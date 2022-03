nitè

Los papeles de Pandora, casos de corrupción internacional en los que

participa Zelensky

– 31/03/2022 [Europa]

Se multiplican las revelaciones en torno al presidente-comediante ucraniano y su entorno

Sobre numerosos negocios a través de sociedades ‘offshore’. Conducen a una crisis política para el líder, quien

prometió combatir estos males cuando fue elegido en 2019.

En Ucrania, es el sitio de investigación Slidstvo.info el que, al participar en el Consorcio Internacional de

Periodistas de Investigación (Icij), publicó varios documentos que implican al presidente-comediante

Zelensky en negocios secretos. Uno de ellos apunta así a la compra por parte de sociedades ‘offshore’

(sociedad registrada en el extranjero), pertenecientes a su productora Kvartal 95, “de tres apartamentos en

el centro de la capital británica (…) por un importe aproximado de 7,5 millones de

dólares”, atestigua Slidstvo.info.

Los periodistas lograron dar con su ubicación exacta. Los dos primeros pertenecen a la compañía de

Serhiy Shefir, primer asistente del jefe de Estado. Uno, adquirido por $3 millones en 2018, está ubicado en

una casa llamada Chalfont Court, frente al edificio 221B Baker Street. El segundo está en el edificio

Clarence Gate Gardens al lado. El último, propiedad del copropietario de Kvartal 95, Andriy Yakovlev, se

encuentra a pocos metros del Palacio de Westminster.

Este caso es esclarecedor sobre el círculo cercano de Volodymyr Zelensky y de su productora Kvartal 95

que está en el centro del escándalo. Kvartal 95 está detrás de una vasta red en expansión de empresas

registradas en el extranjero para ocultar su actividad y copropiedad de su grupo de amigos. Todos son de la

ciudad natal de Zelensky, Kryvyi Rih en el sur, o de su compañía de producción.

“Se trata de Serhiy Shefir, quien produjo los exitosos programas de Zelensky, y el hermano mayor de Shefir,

Borys, quien escribió los guiones. Otro miembro del consorcio es Ivan Bakanov, un amigo de la

infancia. Bakanov era el director general del estudio de producción y el director, productor y copropietario de

Kvartal 95 era Andriy Yakovlev”, dice Slidstvo.info.

Esta asociación en torno a la productora aparece cuando Volodymyr Zelensky es actor, humorista y

comediante y aún no es gerente. Usó una de sus series más populares, Siervo del Pueblo, donde interpretó

el papel de un maestro indignado por la corrupción de su país que se convierte en presidente.

En 2019, Zelensky retomó el nombre de la serie para convertirla en partido político y salir elegido con el

73% de los votos en un programa intransigente: la lucha contra la desigualdad, acabar con el sistema

oligárquico y la corrupción.

“Aunque estas revelaciones ya no nos sorprendan. Estamos extremadamente decepcionados. Durante la

campaña, Zelensky encarnó una esperanza de cambio. Atacó a la vieja generación gobernante involucrada en

muchos escándalos, criticando a su antecesor Petro Poroshenko, por ocultar activos en el extranjero, o por no

combatir lo suficiente la corrupción”, recuerda Xenia, la cuarentena que había participado en las

movilizaciones masivas de 2013 y 2014 en la plaza Maidan.