partir del 2 d鈥檃gost de 2021, d鈥檜n 鈥渘ou contracte de transport de personal鈥, tal com relata la secci贸 sindical de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista en un comunicat rem茅s a la premsa. CGT comunica que 鈥渘o imaginaven que aquest nou contracte suposaria la retirada del servei de transport en els torns de mat铆 i vesprada, sense negociaci贸 i de manera sobtada, deixant a treballadores, treballadors i sindicats sense marge immediat de maniobra鈥.

En 1999, Correos va negociar amb els treballadors del CTA de Val猫ncia, situat, en aquell moment, al carrer Sant Vicent M脿rtir, el trasllat, 鈥渇or莽贸s鈥 apuntalen des de CGT, al Pol铆gon industrial de Quart de Poblet. Aquesta negociaci贸 va concloure 鈥渁mb un acord necessari perqu猫 la plantilla accedira a un centre de treball mal comunicat, pel qual s鈥檌mplantava un servei de transport, autob煤s, per a empleades i empleats en els torns de mat铆, vesprada i nit鈥 expliquen des de la secci贸 sindical de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista en l鈥檈mpresa postal.

CGT considera el servei de transport 鈥渇onamental鈥 i suposa per a l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista 鈥渦n aut猫ntic desprop貌sit privar al personal d鈥檈ll, d鈥檜na manera tan vil鈥, tamb茅 afigen des de la secci贸 sindical que els 鈥渟embla menyspreable el poc tarann脿 de l鈥檈mpresa i les ganes de dificultar la vida dels qui all铆 treballen鈥. L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista qualifica la decisi贸 de Correos com a 鈥渋rresponsable que tamb茅 pot afectar l鈥檈mpresa tenint en compte les dificultats d鈥檃cc茅s al centre de treball鈥. Des de CGT consideren que 鈥渁ugmenta la perillositat de la plantilla que acudeix fins all铆 i genera un problema innecessari per estalviar-se uns euros, continuant amb la tend猫ncia a empitjorar les condicions laborals i trastocar la vida de les treballadores i treballadors鈥.

鈥Els serveis jur铆dics estan en marxa i CGT pensa barallar fins al final amb tots els mitjans que estiguen a la seua m脿鈥 conclou el comunicat de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista.