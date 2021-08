–

Nino Largueri era un joven de 23 a帽os que fue secuestrado por la polic铆a correntina el 14 de agosto de 2015, en la localidad de Monte Caseros Corrientes. Luego que fuera detenido en la casa de un amigo, estuvo 15 d铆as desaparecido y apareci贸 muerto en un r铆o. En ese entonces el juicio contra los polic铆as imputados fue declarado nulo. Su hermana Anah铆 se encuentra esperando fecha para un nuevo juicio contra los policias sospechados. Sin embargo, el juez Eduardo Alegre magistrado de Monte Caseros, se neg贸 a investigar a los acusados por homicidio alegando que no hab铆a pruebas suficientes. A 6 a帽os de su desaparici贸n forzada seguida de muerte, familiares y amigos contin煤an exigiendo justicia por Nino. Por ANRed



Hace 6 a帽os la polic铆a de Monte Caseros Corrientes secuestraba a 鈥淣ino鈥 Largueri de la casa de un amigo, haci茅ndolo ingresar a golpes dentro del patrullero. Los efectivos se justificaban en que Nino hab铆a robado un paquete de cigarrillos del casino y por eso la detenci贸n, seg煤n relat贸 un testigo que estaba en la casa.

Los cuatro cuatro polic铆as eran Ramon Goin, Roberto Aguirre, Cristian Ibalo y Walter Garc铆a. A partir de esa madrugada del 14 de Agosto del 2015, Nino permaneci贸 desaparecido por 15 dias hasta que su cuerpo apareci贸 flotando, lleno de golpes enel R铆o Miri帽ay.

芦Yo salgo y me preguntan si Largueri se encontraba en el domicilio. Yo les dije que s铆 y lo llamo a Nino. Entonces los dos nos acercamos al port贸n. 脡l quer铆a prender un cigarrillo, pero no ten铆a encendedor y uno de los polic铆as le ofrece uno. 脡l se arrima un poco y ah铆 lo arrebatan. Lo agarran dos polic铆as y lo llevan al patrullero. Yo le pregunto a uno de los cuatro qu茅 es lo que hab铆a pasado y ellos me dicen que 茅l hab铆a sacado un paquete de cigarrillos del casino. Yo no sab铆a por qu茅, no entend铆a nada en ese momento. Ah铆 les digo que no le vayan a hacer nada. Cuando lo sacan de ac谩 le pegan en las costillas, 茅l se queja y se retuerce. Entra al patrullero en la parte de atr谩s y por la ventanilla de adelante saca la mitad del cuerpo y me empieza a gritar: 鈥淎yudame, amigo, ayudame鈥. Hasta el d铆a de hoy no me lo puedo sacar de la cabeza. En ese momento yo les digo a los polic铆as: 隆No le vayan a hacer nada!. No, quedate tranquilo, 茅l se va a quedar esta noche en la comisar铆a, ma帽ana ya va a andar. Entonces lo suben al patrullero, yo voy hasta el port贸n y me quedo parado observando para d贸nde agarran ellos. Y no fueron en direcci贸n a la comisar铆a禄 relat贸 el testigo.

Desde ese momento hasta la madrugada del 15 de agosto, nadie supo m谩s nada de Nino. A las 5.30 de la ma帽ana, a unos 15 kil贸metros de la ciudad, en la Citr铆cola Piloni, apareci贸 malherido y desconcertado, caminando entre plantaciones de naranjas, mandarinas y limones. As铆 lo recuerda Jos茅 Soto cuidador de los campos de la empresa que fue quien lo vi贸 y record贸 las palabras que le dijo Nino: 鈥淢e golpearon todo鈥 鈥淟a Polic铆a鈥. 鈥淧ero me dijeron que la pr贸xima me van a matar, que me agarran la pr贸xima y me van a matar鈥.

Largueri sali贸 de la Citr铆cola Piloni con la intenci贸n de caminar hacia la ciudad. En ese momento lo vieron desde un Unimog (veh铆culo del Ej茅rcito). En el expediente del juicio, un oficial que iba en el cami贸n relata que cuando frenaron el veh铆culo y vieron a Nino herido, 茅l les dijo que ven铆a escapando de la Polic铆a. El testigo reconoce que Nino estaba golpeado por la cara y que adem谩s estaba mojado y con arena, tal como lo hab铆a descrito Jos茅 Soto, el cuidador de la Citr铆cola Piloni.

Otro testigo que iba a bordo del Unimog se帽ala que, luego de haber visto a Nino, vieron a un m贸vil policial que sal铆a de Monte Caseros. Desde el patrullero le hab铆an hecho se帽as para que se detuvieran. El oficial 脥balo (que es uno de los agentes que detuvo a Nino en la casa de Juan, fue el que convers贸 con el testigo). El militar relata: 鈥淟os funcionarios policiales dijeron que sab铆an qui茅n era y que ya iban para el lugar鈥.

Los oficiales del Ej茅rcito fueron los 煤ltimos que vieron a Nino con vida, el 15 de agosto a la ma帽ana. Desde ese momento hasta el 30 de agosto, se desconoce su paradero. Ese d铆a, su cuerpo apareci贸 flotando en el r铆o Miri帽ay, a unos 15 kil贸metros de Monte Caseros.

Estado de la causa

El primer juicio por el homidicio de Nino fue declarado nulo porque as铆 lo resolvi贸 de oficio el tribunal. La defensa de los polic铆as pidi贸 apartar al abogado Hermindo Gonz谩lez como querellante. Actualmente, su hermana Anah铆 se encuentra esperando fecha para el nuevo juicio que imputa a los polic铆as : Ramon Goin, Roberto Aguirre, Cristian Ibalo, Walter Garc铆a por vej谩menes y desaparici贸n forzada.

Sin embargo el juez de Monte Caseros, Eduardo Alegre se neg贸 a investigar a los acusados por homicidio alegando que no hab铆a pruebas suficientes. A 6 a帽os de impunidad, su familia contin煤a exigiendo justicia para esclarecer el crimen.

